Ce se poate întâmpla cu fișierele tale într-o singură secundă. Avertismentul DNSC

SURSĂ FOTO: Dreamstime - DNSC trage un semnal de alarmă privind neconformarea companiilor la obligațiile impuse de Directiva europeană NIS II

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis o alertă privind ransomware-ul, un tip de software dăunător care poate bloca accesul la un dispozitiv sau poate cripta fișierele utilizatorilor.

Instituția atrage atenția asupra riscului ca datele stocate pe dispozitive să devină inaccesibile în urma unui astfel de atac. Ransomware-ul poate afecta accesul la fișiere, iar atacatorii pot solicita ulterior bani pentru restabilirea accesului la date.

„Ransomware-ul este un tip de software dăunător care poate bloca accesul la dispozitiv sau poate cripta fișierele, atacatorii solicitând ulterior bani pentru restabilirea accesului. Plata nu garantează recuperarea datelor. Un atașament suspect, un link fraudulos, o vulnerabilitate neactualizată sau un cont compromis pot reprezenta puncte de intrare pentru un astfel de atac”, arată Directoratul Național de Securitate Cibernetică – DNSC în comunicat.

DNSC recomandă realizarea periodică a unor copii de siguranță pentru datele importante. Instituția subliniază și necesitatea testării posibilității de restaurare a datelor, astfel încât utilizatorii să se asigure că informațiile pot fi recuperate atunci când este necesar.

O altă măsură indicată de specialiștii DNSC este menținerea sistemului de operare și a aplicațiilor la zi. Actualizările sunt necesare pentru reducerea riscurilor asociate vulnerabilităților neactualizate, care pot reprezenta puncte de intrare pentru atacatori.

Utilizatorii sunt sfătuiți să manifeste atenție atunci când primesc mesaje care conțin linkuri sau atașamente suspecte. DNSC recomandă să nu fie deschise astfel de elemente, acestea putând reprezenta una dintre modalitățile prin care un dispozitiv poate fi expus unui atac ransomware.

Instituția recomandă, de asemenea, folosirea unor parole puternice și unice pentru conturi și activarea autentificării cu mai mulți factori, cunoscută sub denumirea de MFA.

DNSC indică și utilizarea unor soluții de securitate actualizate. Acestea trebuie menținute la zi pentru a contribui la protejarea dispozitivelor împotriva amenințărilor informatice.

O altă recomandare transmisă de instituție vizează monitorizarea activității neobișnuite a dispozitivelor și conturilor. Identificarea unor comportamente neobișnuite poate permite observarea unor activități suspecte asociate unui posibil atac.

Recomandările DNSC vizează atât protejarea datelor, cât și reducerea posibilităților prin care atacatorii pot obține acces la dispozitive sau conturi. Printre măsurile indicate se numără efectuarea de backup-uri, actualizarea sistemelor și aplicațiilor, evitarea linkurilor și atașamentelor suspecte și folosirea unor parole puternice și unice.

DNSC mai recomandă activarea autentificării cu mai mulți factori, utilizarea soluțiilor de securitate actualizate și monitorizarea activității neobișnuite. Potrivit instituției, în cazul ransomware-ului, prevenția și existența unei copii de siguranță a datelor sunt esențiale.