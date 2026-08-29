Activități sportive gratuite pentru elevi. Programe noi în două sectoare din București. Cine beneficiază

Elevii din două sectoare ale Capitalei vor putea beneficia de activități sportive gratuite. În Sectorul 5, un proiect care urmează să fie analizat de consilierii locali pe 31 august prevede accesul gratuit al elevilor din învățământul preuniversitar de stat la proiecte de educație fizică și sport. În Sectorul 1, programul „Sport în școli” va continua în anul școlar 2026–2027, iar sălile și curțile unităților de învățământ vor putea fi folosite pentru antrenamente după terminarea orelor.

Elevii care urmează cursurile unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5 ar putea avea acces gratuit la proiecte de educație fizică și sport.

Măsura este prevăzută într-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 5 din 31 august.

Activitățile educaționale extrașcolare vor fi gratuite și vor putea fi realizate de organizații publice sau private.

Potrivit notei de fundamentare, „accesul gratuit al elevilor şi tinerilor care urmează cursurile învăţământului preuniversitar de stat din Sectorul 5 la aceste proiecte se va realiza prin valorificarea infrastructurii existente (săli şi/sau terenuri de sport).”

Astfel, infrastructura sportivă deja existentă la nivelul unităților de învățământ va putea fi utilizată pentru desfășurarea activităților destinate copiilor și tinerilor.

Proiectul urmărește încurajarea elevilor să practice sportul în mod constant, dar și dezvoltarea unor competențe legate de mișcare, sănătate, igienă și nutriție.

Printre obiective se numără dezvoltarea fizică armonioasă a elevilor și promovarea spiritului de întrecere și fair-play. Sunt vizate, de asemenea, formarea deprinderilor de muncă individuală și în colectiv, precum și educarea copiilor prin socializare, cooperare și asumarea responsabilității.

Programul urmărește și folosirea timpului liber într-un mod organizat și util, precum și combaterea violenței fizice și verbale în rândul copiilor și tinerilor.

Și elevii din Sectorul 1 vor avea acces la activități sportive gratuite în anul școlar 2026–2027, prin programul „Sport în școli”.

În acest caz, sălile de sport și curțile școlilor vor putea fi utilizate după încheierea programului școlar pentru antrenamente organizate de cluburi sportive.

Fiecare unitate de învățământ va putea încheia acorduri cu cluburile participante, acestea urmând să asigure antrenorii și specialiștii necesari desfășurării activităților.

Activitățile sportive din Sectorul 1 vor avea loc după terminarea cursurilor, în cel puțin două zile pe săptămână. Pentru fiecare disciplină sportivă sunt prevăzute câte două ore de activitate.

În funcție de programul școlilor și al cluburilor sportive, antrenamentele vor putea fi organizate inclusiv în weekend sau în perioadele de vacanță.

Elevii vor avea la dispoziție mai multe discipline, în funcție de oferta disponibilă în fiecare unitate de învățământ. Printre acestea se numără fotbalul, baschetul, handbalul, voleiul, atletismul, înotul, tenisul de masă, judo, karate și șah.

Noul program din Sectorul 1 vine după încheierea, la finalul lunii iulie, a programului „Sport pentru fiecare”.

Acesta s-a desfășurat în anii școlari 2024–2025 și 2025–2026 și a oferit sprijin pentru practicarea sportului unui număr de aproximativ 50.000 de elevi.

Pentru implementarea programului, Primăria Sectorului 1 a alocat 12 milioane de lei din bugetul local, iar elevii eligibili au beneficiat de vouchere sportive în valoare de 250 de lei.

Programul „Sport în școli”, prin care activitățile sportive vor continua gratuit în anul școlar 2026–2027, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 115/2026.