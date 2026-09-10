Scumpirea zahărului nu se oprește la raft. Ce produse ar mai putea fi afectate

Prețurile zahărului au înregistrat în august o creștere de 21,5%, cea mai mare majorare lunară consemnată din octombrie 2010. Evoluția vine pe fondul preocupărilor privind producția din principalele state asiatice producătoare de zahăr, în contextul efectelor posibile ale fenomenului El Niño.

Zahărul a încheiat vara cu una dintre cele mai importante creșteri de preț din ultimele decenii, la nivel mondial. Evoluția de pe piața zahărului poate avea efecte asupra industriei alimentare, unde materia primă este utilizată într-o gamă largă de produse. Economiștii estimează că unele majorări ar putea ajunge până la 20%.

În aceeași perioadă, indicele prețurilor alimentelor calculat de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură a crescut, pe fondul unor scumpiri generalizate. Zahărul a avut una dintre cele mai importante contribuții la această evoluție.

Creșterea prețurilor este urmărită și de producătorii și comercianții din România, unde piața locală depinde în mare măsură de importuri. Evoluția prețului internațional al zahărului poate ajunge astfel să se reflecte și în prețurile unor produse alimentare vândute pe piața românească.

Potrivit CNBC, zahărul s-a scumpit cu 21,5% în luna august, marcând cea mai puternică majorare lunară din octombrie 2010. Cu 16 ani în urmă, prețurile au consemnat o creștere de 24%, un nivel apropiat de cel înregistrat în prezent.

„Creșterea a reflectat așteptările privind randamentele mai mici de sfeclă de zahăr în Uniunea Europeană din cauza vremii nefavorabile, îngrijorările legate de impactul fenomenului El Niño asupra perspectivelor de producție în principalele țări producătoare din Asia, producția mai mică de zahăr din Brazilia și anunțul Indiei privind importurile de zahăr brut fără taxe vamale”, a precizat organizația în raportul său recent.

Evoluția de pe piața internațională ridică semne de întrebare și în privința prețurilor din industria alimentară din România. Zahărul este folosit în industria băuturilor răcoritoare, dar și în producția de dulciuri, produse de cofetărie și patiserie.

„Probabil, va crește undeva cu, să zic, 20%, asta însemnând că o să fie 4,50 lei, poate, kilogramul. Ne așteptăm, cumva, să se bulverseze toate prețurile în zona de băuturi răcoritoare și în zona de produse de cofetărie, patiserie”, spune Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România.

România mai are în prezent doar doi producători de zahăr, iar aceștia asigură mai puțin de un sfert din necesarul intern. Producția locală este afectată, la rândul său, de secetă, care a redus randamentele culturilor de sfeclă de zahăr.

„Uitați cum arată sfecla de zahăr afectată de secetă… E complet uscată, e neagră. S-a uscat complet din cauza deshidratării. Este un procent de 80% daună, din cauza secetei la cultura de sfeclă de zahăr”, spune dezamăgit Mihai Nagy Juhasz, fermier din județul Arad.

Necesarul care nu poate fi acoperit de producția internă este completat prin importuri. Numai anul trecut, aproximativ un sfert de milion de tone de zahăr au ajuns în România din Germania, Polonia, Franța și Cehia.

Creșterea costurilor este deja luată în calcul și de operatorii din industria de cofetărie. Pentru produsele care folosesc zahăr ca ingredient, modificarea prețului materiei prime poate influența costurile de producție. „Ne-a spus că după 20 septembrie să ne așteptăm la o scumpire de 15-20%”, spune Marilena Adam, proprietara unei cofetării din Capitală.

Creșterea prețurilor zahărului indică o modificare a așteptărilor privind oferta de pe piața mondială. William Osnato, director de cercetare și analiză a datelor despre mărfuri al unei companii, consideră că schimbarea perspectivelor asupra producției reprezintă unul dintre factorii care au contribuit la evoluția recentă a prețurilor.

Potrivit declarațiilor sale pentru CNBC, unul dintre cei mai importanți factori imediați a fost reprezentat de pagubele produse culturilor de sfeclă de zahăr din Europa în timpul valului de căldură din această vară. Temperaturile ridicate au afectat culturile într-o perioadă importantă pentru producție.

Sfecla de zahăr este cultivată în aceleași regiuni și aproximativ în aceeași perioadă cu porumbul și grâul. Din acest motiv, perioadele de temperaturi extreme pot avea un impact important asupra producției agricole și, implicit, asupra cantității de zahăr disponibile.

Mai multe organizații și-au revizuit recent estimările referitoare la producția de zahăr. Unele au redus semnificativ previziunile privind producția, în timp ce altele și-au majorat estimările referitoare la deficitul de zahăr de pe piață.

Cel mai recent bilanț privind zahărul publicat de Comisia Europeană estimează o reducere de 19% a producției Uniunii Europene, până la 13,4 milioane de tone metrice, în anul de comercializare 2026/27. Pentru anul de comercializare 2025/26, estimarea producției a fost de 16,6 milioane de tone.

Datele indică astfel o diferență importantă între producția estimată pentru cele două perioade de comercializare. Evoluția este urmărită în contextul problemelor provocate de condițiile meteorologice nefavorabile în mai multe regiuni agricole.

Pentru perioada următoare, El Niño reprezintă unul dintre principalii factori de incertitudine pentru piața zahărului. Fenomenul climatic global poate fi asociat cu temperaturi mai ridicate ale oceanelor și cu apariția unor condiții meteorologice severe.

Osnato a declarat că El Niño este probabil „cea mai mare preocupare pe viitor”. Potrivit sursei citate, apariția unui episod El Niño potențial extrem ar putea intensifica presiunea asupra prețurilor zahărului.