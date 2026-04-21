Reguli noi de reciclare în Anglia au fost concepute pentru a simplifica procesul de colectare și a crește rata de reciclare, însă implementarea lor este blocată de dificultăți structurale majore la nivel local. Schema „Simpler Recycling” (Reciclare Simplificată), introdusă de Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale, urmărea standardizarea colectării și introducerea obligatorie a colectării săptămânale a deșeurilor alimentare pentru toate gospodăriile.

În practică, însă, realitatea din teren este diferită. Potrivit investigației BBC, nu mai puțin de 79 de consilii locale din Anglia au obținut derogări de la termenul-limită inițial, stabilit pentru martie 2026. Motivele invocate includ lipsa infrastructurii adecvate, cererea ridicată pentru vehicule specializate și problemele de finanțare, în ciuda faptului că guvernul a alocat peste 340 de milioane de lire sterline pentru sprijinirea tranziției.

În plus, contractele de gestionare a deșeurilor, unele derulate prin inițiative de finanțare privată sau acorduri de tip „energie din deșeuri”, pot avea durate de până la 25 de ani. Aceste angajamente limitează capacitatea autorităților locale de a adapta rapid serviciile fără penalități financiare semnificative.

Reguli noi de reciclare în Anglia sunt afectate în mod direct de întârzieri semnificative în anumite regiuni, unde implementarea completă a colectării deșeurilor alimentare este amânată până în următoarele decenii. Printre cele mai afectate consilii locale se numără:

Barnsley Metropolitan Borough Council – iulie 2040

Doncaster City Council – iulie 2040

Gateshead Council – 2039

Manchester City Council – 2034

North Yorkshire Council – februarie 2043

Oldham Council – 2034

Rotherham Metropolitan Borough Council – iulie 2040

Salford City Council – 2034

Sheffield City Council – 2038

South Tyneside Council – 2039

Sunderland City Council – 2039

Wakefield Council – 2038

Westmorland and Furness – 2034

Wigan Metropolitan Borough Council – 2040

Aceste cazuri reprezintă cele mai mari întârzieri, însă există și autorități care estimează implementarea mai rapidă. De exemplu, Braintree va introduce colectarea săptămânală obligatorie a deșeurilor alimentare începând cu 1 iunie 2026, North Norfolk estimează implementarea până în toamna acestui an, iar Worcester City Council a amânat termenul până în primăvara anului 2027.

Pentru populație, acest lucru înseamnă că regulile nu se aplică uniform, iar cetățenii trebuie să verifice individual calendarul stabilit de autoritățile locale.

Reguli noi de reciclare în Anglia fac parte dintr-o strategie amplă de tranziție către economia circulară, cu obiective clare privind reducerea deșeurilor și creșterea reciclării. Sistemul impune colectarea separată a patru categorii principale: deșeuri alimentare și de grădină, hârtie și carton, materiale reciclabile uscate (sticlă, metal, plastic) și deșeuri reziduale.

„Punem capăt loteriei codurilor poștale în ceea ce privește colectarea deșeurilor și facem reciclarea mai ușoară pentru toți cetățenii, indiferent unde locuiesc. Simplificarea acestor reguli va reduce emisiile de carbon, va curăța străzile și va contribui la redarea mândriei în comunități”, a declarat Mary Creagh, ministru al economiei circulare.

Industria susține, de asemenea, reformele. „Acesta este un pas major înainte pentru a ne asigura că mai multe materiale sunt colectate, reciclate și reintroduse în circuitul economic. Ne așteptăm să colectăm peste 40.000 de tone suplimentare de plastic”, a afirmat Pascal Hauret, director general al Veolia UK.

„Reciclarea simplificată va oferi gospodăriilor reguli clare și coerente privind reciclarea, eliminând confuzia și crescând ratele de colectare”, a declarat Carla Brian, reprezentant al Biffa.

La rândul său, Claire Shrewsbury, din cadrul WRAP, a subliniat importanța schimbării:

„Reciclarea simplificată este cea mai amplă reformă din ultimii 20 de ani. Simplificarea regulilor va reduce confuzia și va crește cantitatea de materiale reciclate, cu beneficii directe pentru mediu și economie”.

Tabel sinteză – implementarea regulilor noi de reciclare în Anglia: