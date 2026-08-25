O nouă creșă a fost inaugurată în București. Are 70 de locuri și a costat peste 21 de milioane de lei
SURSĂ FOTO: Facebook/Primăria Sectorului 6 - O nouă creșă a fost inaugurată în cartierul Brâncuși
O nouă creșă a fost inaugurată în cartierul Brâncuși din Sectorul 6 al Capitalei. Este a treia creșă construită de la zero în Sectorul 6 în ultimii șase ani, după o perioadă de 48 de ani în care, potrivit Primăriei Sectorului 6, nu a fost construită nicio astfel de unitate.
O nouă creșă a fost inaugurată în cartierul Brâncuși din Sectorul 6
Noua creșă a fost inaugurată de primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Unitatea va avea 70 de locuri pentru copii cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani.
Primăria Sectorului 6 precizează că dezvoltarea infrastructurii din cartierul Brâncuși a început cu amenajarea parcului, proiectul fiind continuat prin construirea creșei. Autoritatea locală pregătește și construirea unei școli în cartier.
Noua unitate dispune de patru camere de joacă și șapte dormitoare. Creșa are și un cabinet medical prevăzut cu cameră de tratament, precum și un spațiu multifuncțional, potrivit informațiilor transmise pe Facebook.
„A 3-a creșă construită de la zero în ultimii 48 de ani a fost deschisă azi în cartierul Brâncuși. Primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, au inaugurat noua unitate, care va avea 70 de locuri pentru copii cu vârste între 0 și 3 ani”, a transmis Primăria Sectorului 6 pe Facebook.
În cadrul clădirii au fost amenajate o bucătărie, o spălătorie, vestiare, grupuri sanitare și spații administrative.
„A treia creșă construită în Sectorul 6 în ultimii șase ani. După 48 de ani în care nu s-a construit niciuna. În ANL Brâncuși am început cu parcul. Continuăm cu creșa. Și pregătim școala. Așa se construiește un cartier: pas cu pas”, a spus primarul Sectorului 6, Paul Moldovan.
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Unitatea dispune de 1.050 de metri pătrați de spații verzi și locuri de joacă moderne
Unitatea dispune de 1.050 de metri pătrați de spații verzi și locuri de joacă moderne. Suprafața totală desfășurată a clădirii este de 2.104 metri pătrați, iar aceasta a fost construită pe un teren cu o suprafață de 3.050 de metri pătrați.
Clădirea este complet accesibilizată pentru persoanele cu dizabilități. Aceasta dispune de rampe de acces și grupuri sanitare adaptate.
Creșa beneficiază și de panouri fotovoltaice și panouri solare, soluții prevăzute pentru reducerea consumului de energie.
Investiția în noua creșă din cartierul Brâncuși s-a ridicat la 21.174.430,20 lei. Proiectul a fost realizat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
„Noua creșă din cartierul Brâncuși are:
𝟕𝟎 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐫𝐢 pentru copii cu vârste între 0 și 3 ani;
𝟒 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐣𝐨𝐚𝐜𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝟕 𝐝𝐨𝐫𝐦𝐢𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞;
𝐜𝐚𝐛𝐢𝐧𝐞𝐭 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 cu cameră de tratament, spațiu multifuncțional, bucătărie, spălătorie, vestiare, grupuri sanitare și spații administrative;
𝟏.𝟎𝟓𝟎 𝐦𝐩 𝐝𝐞 𝐬𝐩𝐚𝐭̦𝐢𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐳𝐢 𝐬̦𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐣𝐨𝐚𝐜𝐚̆ 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐞;
o suprafață totală desfășurată de 𝟐.𝟏𝟎𝟒 𝐦𝐩, pe un teren de 3.050 mp;
clădire complet accesibilizată, cu rampe și grupuri sanitare adaptate persoanelor cu dizabilități;
𝐩𝐚𝐧𝐨𝐮𝐫𝐢 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐢𝐜𝐞 și 𝐩𝐚𝐧𝐨𝐮𝐫𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 pentru reducerea consumului de energie.
Investiția, în valoare de 𝟐𝟏.𝟏𝟕𝟒.𝟒𝟑𝟎,𝟐𝟎 𝐥𝐞𝐢, a fost realizată cu finanțare prin 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐮𝐥 𝐍𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐝𝐫𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐬̦𝐢 𝐑𝐞𝐳𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭̦𝐚̆ (𝐏𝐍𝐑𝐑)”, a conchis Primăria Sectorului 6.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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