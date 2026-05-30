Semnal de alarmă privind securitatea pașapoartelor. Compania care produce componente este legată de firme aflate pe lista neagră a SUA

O investigație publicată de Financial Times ridică semne de întrebare privind lanțul de aprovizionare al noilor pașapoarte biometrice utilizate în Europa și în Regatul Unit. Un producător francez de componente electronice integrate în documentele de călătorie este deținut de un grup de investitori coordonat de două firme chineze care se află pe lista sancțiunilor comerciale impuse de Statele Unite.

Potrivit informațiilor publicate de Financial Times, compania franceză Linxens produce elemente electronice utilizate în noile pașapoarte biometrice emise de mai multe state europene și de Regatul Unit.

Linxens este controlată prin intermediul unei companii-mamă create de un grup de investitori condus de Wise Road Capital și JAC Capital, două firme de investiții private cu sediul în Beijing.

Compania franceză a transmis că producția acestor componente are loc în afara Chinei și respectă toate standardele de securitate impuse de autorități.

„Componentele noastre sunt produse în Tailanda la o facilitate sigură care deține toate certificatele necesare și este în mod regulat supusă auditurilor de securitate”, a precizat compania Linxens.

Produsele realizate de compania franceză sunt cunoscute în industrie drept „inlays”, elemente electronice care permit comunicarea dintre cip și echipamentele de citire.

Aceste componente folosesc tehnologia RFID („Radio Frequency Identification” – identificare prin radiofrecvență), utilizată pe scară largă în pașapoarte biometrice, carduri bancare și alte documente electronice.

Financial Times subliniază că elementele furnizate de Linxens nu conțin date personale ale cetățenilor. Acestea sunt livrate în stare neutră, fără informații stocate, iar cipurile electronice sunt produse separat.

Ulterior, datele titularilor sunt introduse și securizate de companiile responsabile cu personalizarea documentelor oficiale.

Compania franceză furnizează componente electronice inclusiv către Thales, unul dintre cei mai importanți jucători europeni din industria de apărare și tehnologie.

În cazul pașapoartelor biometrice, Thales este responsabilă pentru integrarea și personalizarea documentelor, proces în cadrul căruia sunt introduse datele cetățenilor.

Potrivit informațiilor publicate de Financial Times, componentele produse de Linxens sunt livrate fără informații personale, iar procesarea datelor are loc ulterior în sisteme controlate de autoritățile naționale și de partenerii autorizați.

Controversele au apărut după ce Wise Road Capital și JAC Capital au fost incluse în 2024 pe lista entităților supuse restricțiilor comerciale de către autoritățile americane.

Guvernul SUA a justificat măsura prin motive care țin de securitatea națională și de presupusa implicare a celor două companii în operațiuni de achiziție a unor producători de semiconductori considerați strategici pentru industria de apărare occidentală.

Potrivit explicațiilor oferite de autoritățile americane, firmele sunt suspectate de implicare „în sprijinirea eforturilor guvernului Chinei de a dobândi entități cu capacitate de producție de semiconductori pentru bazele industriale de apărare ale Statelor Unite și ale aliaților săi”.

Îngrijorările legate de securitate nu s-au limitat la Statele Unite.

În cursul anului trecut, autoritățile britanice au utilizat legislația privind securitatea națională și investițiile pentru a obliga un alt consorțiu coordonat de JAC Capital să renunțe la participația deținută într-un producător britanic de cipuri.

Cu toate acestea, Ministerul britanic de Interne a transmis că utilizarea componentelor furnizate de Linxens în pașapoartele britanice nu reprezintă o problemă de securitate.

Instituția a precizat că protecția informațiilor personale ale cetățenilor rămâne o prioritate absolută.

„Toate tehnologiile secrete de criptare sunt controlate și securizate de Biroul Pașapoarte. Toate pașapoartele britanice sunt personalizate cu datele posesorului în Regatul Unit, nicio dată cu caracter personal nu pleacă din UK”, a spus ministerul de Interne britanic.

Pe lângă colaborarea cu autoritățile britanice, Linxens furnizează componente electronice și pentru Imprimeria Națională a Franței, instituția responsabilă de producerea documentelor oficiale franceze.

Compania are, de asemenea, contracte cu imprimeria de stat din Cehia, unde componentele sunt utilizate pentru realizarea cărților de identitate electronice.

Autoritățile cehe au declarat că nu au identificat riscuri privind securitatea documentelor emise și au subliniat că cipurile propriu-zise sunt fabricate în Europa.

Potrivit reprezentanților imprimeriei cehe, acestea sunt produse de către „o companie de încredere din Olanda”.

Cazul Linxens readuce în atenție preocupările tot mai mari ale statelor occidentale privind dependența de companii controlate direct sau indirect de investitori chinezi în sectoare considerate sensibile.

În ultimii ani, Uniunea Europeană, Statele Unite și Regatul Unit au introdus reguli mai stricte privind investițiile străine în domenii precum semiconductorii, tehnologiile de comunicații, apărarea și infrastructura critică.

Deși autoritățile implicate susțin că datele cetățenilor sunt protejate și că documentele biometrice nu sunt expuse unor riscuri suplimentare, informațiile publicate de Financial Times alimentează dezbaterea privind securitatea lanțurilor globale de aprovizionare și controlul tehnologiilor strategice.