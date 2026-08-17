Reguli noi pentru buletinul electronic în 2026. Românii nu mai sunt legați de localitatea de domiciliu

Orădenii care au nevoie de un nou act de identitate pot solicita buletinul electronic printr-o programare realizată online, pe platforma Ministerului Afacerilor Interne. Prima Carte Electronică de Identitate (CEI) este eliberată gratuit, în timp ce pentru o nouă emitere costul este de 70 de lei. Documentul poate fi solicitat la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de localitatea de domiciliu. În Oradea, Serviciul de Evidență a Persoanelor funcționează pe Calea Republicii nr. 24.

Buletinul electronic poate fi solicitat inclusiv de cetățenii care au împlinit vârsta de 14 ani și nu dețin încă un act de identitate, dar și de persoanele care trebuie să își înlocuiască documentul actual. Compartimentul de Evidență a Persoanelor Oradea recomandă ca demersurile să fie făcute din timp, pentru a evita apropierea termenului de expirare.

Recomandarea îi vizează, între alții, pe cei ale căror acte de identitate sunt deja expirate, precum și pe cetățenii ale căror documente urmează să expire până la 31 august 2026 sau până la 31 decembrie 2026.

Prima Carte Electronică de Identitate este eliberată gratuit. Pentru emiterea unei alte CEI, după cea acordată gratuit, tariful este de 70 de lei.

Persoanele care nu optează pentru varianta electronică pot solicita Cartea de Identitate Simplă, document fără cip, pentru care tariful stabilit este de 40 de lei. Există, de asemenea, posibilitatea eliberării unei cărți de identitate provizorii.

Pentru cartea de identitate provizorie se achită un leu. Taxa de urgență aplicată pentru eliberarea accelerată a vizei de reședință și a cărții provizorii este de 20 de lei.

În Oradea, aceste taxe pot fi achitate la aparatul automat amplasat în incinta instituției.

Solicitarea unei Cărți Electronice de Identitate presupune efectuarea în prealabil a unei programări online prin HUB-ul Ministerului Afacerilor Interne. Sistemul permite alegerea serviciului unde solicitantul dorește să depună cererea, scriu cei de la stiribihor.info.

O schimbare importantă față de vechiul sistem este că CEI poate fi solicitată la orice Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din România. Prin urmare, solicitantul nu mai este obligat să depună cererea exclusiv în localitatea în care își are domiciliul.

Orădenii care aleg să depună cererea în municipiu trebuie să se prezinte la Serviciul de Evidență a Persoanelor din Calea Republicii nr. 24, după efectuarea programării necesare pentru CEI.

Instituția poate fi contactată telefonic la numărul 0259 432.823, iar solicitările și cererile de informații pot fi transmise și prin e-mail, la adresa evp@oradea.ro.

Cartea Electronică de Identitate nu este doar un document prin care titularul își dovedește identitatea, ci poate fi utilizată și ca document de călătorie. CEI este acceptată în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în alte state europene în care accesul este permis pe baza cărții de identitate, între care Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Elveția și Turcia.

Documentul are dimensiunile standard ale unui card bancar, ceea ce îl face mai ușor de păstrat și de utilizat decât vechile modele de cărți de identitate.

Una dintre funcțiile importante ale noului document este posibilitatea autentificării securizate de la distanță în sisteme informatice și a accesării serviciilor publice electronice. Astfel, anumite operațiuni pot fi realizate online, fără ca titularul să fie nevoit să se deplaseze de fiecare dată la ghișeele instituțiilor.

Cartea Electronică de Identitate permite și actualizarea electronică a adresei de domiciliu, fără ca schimbarea să impună imediat emiterea fizică a unui alt document.

CEI include, totodată, suport pentru semnătură electronică avansată, care poate fi utilizată în relația cu autoritățile publice și are aceeași valoare juridică precum semnătura olografă în situațiile prevăzute de legislație.

Noul act include certificate digitale puse gratuit la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne, care permit conectarea titularului la aplicații și platforme compatibile.

Cartea Electronică de Identitate integrează atât elemente fizice de securitate, cât și un cip destinat stocării datelor, inclusiv a datelor biometrice prevăzute pentru document. Sistemul urmărește creșterea protecției împotriva falsificării documentelor și a furtului de identitate, în conformitate cu standardele europene aplicabile.

Informațiile oficiale privind programările, condițiile de emitere și utilizarea Cărții Electronice de Identitate sunt disponibile pe platforma dedicată CEI a Ministerului Afacerilor Interne.