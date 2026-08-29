Mesajul „Factura neachitată” face victime. Capcana din e-mailurile care imită E.ON

E.ON Energie România își informează clienții cu privire la o campanie de phishing în care persoane neautorizate folosesc în mod fraudulos numele și identitatea vizuală a companiei pentru a transmite e-mailuri false referitoare la presupuse facturi neachitate.

Potrivit companiei, destinatarii primesc mesaje care au ca subiect „Factura neachitată”. În aceste comunicări, clienții sunt informați despre existența unei presupuse restanțe și sunt îndemnați să efectueze rapid plata prin accesarea unui link. „Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România şi nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei”, atrage atenția conducerea E.ON Energie România.

„E.ON Energie România avertizează clienţii asupra unei campanii de phishing prin care persoane neautorizate folosesc în mod fraudulos numele şi identitatea vizuală ale companiei pentru a transmite e-mailuri false privind presupuse facturi neachitate. Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România şi nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei”, mai arată E.ON Energie România.

Oficialii societății precizează că mesajele pot imita foarte bine comunicările transmise în mod obișnuit de E.ON și pot utiliza inclusiv o adresă de expeditor care, la prima vedere, pare legitimă.

Compania atrage atenția că aspectul mesajului sau adresa afișată a expeditorului nu reprezintă o garanție că e-mailul este autentic. În cazul acestei campanii, linkul prezentat în mesaj nu conduce către platformele oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos.

„Linkul inclus în aceste mesaje nu direcţionează însă către platformele oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos, creat cu scopul de a obţine date personale şi/sau informaţii bancare ale utilizatorilor”, se mai menționează în comunicat.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a semnalat, la rândul său, existența acestei campanii de phishing. E.ON Energie România le recomandă clienților să nu acceseze linkurile incluse în mesajele suspecte și să nu introducă date personale, parole sau informații bancare pe pagini deschise prin intermediul unor astfel de comunicări. Compania recomandă, de asemenea, ca orice plată să fie efectuată numai după verificarea situației facturilor prin canalele oficiale E.ON.

Clienții sunt sfătuiți să verifice cu atenție atât adresa expeditorului, cât și adresa site-ului către care sunt direcționați. Totodată, compania recomandă să nu fie deschise fișiere atașate provenite din mesaje a căror autenticitate nu poate fi verificată și ca e-mailurile suspecte să fie șterse din căsuța de e-mail.

E.ON Energie România subliniază că elementele vizuale folosite într-un mesaj pot fi imitate de persoanele care încearcă să obțină date de la destinatari. Astfel, prezența siglei companiei, a unor elemente grafice familiare sau a unei adrese de expeditor aparent cunoscute nu este suficientă pentru verificarea unui mesaj.

„Simplul fapt că un mesaj conţine sigla E.ON, elemente grafice ale companiei sau o adresă de expeditor care pare familiară nu garantează autenticitatea acestuia. Adresa afişată a expeditorului poate fi falsificată sau mascată”, arată compania.

Persoanele care au accesat deja linkurile frauduloase sau au furnizat informații personale ori financiare sunt sfătuite să acționeze imediat. Printre măsurile recomandate se numără schimbarea parolelor conturilor care ar putea fi afectate și contactarea băncii emitente a cardului.

În funcție de situație, clienții pot solicita verificarea și, dacă este necesar, blocarea instrumentelor de plată. De asemenea, este recomandată monitorizarea eventualelor tranzacții neautorizate și sesizarea autorităților competente în cazul în care este constatată utilizarea frauduloasă a datelor.

Pentru verificarea facturilor, a plăților sau a situației contractuale, E.ON Energie România le cere clienților să utilizeze exclusiv canalele oficiale ale companiei. Platforma E.ON Myline trebuie accesată direct, nu prin intermediul unor linkuri primite în mesaje a căror autenticitate ridică semne de întrebare.

Compania precizează că urmărește evoluția campaniei de phishing și colaborează cu autoritățile competente pentru limitarea efectelor tentativelor de fraudă.

„Compania noastră urmăreşte situaţia şi colaborează cu autorităţile competente pentru limitarea efectelor acestor tentative de fraudă. Reamintim că datele bancare, parolele şi alte informaţii confidenţiale nu trebuie comunicate ca urmare a unor solicitări primite prin e-mail sau prin accesarea unor linkuri a căror autenticitate nu poate fi verificată”, precizează conducerea societății.

E.ON Energie România le recomandă clienților ca, atunci când au îndoieli cu privire la autenticitatea unei comunicări primite în numele companiei, să nu reacționeze sub presiunea mesajului. Informațiile privind facturile și plățile trebuie verificate direct prin canalele oficiale E.ON.