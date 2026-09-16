Peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România. Șoferii, curierii și muncitorii sunt printre cei mai căutați

Angajatorii din România au declarat 34.645 de locuri de muncă vacante la nivel național, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Alte 101 posturi sunt disponibile în Spațiul Economic European prin rețeaua EURES România, cele mai multe fiind oferite în Norvegia.

Cea mai mare ofertă de locuri de muncă este pentru conducătorii auto de transport rutier. Angajatorii caută 3.868 de persoane pentru astfel de posturi.

Urmează manipulanții de mărfuri, cu 1.943 de locuri disponibile, și curierii, cu 1.923 de posturi.

Cererea este ridicată și în construcții. Sunt disponibile 1.583 de locuri pentru muncitori necalificați la demolarea clădirilor și alte activități din domeniu, precum și 1.243 de posturi pentru muncitori necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcții.

Angajatorii mai caută 1.227 de lucrători comerciali, 1.079 de agenți de securitate, 736 de muncitori necalificați pentru asamblarea și montarea pieselor, 664 de montatori de subansamble și 524 de fierari betoniști.

Din totalul celor 34.645 de locuri de muncă vacante, 18.537 sunt destinate persoanelor fără studii sau celor care au absolvit învățământul primar ori gimnazial.

Printre posturile disponibile se numără cele de curier, manipulant de mărfuri și muncitor necalificat în construcții sau în activități de asamblare și montare.

Pentru persoanele cu studii profesionale sunt disponibile 7.209 locuri de muncă. Oferta cuprinde posturi de conducător auto, sudor, lucrător comercial, montator de subansamble și operator la mașini-unelte cu comandă numerică.

Alte 6.789 de posturi sunt destinate persoanelor cu studii liceale sau postliceale. Angajatorii caută, printre altele, agenți de securitate, asistenți medicali generaliști, servanți pompieri, agenți de vânzări și casieri.

Oferta este mai redusă pentru candidații care au absolvit studii superioare. ANOFM indică 2.110 posturi pentru această categorie.

Sunt căutați ingineri, medici din diferite specializări, manageri, specialiști în diverse domenii, precum și consilieri, experți, inspectori, referenți și economiști.

Românii care vor să lucreze în alte state din Spațiul Economic European au la dispoziție 101 posturi prin rețeaua EURES România.

Norvegia oferă 45 de locuri de muncă în producție, pentru prelucrarea somonului. În Republica Cehă sunt disponibile 20 de posturi pentru operatori pe linia de producție și muncitori la asamblarea echipamentelor mecanice.

Olanda oferă 16 locuri de muncă pentru mecanici de camioane și inspectori veterinari, iar Germania caută zece lucrători pentru activități în podgorii.

În Franța sunt disponibile patru posturi pentru lucrători agricoli în livezi, iar Danemarca oferă alte patru locuri pentru mecanici de atelier și zidari. Malta are disponibil un post de specialist în procese operaționale pentru piața din România, iar în Spania este vacant un post de manager de mentenanță.