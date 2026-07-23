SUA emit o alertă globală de securitate. Cetățenii sunt avertizați că pot urma închideri ale spațiului aerian în Orientul Mijlociu

SUA au emis o alertă de securitate pentru cetățenii americani aflați în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării tensiunilor cu Iranul și al posibilității unei intervenții militare de amploare. Autoritățile de la Washington avertizează că traficul aerian poate fi grav afectat în perioada următoare, iar zborurile ar putea fi anulate fără preaviz. În același timp, mai multe state occidentale și Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației au actualizat recomandările de călătorie pentru regiune.

SUA au transmis cetățenilor americani aflați în Orientul Mijlociu să fie pregătiți pentru perturbări majore ale transportului aerian, inclusiv anularea curselor, închiderea temporară a spațiilor aeriene și modificarea rutelor comerciale.

Avertismentul vine după ce președintele Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat publicației Axios, că este „aproape” de o decizie privind lansarea unei operațiuni militare de amploare împotriva Iranului. Liderul de la Casa Albă a afirmat că o eventuală acțiune ar putea depăși dimensiunea campaniilor desfășurate anterior și că armata americană este pregătită pentru o astfel de intervenție, fără a confirma însă că ordinul final a fost emis.

În alerta globală de securitate, Departamentul de Stat subliniază că situația din Orientul Mijlociu rămâne extrem de volatilă și se poate deteriora rapid. Din acest motiv, americanii sunt îndemnați să manifeste o vigilență sporită și să ia în calcul posibilitatea apariției unor restricții bruște privind transportul aerian.

Totodată, autoritățile americane recomandă inclusiv cetățenilor aflați în afara regiunii să își reevalueze planurile de călătorie dacă acestea presupun tranzitarea Orientului Mijlociu. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice permanent situația zborurilor direct la companiile aeriene și să urmărească informațiile transmise de ambasadele Statelor Unite.

Departamentul de Stat avertizează, de asemenea, că reprezentanțe diplomatice americane, inclusiv din afara Orientului Mijlociu, au fost vizate în trecut, iar Iranul sau grupările aliate Teheranului ar putea ataca interese, instituții ori companii asociate Statelor Unite.

Statele Unite nu sunt singura țară care și-a avertizat cetățenii cu privire la deteriorarea situației de securitate din regiune. Mai multe guverne occidentale au emis recomandări similare și le cer oamenilor să își revizuiască planurile de deplasare.

Ministerul britanic de Externe a actualizat, pe 22 iulie, recomandările pentru Iran și a retras temporar personalul diplomatic britanic din această țară. Londra recomandă evitarea tuturor călătoriilor în Iran și îi avertizează pe cetățenii britanici aflați în Orientul Mijlociu să fie pregătiți pentru închiderea aeroporturilor și anularea zborurilor. De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să aibă documentele de călătorie valabile și să își păstreze permanent o variantă de plecare.

Australia a ridicat la nivelul „reanalizați necesitatea călătoriei” avertismentele pentru Bahrain, Israel, Iordania, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. În ceea ce privește Iranul, Irakul, Libanul, teritoriile palestiniene, Siria și Yemenul, autoritățile australiene recomandă evitarea completă a deplasărilor. Canberra avertizează că spațiile aeriene și frontierele se pot închide fără preaviz și că războiul a provocat inclusiv dificultăți de aprovizionare cu combustibil și perturbări ale transporturilor din afara regiunii.

Canada recomandă cetățenilor să nu călătorească în Iran, iar celor aflați deja acolo să părăsească țara dacă acest lucru poate fi făcut în condiții de siguranță. Autoritățile canadiene precizează că posibilitățile de acordare a asistenței consulare sunt extrem de limitate în timpul conflictului și avertizează că cetățenii nu trebuie să presupună că vor putea fi evacuați de stat.

Franța menține aceeași poziție și le solicită francezilor aflați temporar în Iran să părăsească imediat țara, invocând atât conflictul militar, cât și riscul de arestare sau detenție arbitrară.

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) a extins până la 31 august recomandarea adresată operatorilor aerieni de a evita spațiile aeriene ale Bahrainului, Kuweitului, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite, precum și o parte a spațiului aerian situat deasupra Golfului Oman.

