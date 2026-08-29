Cătălin Predoiu cere investiții americane de zeci de miliarde în România. „Relațiile cu SUA și NATO sunt esențiale”

Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, s-a întâlnit sâmbătă, 29 august, cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților SUA. Discuțiile au vizat securitatea Flancului Estic al NATO și a Mării Negre, dar și dezvoltarea componentei economice a Parteneriatului Strategic. Predoiu susține că România trebuie să atragă investiții americane de ordinul zecilor de miliarde de euro în proiecte strategice.

Întâlnirea a avut loc cu prilejul vizitei în România a unei delegații a Congresului Statelor Unite conduse de Mike Rogers.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, situația de securitate din regiune, importanța strategică a Mării Negre și aprofundarea cooperării bilaterale în domeniul afacerilor interne.

Cătălin Predoiu a evidențiat importanța angajamentului Statelor Unite pentru securitatea Flancului Estic al NATO și a regiunii Mării Negre. Oficialul român a subliniat și rolul relației transatlantice în actualul context de securitate.

Potrivit acestuia, România trebuie să continue să acționeze ca aliat de încredere, furnizor de securitate și partener strategic al Statelor Unite.

O atenție deosebită a fost acordată situației din regiunea Mării Negre, a cărei importanță pentru securitatea euroatlantică a crescut în actualul context geopolitic.

Predoiu a arătat că România și Statele Unite au același obiectiv fundamental în regiune: asigurarea securității și stabilității pe termen lung.

În acest context, ministrul Afacerilor Interne a evidențiat rolul României în protejarea Flancului Estic al NATO și în consolidarea securității în regiunea extinsă a Mării Negre.

Discuțiile au vizat și legătura dintre securitate, stabilitate și prosperitate, precum și necesitatea dezvoltării componentei economice a Parteneriatului Strategic România–SUA.

Cătălin Predoiu susține că Guvernul trebuie să facă mai mult pentru dezvoltarea relațiilor economice cu Statele Unite și pentru atragerea unor investiții americane majore.

„Pentru România, relația cu Statele Unite reprezintă un rol cheie din punct de vedere securitar. Programul SAFE este în stadiu incipient, pilonul european de apărare este în construcție, va dura ani de zile până când va fi funcțional deplin. De aceea, ținând cont de contextul securitar regional și de perspectivele acestuia, relațiile cu SUA și NATO sunt esențiale pentru securitatea țării noastre. În raport cu această situație, Guvernul României trebuie să facă mai mult pentru consolidarea relației economice cu SUA, odată redobândită capacitatea constituțională deplină, pentru generarea de proiecte economice de mare anvergură, pentru atragerea de investiții americane de ordinul zecilor de miliarde în proiecte cu capacitate de tractare a economiei de mâine, dar și cu efect indirect în creșterea securității. Investițiile americane au această particularitate de a avea ca efect colateral creșterea nivelului de securitate al țării în care se investește. Din acest punct de vedere, ultimele luni de criză politică și de întârziere în instalarea unui guvern cu puteri depline au însemnat inevitabil și pași pe loc, oportunități întârziate. Instalarea unui nou guvern cu puteri depline trebuie să aducă o redemarare a proiectelor de cooperare economică cu SUA, așa cum am făcut-o pe durata mandatului meu pe linia de afaceri interne, ordine și siguranță publică, combaterea crimei transfrontaliere, a migrației ilegale, traficului de droguri, terorismului și cybercriminalității. O relație cu SUA dezvoltată substanțial economic înseamnă mai multă siguranță și prosperitate pentru cetățeanul român și pentru România, mai multă securitate și pentru Europa”, a declarat Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

În cadrul întrevederii a fost abordată și componenta de securitate internă, în contextul amenințărilor hibride, al criminalității organizate transfrontaliere, al riscurilor cibernetice și al amenințărilor la adresa infrastructurilor critice.

Un punct important l-a reprezentat cooperarea dintre Ministerul Afacerilor Interne și agențiile americane de aplicare a legii și de securitate internă.

Colaborarea vizează combaterea criminalității organizate, traficului de droguri și de persoane, securitatea frontierelor, migrația ilegală, criminalitatea informatică și terorismul.

Predoiu a apreciat cooperarea operațională cu FBI, precum și dezvoltarea relației cu Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, inclusiv prin colaborarea cu Homeland Security Investigations și U.S. Customs and Border Protection.

Cele două părți și-au exprimat interesul pentru intensificarea schimbului de informații, dezvoltarea capabilităților comune, schimbul de bune practici și identificarea unor noi oportunități de cooperare.

Delegația Congresului american se află în România în perioada 28–31 august 2026 și este condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților.

Din delegație face parte și congresmanul Eric Sorensen, membru al aceleiași comisii.

La întrevederea cu Cătălin Predoiu a participat și ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg.

Vizita include întrevederi la nivel înalt cu reprezentanți ai autorităților române și activități dedicate consolidării cooperării în domeniul securității și apărării.