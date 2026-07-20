Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia. Grevă națională în transportul aerian pe 21 iulie
SURSA FOTO: Dreamstime - aeroport
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie adresată cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să ajungă în Republica Italiană. Instituția anunță că marți, 21 iulie 2026, între orele 00:00 și 23:59, este programată o grevă la nivel național în sectorul transportului aerian.
Grevă în transportul aerian din Italia. Ce trebuie să știe românii care au bilete de avion
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), protestul va avea impact asupra activității desfășurate pe aeroporturile din Italia și poate genera perturbări importante în desfășurarea zborurilor.
Printre serviciile afectate se numără activitatea personalului navigant al companiilor aeriene, dar și serviciile de handling la sol, utilizate pentru operațiunile aeroportuare.
Din acest motiv, pasagerii care au programate călătorii spre sau dinspre Italia trebuie să ia în calcul posibilitatea apariției unor întârzieri ori anulări ale curselor aeriene.
MAE recomandă verificarea permanentă a zborurilor
Mai mult, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să urmărească permanent informațiile puse la dispoziție de operatorii aerieni și de autoritățile aeroportuare.
Instituția precizează că verificarea directă a stării zborurilor înainte de deplasarea spre aeroport poate ajuta la evitarea unor situații neprevăzute generate de grevă. Pentru persoanele care au nevoie de sprijin, MAE reamintește că poate fi solicitată asistență consulară prin intermediul Consulatului General al României la Roma.
Cetățenii români pot apela numerele de telefon +39 06 835 233 44, +39 06 835 233 52, +39 06 835 233 58, +39 06 835 233 56, +39 06 835 233 69, +39 06 835 233 71 și +39 06 835 233 74.
Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde sunt preluate permanent de operatorii Call Center.
Numere de urgență disponibile în funcție de regiune
Pentru situațiile dificile, speciale sau care au caracter de urgență, cetățenii români aflați în Italia au la dispoziție și linii telefonice dedicate, organizate în funcție de zona în care se află. Consulatul General al României la Roma poate fi contactat la numărul +39 345 147 3935, iar Consulatul General al României la Milano la +39 366 108 1444.
Persoanele aflate în aria de competență a Consulatului General al României la Bologna pot solicita sprijin la +39 324 803 5171, în timp ce pentru zona Torino este disponibil numărul +39 338 756 8134.
De asemenea, Consulatul General al României la Trieste poate fi contactat la +39 340 882 1688, Consulatul General al României la Bari la +39 334 604 2299, iar Consulatul României la Catania la +39 320 965 3137.
Recomandări pentru românii care călătoresc în străinătate
Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea informațiilor actualizate publicate pe platformele oficiale dedicate conflictelor de muncă din Italia și pe paginile instituției.
„Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet: scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi, roma.mae.ro/, cgroma.mae.ro, mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătoreşte informat” (play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&pcampaignid=web_share ), care oferă informații și sfaturi de călătorie.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.