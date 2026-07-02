Franța intră sub alertă din cauza incendiilor de vegetație. MAE transmite o atenționare de călătorie pentru români

Franța se confruntă cu un risc foarte ridicat de incendii de vegetație în mai multe departamente din sudul țării, iar Ministerul Afacerilor Externe a emis, joi, o atenționare de călătorie pentru cetățenii români. Avertizarea vizează persoanele care se află deja pe teritoriul francez, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească în perioada următoare. Autoritățile recomandă evitarea zonelor afectate și respectarea strictă a indicațiilor transmise de autoritățile locale.

Ministerul Afacerilor Externe a informat că Franța a introdus, începând cu data de 2 iulie, măsuri de avertizare din cauza riscului extrem de incendii de vegetație în mai multe regiuni din sudul țării.

Potrivit MAE, codul roșu, care semnalează un risc foarte sever de producere și extindere a incendiilor de vegetație, este în vigoare în departamentele Bouches-du-Rhône, Hérault, Aude, Gard, Vaucluse și Pyrénées-Orientales. Totodată, pentru departamentul Var a fost emis cod portocaliu, corespunzător unui risc ridicat.

În acest context, autoritățile române recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele în care incendiile sunt deja în desfășurare sau unde există un pericol iminent de izbucnire a acestora. De asemenea, românii sunt sfătuiți să respecte întocmai indicațiile autorităților franceze și să urmărească permanent informațiile oficiale privind evoluția situației.

Pentru actualizări în timp real privind restricțiile și situația din teren, MAE recomandă consultarea platformei oficiale dedicată informării publice privind condițiile de circulație și riscurile existente.

Ministerul Afacerilor Externe atrage atenția că persoanele care observă un incendiu sau se află într-o situație de pericol trebuie să apeleze imediat serviciile de urgență, utilizând numerele 112 sau 18.

Instituția reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României din Marsilia, +33491221787 și +33491221741. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

În situațiile speciale, cu caracter de urgență, românii au la dispoziție următoarele numere de telefon, în funcție de circumscripția consulară în care se află:

Consulatul General al României la Paris: +33680713729;

Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;

Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;

Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă, de asemenea, consultarea paginilor oficiale ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare din Franța, precum și a portalului oficial al instituției, pentru informații actualizate privind condițiile de călătorie și serviciile consulare disponibile.