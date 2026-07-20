Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia. Grevă națională în transportul aerian pe 21 iulie

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie adresată cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să ajungă în Republica Italiană. Instituția anunță că marți, 21 iulie 2026, între orele 00:00 și 23:59, este programată o grevă la nivel național în sectorul transportului aerian.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), protestul va avea impact asupra activității desfășurate pe aeroporturile din Italia și poate genera perturbări importante în desfășurarea zborurilor.

Printre serviciile afectate se numără activitatea personalului navigant al companiilor aeriene, dar și serviciile de handling la sol, utilizate pentru operațiunile aeroportuare.

Din acest motiv, pasagerii care au programate călătorii spre sau dinspre Italia trebuie să ia în calcul posibilitatea apariției unor întârzieri ori anulări ale curselor aeriene.

Mai mult, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să urmărească permanent informațiile puse la dispoziție de operatorii aerieni și de autoritățile aeroportuare.

Instituția precizează că verificarea directă a stării zborurilor înainte de deplasarea spre aeroport poate ajuta la evitarea unor situații neprevăzute generate de grevă. Pentru persoanele care au nevoie de sprijin, MAE reamintește că poate fi solicitată asistență consulară prin intermediul Consulatului General al României la Roma.

Cetățenii români pot apela numerele de telefon +39 06 835 233 44, +39 06 835 233 52, +39 06 835 233 58, +39 06 835 233 56, +39 06 835 233 69, +39 06 835 233 71 și +39 06 835 233 74.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situațiile dificile, speciale sau care au caracter de urgență, cetățenii români aflați în Italia au la dispoziție și linii telefonice dedicate, organizate în funcție de zona în care se află. Consulatul General al României la Roma poate fi contactat la numărul +39 345 147 3935, iar Consulatul General al României la Milano la +39 366 108 1444.

Persoanele aflate în aria de competență a Consulatului General al României la Bologna pot solicita sprijin la +39 324 803 5171, în timp ce pentru zona Torino este disponibil numărul +39 338 756 8134.

De asemenea, Consulatul General al României la Trieste poate fi contactat la +39 340 882 1688, Consulatul General al României la Bari la +39 334 604 2299, iar Consulatul României la Catania la +39 320 965 3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea informațiilor actualizate publicate pe platformele oficiale dedicate conflictelor de muncă din Italia și pe paginile instituției.

„Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet: scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi, roma.mae.ro/, cgroma.mae.ro, mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătoreşte informat” (play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&pcampaignid=web_share ), care oferă informații și sfaturi de călătorie.