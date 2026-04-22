Guvernul de la Londra a salutat adoptarea de către Parlament a unei legi considerate „istorice”, care urmărește transformarea Regatului Unit într-o țară fără tutun. Măsura prevede interzicerea vânzării de țigarete tuturor persoanelor născute după anul 2008, ceea ce plasează Regatul Unit printre puținele state care adoptă o astfel de interdicție generalizată, după Maldive, unde o decizie similară a fost introdusă în noiembrie pentru tinerii născuți după 1 ianuarie 2007.

Acordul asupra formei finale a legii a fost atins luni, după negocieri între deputații din Camera Comunelor și membrii Camerei Lorzilor, iar actul normativ urmează să primească asentimentul regal, o etapă procedurală considerată o formalitate. Ministrul laburist al Sănătății, Wes Streeting, a descris momentul drept unul istoric, subliniind că această lege deschide calea către o primă generație fără tutun, ferită de dependență și de bolile asociate fumatului.

Conform noilor prevederi, toate persoanele născute după 1 ianuarie 2009, care în prezent au cel mult 17 ani, nu vor putea cumpăra legal țigarete niciodată în viața lor. Legea include și alte măsuri menite să reducă expunerea la fumat, precum interzicerea acestuia în anumite spații exterioare, inclusiv în locurile de joacă pentru copii și în apropierea școlilor sau a spitalelor.

Totodată, actul normativ creează cadrul pentru restricționarea publicității produselor de vaping, limitarea aromelor și a ambalajelor acestora și interzicerea utilizării lor în spațiile unde fumatul este deja interzis. Reprezentanții organizațiilor de sănătate publică au salutat inițiativa, considerând-o un pas decisiv și un beneficiu pe termen lung pentru generațiile viitoare.

Proiectul de lege a fost adoptat la sfârșitul lunii martie cu o majoritate largă, obținând 366 de voturi pentru și 41 împotrivă. În paralel, autoritățile britanice au introdus deja, începând cu 1 iunie 2025, interdicția asupra vânzării țigaretelor electronice de unică folosință, cunoscute sub denumirea de „puff”, care erau populare în rândul tinerilor datorită culorilor și aromelor atractive.

Inițiative similare au existat și în alte țări, precum Noua Zeelandă, care a adoptat în 2022 o lege ce interzice vânzarea țigaretelor persoanelor născute după 2008. Totuși, această măsură a fost abandonată de guvernul conservator venit la putere în 2023. În Regatul Unit, fumatul rămâne o problemă majoră de sănătate publică, fiind responsabil pentru aproximativ 80.000 de decese anual și pentru circa un sfert din totalul deceselor cauzate de cancer.

Magda Ciobanu, medic pneumolog la Institutul „Marius Nasta” din București, susține că, odată ce începi să fumezi, apare rapid dependența: nu mai ai control total asupra dorinței de a fuma, iar nevoia de țigară apare în momente nepotrivite, împreună cu nervozitate, stres și anxietate. Ea subliniază că mulți fumători cred că țigările reduc stresul, însă în realitate ele îl provoacă, iar senzația de calm apare doar pentru că dispare temporar disconfortul dat de lipsa nicotinei.

Explicația ține de dopamină, o substanță din creier responsabilă de senzația de plăcere. La început, fumatul crește această senzație, dar efectul nu durează. Cu timpul, creierul cere tot mai des nicotină pentru a simți aceeași plăcere, iar astfel apare dependența.

Magda Ciobanu mai spune că este mult mai greu să te lași de fumat dacă ai început de mic. Ea explică faptul că adulții care au fumat încă din copilărie devin mai dependenți și ajung să folosească țigara ca soluție pentru stres sau emoții, ceea ce duce la idei greșite, cum ar fi că nu pot învăța, relaxa sau socializa fără să fumeze.

Fumatul afectează puternic plămânii. Căile respiratorii, de la nas până la plămâni, sunt toate legate între ele și pot fi afectate în același timp. Pot apărea spasme ale bronhiilor, care îngreunează respirația și produc șuierat sau tuse. În plus, plămânii produc mai mult mucus pentru a elimina substanțele toxice, ceea ce duce la tuse constantă. Din cauza acestor probleme, scade și rezistența fizică, deoarece corpul nu mai primește suficient oxigen.

Fumatul afectează și inima și vasele de sânge. Nicotina crește nivelul grăsimilor „rele” din sânge și îl scade pe cel al grăsimilor „bune”, ceea ce mărește riscul de boli de inimă și infarct. Pot apărea și blocaje ale vaselor de sânge sau creșterea ritmului cardiac. Medicul explică faptul că tinerii fumători au pulsul mai mare chiar și în repaus și pot prezenta deja semne timpurii de boli de inimă sau accident vascular cerebral. De asemenea, tensiunea arterială este mai mare, ceea ce pune presiune suplimentară pe inimă.

Nu în ultimul rând, fumatul slăbește sistemul imunitar. Organismul nu mai reușește să lupte la fel de bine cu infecțiile, astfel că fumătorii se îmbolnăvesc mai des. Sunt mai frecvente probleme precum otitele, sinuzitele sau pneumonia, iar chiar și răcelile obișnuite sau gripa pot avea simptome mai severe.