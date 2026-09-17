Admitere MAI. Peste 3.600 de locuri pentru viitorii polițiști, jandarmi și pompieri

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a deschis o nouă sesiune de admitere în școlile postliceale din subordine. Candidații au la dispoziție 3.640 de locuri, cu peste 700 mai multe decât la sesiunea precedentă, iar înscrierile se desfășoară până la începutul lunii octombrie.

Sesiunea de admitere a început pe 15 septembrie 2026 și vizează formarea agenților de poliție și de poliție de frontieră, precum și a subofițerilor de jandarmi, pompieri și protecție civilă.

Din totalul de 3.640 de locuri, 2.150 sunt pentru Poliția Română, 850 pentru Jandarmerie, 340 pentru Poliția de Frontieră și 300 pentru Pompieri și Protecție Civilă.

Cea mai mare creștere față de sesiunea precedentă este înregistrată la școlile de agenți de poliție, unde sunt disponibile cu 510 locuri mai mult. Poliția de Frontieră și Jandarmeria primesc fiecare câte 100 de locuri suplimentare, în timp ce numărul destinat pompierilor rămâne neschimbat.

Viitorii agenți ai Poliției Române sunt pregătiți la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina și la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca.

Pentru Poliția de Frontieră sunt disponibile 340 de locuri la Școala „Avram Iancu” din Oradea.

Pentru viitorii subofițeri de jandarmi sunt scoase la concurs 850 de locuri. Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Drăgășani are 450 de locuri, iar Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni are 400.

O parte dintre absolvenți vor fi repartizați și către alte structuri, printre care Direcția Generală de Protecție Internă, Inspectoratul General de Aviație, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Informații Externe.

Alte 300 de locuri sunt disponibile la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldești, pentru viitorii angajați ai structurilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Pentru majoritatea candidaților, cererea-tip de înscriere și, după caz, consimțământul pentru solicitarea cazierului judiciar trebuie transmise electronic către structura de recrutare până pe 4 octombrie 2026, ora 23:55.

Dosarul de recrutare trebuie completat până pe 21 octombrie.

În cazul candidaților la Poliția de Frontieră și Jandarmerie, înscrierea se realizează prin platforma HUB de servicii a MAI. Documentele necesare dosarului trebuie depuse tot până pe 21 octombrie.

Procesul de admitere cuprinde mai multe etape. Evaluarea psihologică și examinarea medicală se desfășoară în perioada 16 septembrie – 21 octombrie.

Proba de evaluare a performanței fizice este programată între 28 octombrie și 4 noiembrie și are caracter eliminatoriu. Nota minimă pentru promovare este 5.

Candidații care trec de proba fizică vor susține pe 7 noiembrie testul pentru evaluarea cunoștințelor. Și în acest caz este necesară cel puțin nota 5.

Examinarea medicală finală se desfășoară între 11 noiembrie și 11 decembrie, iar rezultatele finale trebuie afișate până pe 21 decembrie.

Candidații trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul în România, să cunoască limba română, să fie apți medical, fizic și psihologic și să aibă diplomă de bacalaureat.

Vârsta minimă este de 18 ani sau candidatul trebuie să împlinească 18 ani în anul admiterii. Pentru școlile de poliție nu există o limită maximă de vârstă. În schimb, pentru școlile militare de jandarmi candidații trebuie să aibă cel mult 27 de ani în anul admiterii.

Sunt prevăzute și criterii referitoare la antecedentele penale, situația disciplinară, media la purtare din liceu și tatuaje. Dosarul include, printre altele, actul de identitate, certificatul de naștere, diploma de bacalaureat, foaia matricolă, documentele medicale, cazierul, curriculum vitae, autobiografia și documentele suplimentare cerute în funcție de situația fiecărui candidat.