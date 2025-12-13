„Super gripa” face probleme și în România. Un nou virus gripal care se răspândește rapid a fost confirmat în România, iar datele oficiale arată o creștere abruptă a numărului de îmbolnăviri.

Doar în prima săptămână din decembrie au fost raportate peste 3.000 de cazuri de gripă la nivel național, aproape dublu față de săptămâna precedentă, când fuseseră înregistrate aproximativ 1.500 de cazuri. Evoluția este considerată de specialiști drept debutul sezonului de gripă în acest an.

Potrivit medicilor, primele cazuri au apărut cu precădere în rândul persoanelor vârstnice, multe dintre ele având afecțiuni cronice asociate. Simptomele raportate sunt tipice gripei, incluzând febră, frisoane, dureri musculare și articulare, tuse seacă ce poate deveni productivă, precum și o stare generală sever afectată.

Unii pacienți au relatat dificultăți respiratorii și o stare de slăbiciune accentuată, care le-a îngreunat desfășurarea activităților zilnice, în timp ce alții au indicat că debutul bolii a fost brusc, fără să poată identifica exact momentul sau cauza infectării.

Institutul Național pentru Sănătate Publică (INSP) a confirmat că în România a fost detectată subclasa K a virusului gripal A(H3N2), cunoscută în spațiul public drept „super gripă”, variantă care s-a răspândit deja în mai multe țări europene.

Specialiștii avertizează că această tulpină poate provoca forme mai severe de boală, în special la persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, motiv pentru care vaccinarea antigripală este considerată esențială.

Contextul european accentuează îngrijorările. În Marea Britanie, autoritățile au semnalat un val fără precedent de îmbolnăviri, iar Guvernul de la Londra a cerut medicilor să renunțe la o grevă programată înainte de Crăciun, pentru a face față presiunii crescute asupra sistemului sanitar.

Conform evaluărilor Centrului European pentru Prevenția și Controlul Bolilor, riscul general de a dezvolta forme severe este moderat, însă rămâne ridicat pentru categoriile vulnerabile: persoanele vârstnice, femeile însărcinate, pacienții cu boli cronice sau cei din centrele de îngrijire pe termen lung.

Medicul primar de boli infecțioase Andrei Csep a explicat pentru Digi24 că riscul este mai mare în cazul pacienților cu boli metabolice, precum diabetul zaharat, afecțiuni pulmonare, inclusiv astm bronșic sau BPOC, dar și boli cardiovasculare.

Pe lângă vaccinare, medicii recomandă respectarea strictă a igienei mâinilor, evitarea aglomerației, menținerea unei alimentații echilibrate și o hidratare corespunzătoare. De asemenea, populația este sfătuită să se prezinte la medic încă de la primele semne de boală, pentru diagnostic și tratament adecvat.