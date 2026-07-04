MAE a emis o alertă de călătorie pentru vestul SUA. Incendii de vegetație și ordine de evacuare în mai multe state

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau intenționează să ajungă în vestul Statelor Unite. Mai multe incendii de vegetație de amploare afectează regiunea, iar autoritățile americane au emis ordine de evacuare în zonele vizate.

Potrivit MAE, incendiile sunt alimentate de temperaturile extrem de ridicate, seceta prelungită și intensificările vântului, iar mai multe regiuni de pe Coasta de Vest a SUA sunt afectate.

Printre incendiile active se numără:

Arizona: Pocket Fire;

Utah: Babylon Fire și Cottonwood Fire;

Colorado: Ferris Fire, Gold Mountain Fire, Aspen Acres Fire și Snyder Fire;

New Mexico: Sacaton Fire.

Ministerul precizează că situația este în continuă evoluție, iar informațiile privind extinderea incendiilor și ordinele de evacuare sunt actualizate permanent de autoritățile americane.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să evite deplasările în regiunile afectate de incendii, să urmărească permanent informațiile transmise de autoritățile locale și să respecte ordinele de evacuare și instrucțiunile structurilor de intervenție.

În cazul unei situații de pericol iminent, românii sunt sfătuiți să apeleze numărul unic de urgență 911.

MAE reamintește că românii aflați în Statele Unite pot solicita asistență consulară la Consulatul General al României din Los Angeles, la numerele de telefon:

+1 310 444 0623

+1 310 473 8061

+1 310 231 4468

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații de urgență, cetățenii români au la dispoziție și telefonul de permanență al Consulatului General al României din Los Angeles: +1 310 721 0474.

Ministerul recomandă, de asemenea, consultarea informațiilor publicate pe site-urile Consulatului General al României din Los Angeles și ale MAE, precum și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, care oferă alerte și recomandări utile pentru românii care călătoresc în străinătate.