Regulă la gunoi. Colectare gratuită direct de acasă. Ce pot preda locuitorii în perioada 31 august – 11 septembrie

Locuitorii din Oradea vor avea posibilitatea să predea gratuit mai multe categorii de deșeuri care nu pot fi aruncate împreună cu gunoiul menajer. În perioada 31 august – 11 septembrie 2026 va fi organizată o campanie pentru colectarea deșeurilor voluminoase și a celor periculoase provenite din gospodării. Ridicarea se va face direct de la domiciliu, însă este necesară o programare prealabilă.

Campania este organizată de RER Vest și Primăria Oradea și se adresează persoanelor care vor să scape de obiecte voluminoase sau de anumite produse și recipiente care necesită un regim special de colectare.

Spre deosebire de deșeurile menajere obișnuite, acestea nu trebuie introduse în recipientele utilizate zilnic pentru gunoi.

Pentru campania desfășurată între 31 august și 11 septembrie, colectarea se face direct de la domiciliul persoanei care solicită serviciul.

Deșeurile trebuie pregătite și scoase la limita proprietății, în fața casei sau a blocului, la ora stabilită împreună cu operatorul.

Ridicarea deșeurilor nu se face automat. Persoanele interesate trebuie să solicite în prealabil colectarea.

Programările se fac la numărul de telefon 0751.306.526, disponibil numai pe perioada desfășurării campaniei.

Numărul poate fi apelat de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

În momentul programării trebuie comunicate informații privind tipul și cantitatea deșeurilor care urmează să fie predate, precum și adresa de unde vor fi ridicate. Tot atunci sunt stabilite ziua și ora colectării.

Lista obiectelor care pot fi preluate în cadrul campaniei include numeroase lucruri care se pot acumula într-o locuință în urma renovărilor sau a înlocuirii mobilierului.

Printre deșeurile voluminoase acceptate se numără saltelele, mobilierul dezasamblat, parchetul, lambriurile, grinzile, covoarele și carpetele.

Pot fi predate și obiecte sanitare fără instalații, precum și calorifere.

În acest fel, locuitorii au la dispoziție o variantă pentru eliminarea obiectelor care, din cauza dimensiunilor sau caracteristicilor lor, nu pot fi aruncate în recipientele obișnuite.

Campania nu se limitează la obiectele voluminoase. Operatorul va ridica și mai multe categorii de deșeuri periculoase provenite din gospodării.

În această categorie intră ambalajele contaminate cu substanțe periculoase, vopselele, adezivii, solvenții și acizii.

Lista include, de asemenea, baterii și acumulatori, uleiuri necomestibile, pesticide, spray-uri cu vopsea sau spumă și detergenți care conțin substanțe periculoase.

Deșeurile periculoase nu se aruncă la gunoiul menajer

Produsele încadrate în categoria deșeurilor periculoase trebuie colectate separat de gunoiul menajer obișnuit.

Acestea necesită proceduri distincte de colectare și tratare, motiv pentru care nu trebuie introduse în recipientele destinate deșeurilor menajere.

Pentru a beneficia de ridicarea gratuită în cadrul campaniei, locuitorii trebuie să facă programarea și să respecte ziua și ora comunicate de operator pentru scoaterea deșeurilor în fața proprietății.