Instituția europeană explică faptul că decizia are la bază intensificarea atacurilor cu rachete și drone, activarea sistemelor de apărare antiaeriană și riscul ca aeronave civile să fie confundate cu ținte militare sau să fie afectate de interceptări ori de resturile proiectilelor.

Pe 22 iulie, EASA a inclus și întreg spațiul aerian al Iordaniei pe lista zonelor care trebuie evitate de operatorii europeni. Recomandarea este valabilă pentru toate altitudinile și a fost emisă după intensificarea atacurilor asupra unor obiective militare din această țară.

Efectele asupra transportului aerian sunt deja vizibile. Emirates, Etihad, flydubai și Air Arabia au anulat sau reprogramat mai multe zboruri între Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Bahrain în zilele de 22 și 23 iulie. În același timp, majoritatea curselor operate din Dubai și Abu Dhabi continuă să fie efectuate, ceea ce înseamnă că situația diferă de la o rută la alta, iar pasagerii trebuie să verifice în permanență statutul exact al zborului înainte de a pleca spre aeroport.

Actualele avertismente sunt influențate și de experiența acumulată în timpul blocajelor produse la începutul războiului.

După atacurile americano-israeliene din 28 februarie și riposta Iranului, aeroporturile din Dubai, Abu Dhabi și Kuweit au fost afectate, iar principalele noduri aeriene din regiune au fost închise sau au funcționat cu restricții severe. Spațiile aeriene ale Iranului, Irakului, Kuweitului, Israelului, Bahrainului, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului au fost închise total sau parțial.

Mii de zboruri au fost anulate, numeroase aeronave aflate deja în aer au fost redirecționate sau întoarse din drum, iar zeci de mii de pasageri au rămas blocați în aeroporturi din Orientul Mijlociu, Europa și Asia. Închiderea huburilor aeriene din Dubai și Doha, două dintre cele mai importante puncte de legătură dintre Europa și Asia, a generat efecte în lanț asupra traficului aerian mondial.

Printre persoanele afectate s-au numărat și numeroși cetățeni români. Pe 3 și 4 martie, 318 români au revenit din Israel cu zboruri charter, beneficiind de sprijinul echipelor consulare române în aeroportul din Cairo. Un alt grup, format din 172 de cetățeni români și doi cetățeni ai Republicii Moldova, a părăsit Israelul pe cale terestră, a trecut frontiera în Egipt și a fost preluat din Taba pentru transportul aerian către București.

Pe 5 martie, alte două curse din Dubai au adus în România 250 de cetățeni români. La acel moment, Ministerul Afacerilor Externe avea în evidență 744 de persoane care reușiseră să revină în țară după solicitarea de asistență consulară.

O zi mai târziu, autoritățile române au organizat un zbor de evacuare de la Muscat, în Oman, pentru 127 de cetățeni români. Dintre aceștia, 95 erau minori, inclusiv grupuri de elevi din județele Neamț, Suceava și Vrancea, care rămăseseră blocate în regiune. Alte 16 persoane au fost evacuate din Iordania prin intermediul unui zbor organizat de autoritățile din Cehia.

Până la 6 martie, peste 1.000 de cetățeni români reveniseră în țară prin curse de evacuare, zboruri de repatriere asistată sau curse comerciale.

Ulterior, pe 13 martie, alte 96 de persoane au fost repatriate de la Muscat. Printre acestea s-au aflat 21 de minori, 19 persoane cu probleme medicale și o femeie însărcinată. Pentru a ajunge la aeroport, românii aflați în Emiratele Arabe Unite au fost transportați cu autocarele către Oman sub escorta unei echipe consulare mobile, în condițiile în care o parte dintre turiștii rămași în Dubai își epuizaseră resursele financiare.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă în continuare cetățenilor români aflați în regiune să urmărească permanent comunicările companiilor aeriene și să nu se deplaseze la aeroport fără confirmarea fermă că zborul va fi operat. Totodată, MAE recomandă evitarea călătoriilor neesențiale în Bahrain, Kuweit, Iordania, Qatar și Emiratele Arabe Unite și părăsirea imediată a Iranului și Israelului.