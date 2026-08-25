O nouă creșă a fost inaugurată în București. Are 70 de locuri și a costat peste 21 de milioane de lei

O nouă creșă a fost inaugurată în cartierul Brâncuși din Sectorul 6 al Capitalei. Este a treia creșă construită de la zero în Sectorul 6 în ultimii șase ani, după o perioadă de 48 de ani în care, potrivit Primăriei Sectorului 6, nu a fost construită nicio astfel de unitate.

Noua creșă a fost inaugurată de primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Unitatea va avea 70 de locuri pentru copii cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani.

Primăria Sectorului 6 precizează că dezvoltarea infrastructurii din cartierul Brâncuși a început cu amenajarea parcului, proiectul fiind continuat prin construirea creșei. Autoritatea locală pregătește și construirea unei școli în cartier.

Noua unitate dispune de patru camere de joacă și șapte dormitoare. Creșa are și un cabinet medical prevăzut cu cameră de tratament, precum și un spațiu multifuncțional, potrivit informațiilor transmise pe Facebook.

„A 3-a creșă construită de la zero în ultimii 48 de ani a fost deschisă azi în cartierul Brâncuși. Primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, au inaugurat noua unitate, care va avea 70 de locuri pentru copii cu vârste între 0 și 3 ani”, a transmis Primăria Sectorului 6 pe Facebook.

În cadrul clădirii au fost amenajate o bucătărie, o spălătorie, vestiare, grupuri sanitare și spații administrative.

„A treia creșă construită în Sectorul 6 în ultimii șase ani. După 48 de ani în care nu s-a construit niciuna. În ANL Brâncuși am început cu parcul. Continuăm cu creșa. Și pregătim școala. Așa se construiește un cartier: pas cu pas”, a spus primarul Sectorului 6, Paul Moldovan.

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Unitatea dispune de 1.050 de metri pătrați de spații verzi și locuri de joacă moderne. Suprafața totală desfășurată a clădirii este de 2.104 metri pătrați, iar aceasta a fost construită pe un teren cu o suprafață de 3.050 de metri pătrați.

Clădirea este complet accesibilizată pentru persoanele cu dizabilități. Aceasta dispune de rampe de acces și grupuri sanitare adaptate.

Creșa beneficiază și de panouri fotovoltaice și panouri solare, soluții prevăzute pentru reducerea consumului de energie.

Investiția în noua creșă din cartierul Brâncuși s-a ridicat la 21.174.430,20 lei. Proiectul a fost realizat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).