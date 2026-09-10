Unde poți găsi locuri de muncă cu salarii decente. Cum s-a schimbat piața joburilor

Aproape 150.000 de locuri de muncă au fost publicate pe eJobs.ro de la începutul anului și până în prezent, iar o parte importantă a ofertei este concentrată în București. Capitala reunește 71.000 de joburi, ceea ce reprezintă aproape jumătate din numărul total de posturi disponibile la nivel național pe platformă.

După București, cele mai multe oportunități de angajare au fost înregistrate în Brașov, Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș. Clasamentul evidențiază concentrarea ofertei de muncă în marile centre economice și în județele care au o activitate importantă în mai multe domenii.

La polul opus se află Harghita, Mehedinți, Caraș-Severin și Covasna. În fiecare dintre aceste județe au fost disponibile, de la începutul anului până în prezent, între aproximativ 4.500 și 5.000 de locuri de muncă.

Bucureștiul își păstrează astfel poziția de principal pol de angajare din România, potrivit celei mai recente comunicări transmise de eJobs.

Cea mai vizibilă schimbare față de anul trecut este consemnată în cazul județului Brașov. Acesta a urcat de pe locul al cincilea în clasamentul din 2025 până pe poziția a doua în 2026.

Ilfovul a înregistrat, de asemenea, o urcare în clasament, în timp ce Clujul și Iașiul au coborât ușor față de pozițiile ocupate anul trecut.

Potrivit lui Bogdan Badea, CEO eJobs.ro, Bucureștiul se diferențiază prin diversitatea ridicată a domeniilor care recrutează. Oferta de locuri de muncă din Capitală este distribuită pe mai multe sectoare de activitate, ceea ce contribuie la poziția dominantă a orașului în clasament.

În celelalte județe aflate pe primele poziții, o parte importantă a ofertelor este concentrată în retail, industria alimentară, servicii, turism, sectorul financiar-bancar și transport și logistică.

Datele privind nivelul de experiență arată că angajatorii caută în special persoane aflate la început de carieră. Aproximativ 60% din totalul locurilor de muncă publicate în acest an se adresează candidaților entry-level.

Pe următoarea poziție se află candidații mid-level, cu o experiență profesională cuprinsă între 2 și 5 ani. Oferta este urmată de posturile destinate persoanelor fără experiență, candidaților seniori și managerilor.

Cererea este ridicată și în departamentele în care există, în mod tradițional, o fluctuație mai mare de personal. Printre acestea se numără vânzările, serviciile pentru clienți și activitățile de call-center.

Oferta de recrutare include, de asemenea, numeroase posturi în zona administrativă și logistică, producție și contabilitate. Aceste domenii se regăsesc printre principalele categorii pentru care angajatorii au continuat să publice joburi de la începutul anului.

Diferențele dintre județele cu cea mai mare ofertă de locuri de muncă se reflectă și în nivelul salariilor medii nete. Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, mediile din aceste județe se situează între 5.000 și 6.500 de lei net pe lună.

Bucureștiul are cea mai ridicată medie salarială dintre județele menționate, cu un salariu mediu net de 6.500 de lei. Capitala este urmată de Cluj, unde media ajunge la 5.800 de lei net pe lună.

În Timiș, salariul mediu net este de 5.500 de lei. Pentru Ilfov, Iași, Brașov și Constanța, media salarială se situează la 5.000 de lei net pe lună.

Pentru candidații entry-level, categorie pentru care se înregistrează cea mai mare cerere din partea angajatorilor, salariul mediu net este de aproximativ 4.000 de lei pe lună.

La capătul clasamentului privind numărul de locuri de muncă disponibile se află patru județe: Harghita, Mehedinți, Caraș-Severin și Covasna. Oferta din aceste zone este semnificativ mai redusă comparativ cu cea din principalele centre economice ale țării.

Fiecare dintre cele patru județe a avut între aproximativ 4.500 și 5.000 de joburi publicate de la începutul anului până în prezent. Diferența față de București este astfel considerabilă, în condițiile în care Capitala concentrează 71.000 dintre cele aproape 150.000 de locuri de muncă publicate pe eJobs.ro.

Oferta locală redusă îi determină pe unii candidați să ia în calcul locuri de muncă din orașele mari aflate în apropiere. Căutarea unor oportunități în centre economice cu o ofertă mai bogată poate reprezenta pentru aceștia o variantă de creștere a șanselor de angajare.

Printre destinațiile preferate de candidați se numără Bucureștiul, Brașovul, Ilfovul, Clujul, Iașiul, Timișul și Constanța, potrivit eJobs.

Oferta de pe piața muncii rămâne consistentă și în prezent. Pe eJobs.ro sunt disponibile peste 17.000 de locuri de muncă, în timp ce alte 9.200 de posturi sunt listate pe iajob.ro.

IaJob.ro este platforma dedicată persoanelor care vor să se angajeze rapid, fără etapele tradiționale ale procesului de recrutare, precum crearea unui CV. Oferta disponibilă pe cele două platforme indică existența unui număr important de posturi pentru candidații aflați în căutarea unui loc de muncă.

Datele publicate de eJobs evidențiază diferențe între principalele centre economice ale țării și județele în care oferta de angajare este mai redusă. Bucureștiul are cea mai mare ofertă de joburi, în timp ce Brașovul a urcat cel mai mult în clasamentul din acest an, de pe locul al cincilea în 2025 pe locul al doilea în 2026.