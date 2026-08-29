Cseke Attila anunță noi investiții în sănătate. Luni va fi inaugurată noua clădire a Institutului Inimii din Târgu Mureș

Investițiile în infrastructura medicală vor continua și după proiectele finanțate prin PNRR, prin Programul Operațional Sănătate, a anunțat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila. Acesta a precizat că luni va fi inaugurată noua clădire a Institutului Inimii din Târgu Mureș, investiție care va deservi pacienți din întreaga Transilvanie și din restul țării.

Ministrul interimar al Sănătății a vorbit sâmbătă, la Cluj-Napoca, despre continuarea investițiilor în infrastructura medicală după proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Cseke Attila a arătat că Programul Operațional Sănătate va reprezenta o continuare a oportunităților de finanțare oferite prin PNRR.

”PNRR a fost o oportunitate uriaşă pentru România, urmează şi Programul Operaţional Sănătate, care va fi o continuitate a acestei oportunităţi şi, poate, un lucru important pe care l-aş menţiona este acela că se poate şi în România, se poate să avem un proiect întocmit, se poate să găsim finanţare pentru acel proiect, se poate ca acel proiect să se construiască şi se poate ca lucrurile să se finalizeze. Şi se poate să folosim bani publici, bani naţionali şi bani europeni pentru pacienţi şi pentru sprijinul comunităţilor locale. Investiţia e în slujba cetăţenilor şi a pacienţilor. Urmează să avem şi alte investiţii importante în sănătate. Luni vom inaugura noua clădire a Institutului Inimii din Târgu Mureş, o investiţie la fel de importantă, cu o valoare importantă, care va deservi pe acel segment nu numai zona Mureşului, ci întreaga Transilvanie şi România”, a spus Cseke Attila.

Potrivit ministrului interimar al Sănătății, următoarea investiție importantă care va fi inaugurată este noua clădire a Institutului Inimii din Târgu Mureș.

Unitatea medicală va avea o importanță regională, urmând să deservească nu doar pacienții din județul Mureș, ci și persoane din întreaga Transilvanie și din alte regiuni ale României.

Anunțul a fost făcut la Cluj-Napoca, unde Cseke Attila a participat sâmbătă la inaugurarea Centrului Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie.

La eveniment au fost prezenți și premierul interimar Ilie Bolojan, președintele Senatului, Mircea Abrudean, precum și alte oficialități naționale și județene.

Realizarea Centrului de Neurochirurgie și Patologie Cerebro-Vasculară din Cluj-Napoca a început în anul 2019. Prima etapă a proiectului a presupus întocmirea documentației și obținerea avizelor și autorizațiilor necesare.

Construcția propriu-zisă a început în august 2022, după aprobarea finanțării nerambursabile prin PNRR.

Valoarea totală a investiției depășește 230 de milioane de lei.

Noua facilitate medicală va pune la dispoziția pacienților 105 paturi. Dintre acestea, 79 vor fi destinate neurochirurgiei, iar alte 26 terapiei intensive.

Centrul dispune de șapte săli de operație, dintre care una hibridă.

În cadrul noii unități medicale vor activa peste 500 de medici, asistenți medicali și membri ai personalului medical auxiliar. O parte importantă a personalului provine din actualele secții clinice de neurochirurgie și terapie intensivă – neurochirurgie.

Inaugurarea centrului de la Cluj-Napoca este urmată de cea anunțată pentru luni la Târgu Mureș, în contextul în care Ministerul Sănătății pregătește continuarea investițiilor în infrastructura medicală prin Programul Operațional Sănătate.