Franța intră sub alertă din cauza incendiilor de vegetație. MAE transmite o atenționare de călătorie pentru români
SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea - MAE
Franța se confruntă cu un risc foarte ridicat de incendii de vegetație în mai multe departamente din sudul țării, iar Ministerul Afacerilor Externe a emis, joi, o atenționare de călătorie pentru cetățenii români. Avertizarea vizează persoanele care se află deja pe teritoriul francez, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească în perioada următoare. Autoritățile recomandă evitarea zonelor afectate și respectarea strictă a indicațiilor transmise de autoritățile locale.
Franța a instituit cod roșu și cod portocaliu de incendii în mai multe departamente din sudul țării
Ministerul Afacerilor Externe a informat că Franța a introdus, începând cu data de 2 iulie, măsuri de avertizare din cauza riscului extrem de incendii de vegetație în mai multe regiuni din sudul țării.
Potrivit MAE, codul roșu, care semnalează un risc foarte sever de producere și extindere a incendiilor de vegetație, este în vigoare în departamentele Bouches-du-Rhône, Hérault, Aude, Gard, Vaucluse și Pyrénées-Orientales. Totodată, pentru departamentul Var a fost emis cod portocaliu, corespunzător unui risc ridicat.
În acest context, autoritățile române recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele în care incendiile sunt deja în desfășurare sau unde există un pericol iminent de izbucnire a acestora. De asemenea, românii sunt sfătuiți să respecte întocmai indicațiile autorităților franceze și să urmărească permanent informațiile oficiale privind evoluția situației.
Pentru actualizări în timp real privind restricțiile și situația din teren, MAE recomandă consultarea platformei oficiale dedicată informării publice privind condițiile de circulație și riscurile existente.
MAE le transmite românilor din Franța ce trebuie să facă în caz de pericol și unde pot solicita ajutor consular
Ministerul Afacerilor Externe atrage atenția că persoanele care observă un incendiu sau se află într-o situație de pericol trebuie să apeleze imediat serviciile de urgență, utilizând numerele 112 sau 18.
Instituția reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României din Marsilia, +33491221787 și +33491221741. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate permanent de operatorii Call Center.
În situațiile speciale, cu caracter de urgență, românii au la dispoziție următoarele numere de telefon, în funcție de circumscripția consulară în care se află:
- Consulatul General al României la Paris: +33680713729;
- Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;
- Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;
- Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.
Ministerul Afacerilor Externe recomandă, de asemenea, consultarea paginilor oficiale ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare din Franța, precum și a portalului oficial al instituției, pentru informații actualizate privind condițiile de călătorie și serviciile consulare disponibile.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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