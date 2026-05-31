Scade TVA la 5% pentru familii în 2026. Program pentru stimularea consumului începând cu 25 iunie. Unde se aplică

Guvernul din Regatul Unit a confirmat introducerea unei măsuri fiscale temporare menite să reducă costurile pentru familii în sezonul estival 2026. În perioada 25 iunie – 1 septembrie 2026, TVA pentru mesele destinate copiilor va fi redus de la 20% la 5%, ca parte a programului național „Great Summer Savings Scheme”.

Inițiativa este concepută pentru a susține familiile afectate de costul ridicat al vieții și pentru a stimula consumul în sectorul ospitalității și al activităților recreative.

Noua schemă fiscală se aplică exclusiv meselor destinate copiilor și este implementată într-o varietate de locații și servicii din Regatul Unit, cu scopul de a sprijini familiile în perioada vacanțelor de vară. Reducerea de TVA este valabilă în restaurante și cafenele, dar și în alte forme de servicii de alimentație publică, cu condiția ca mesele să fie consumate la fața locului. De asemenea, măsura se extinde asupra unităților din sectorul ospitalității care participă la programul guvernamental, contribuind astfel la o aplicare mai largă în industria HoReCa.

În paralel cu aceste facilități din zona alimentară, guvernul a decis să extindă beneficiile și către activități de agrement, astfel încât familiile să poată accesa mai ușor experiențe recreative în perioada vacanțelor școlare. Această abordare integrată urmărește reducerea costurilor totale pentru o zi petrecută în familie, combinând mesele, divertismentul și activitățile culturale într-un pachet mai accesibil financiar.

Pe lângă reducerea TVA aplicată meselor pentru copii, programul guvernamental extinde sprijinul și către o gamă largă de experiențe culturale și recreative din Regatul Unit. Măsurile includ acces mai ieftin la cinematografe și teatre, precum și posibilitatea de a vizita muzee și expoziții la costuri reduse în perioada verii. În același timp, sunt vizate și activitățile sportive, evenimentele recreative și alte atracții turistice selectate, toate integrate într-o strategie unitară de stimulare a timpului liber în familie.

Obiectivul principal al acestei extinderi este reducerea costului total al unei zile petrecute împreună în familie, astfel încât cheltuielile să fie diminuate pe întreg lanțul de experiențe, de la masă și transport până la divertisment și activități culturale.

Ca măsură complementară, autoritățile au anunțat transport gratuit cu autobuzul pentru copiii cu vârste între 5 și 15 ani în luna august, în Anglia.

Această decizie este destinată să faciliteze mobilitatea familiilor și să reducă cheltuielile asociate deplasărilor în perioada vacanței școlare.

Ministrul de finanțe Rachel Reeves a subliniat că măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de sprijin economic pentru gospodării și industrie. Potrivit acesteia, reducerea TVA în sectorul ospitalității este una dintre cele mai eficiente modalități de a reduce prețurile și de a susține cererea internă.

Premierul Keir Starmer a declarat că programul este conceput pentru a permite familiilor să își permită mai ușor activități de vară, într-un context economic încă dificil pentru multe gospodării.

Pentru a beneficia de TVA redus, mesele trebuie să respecte criterii stricte:

să fie clar definite ca meniuri pentru copii

să fie consumate în interiorul restaurantului sau cafenelei

să nu includă porții reduse din meniurile pentru adulți

să excludă mesele la pachet (takeaway)

Măsura nu se aplică preparatelor destinate adulților, indiferent de dimensiune sau preț redus.

Implementarea reducerii temporare de TVA este estimată să aibă un impact bugetar de aproximativ 300 de milioane de lire sterline pentru finanțele publice ale Regatul Unit. În ciuda acestui cost, autoritățile mizează pe efecte economice indirecte favorabile, considerând că măsura poate genera o creștere a consumului în sectorul ospitalității, stimulând în același timp turismul intern într-o perioadă de vârf sezonier.

De asemenea, se anticipează că această intervenție fiscală va contribui la susținerea afacerilor locale, în special a restaurantelor, cafenelelor și operatorilor din industria de agrement, precum și la menținerea locurilor de muncă existente sau chiar la crearea unora noi în sectorul serviciilor. În ansamblu, guvernul urmărește un efect de multiplicare economică, în care reducerea taxelor pentru consumatori se reflectă într-o activitate economică mai intensă la nivel național.

Reprezentanții industriei au salutat măsura, considerând că reducerea taxelor poate îmbunătăți încrederea consumatorilor și poate susține redresarea sectorului.

Schema „Great Summer Savings Scheme” reprezintă o intervenție fiscală temporară cu dublu obiectiv: reducerea presiunii financiare asupra familiilor și stimularea economiei interne în sezonul estival. Prin reducerea TVA la mesele pentru copii și extinderea beneficiilor către transport și activități culturale, guvernul din Regatul Unit urmărește creșterea accesibilității timpului liber pentru familii în vara anului 2026.