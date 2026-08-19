Bursa de Valori București a închis pe verde. Tranzacții de peste 103 milioane de lei și creșteri de aproape 15% pentru unele acțiuni

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de miercuri cu evoluții pozitive pe întreaga linie a indicilor, într-o zi în care investitorii au realizat tranzacții de peste 103,64 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 19,75 milioane de euro. Indicele principal BET a avansat cu 0,63%, în timp ce sectorul energiei și utilităților a avut o evoluție și mai bună. La nivel individual, Rompetrol Rafinare s-a remarcat printr-o apreciere de 14,81%, în timp ce Banca Transilvania a dominat clasamentul lichidității.

Investitorii de la Bursa de Valori București au încheiat ședința de miercuri într-o notă pozitivă, toți indicii principali terminând ziua peste nivelurile precedente.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate pe piață a trecut de 103,64 milioane de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 19,75 milioane de euro.

Evoluția generală a fost susținută și de indicele de referință al pieței locale. BET, care urmărește cele mai lichide 20 de companii tranzacționate la BVB, a crescut cu 0,63% și a ajuns la 36.487,21 puncte.

Creșterea indicelui principal indică o ședință favorabilă pentru o parte importantă dintre companiile cu cea mai mare lichiditate de pe piața românească de capital.

Toți indicii BVB au terminat ziua pe plus

Evoluția pozitivă nu s-a limitat la BET. Și ceilalți indici urmăriți de investitori au închis ședința în teritoriu pozitiv.

BET-Plus, care reflectă dinamica celor mai lichide acțiuni listate la Bursa de Valori București, a avansat cu 0,62%.

Un rezultat ușor superior a fost înregistrat de BET-XT. Indicele care urmărește cele mai lichide 25 de titluri de la BVB a crescut cu 0,65%.

BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a terminat ședința cu un plus de 0,46%.

Creșterea cea mai redusă dintre indicii menționați a fost înregistrată de BET-FI, care urmărește societățile de investiții financiare. Acesta a avansat cu 0,04%.

Sectorul energetic s-a remarcat în ședința de miercuri. BET-NG, indicele care include companiile din domeniul energiei și utilităților, a crescut cu 0,95%, depășind astfel avansul indicelui principal BET.

Și piața AeRO a terminat ziua în teritoriu pozitiv. BETAeRO, indice care include companii reprezentative tranzacționate pe această piață, s-a apreciat cu 0,43%.

Datele indică astfel o evoluție pozitivă atât pentru companiile mari și lichide de pe Piața Reglementată, cât și pentru segmentul dedicat în principal societăților aflate în dezvoltare.

În privința lichidității, Banca Transilvania s-a aflat în fruntea clasamentului de pe Piața Reglementată.

Tranzacțiile cu acțiunile băncii au însumat 13,56 milioane de lei, cea mai ridicată valoare înregistrată în ședința de miercuri dintre titlurile menționate.

Pe poziția următoare s-a situat Romgaz, cu schimburi în valoare de 12,42 milioane de lei.

OMV Petrom a completat primele trei poziții, acțiunile companiei generând tranzacții de aproximativ 7 milioane de lei.

Cele trei companii au cumulat astfel schimburi de aproape 33 de milioane de lei.

Dincolo de evoluția indicilor, diferențele au fost considerabile la nivelul companiilor individuale.

Rompetrol Rafinare a înregistrat cea mai puternică apreciere dintre titlurile menționate în datele BVB. Acțiunile companiei au urcat cu 14,81% într-o singură ședință.

O evoluție importantă a avut și Sphera Franchise Group, ale cărei titluri s-au apreciat cu 9,30%.

Altur s-a situat pe poziția a treia în clasamentul celor mai mari creșteri, cu un avans de 4,41%.

Performanțele acestor companii au fost, așadar, considerabil peste creșterea de 0,63% înregistrată de indicele principal BET.

În ciuda faptului că toți indicii au terminat ședința pe verde, nu toate companiile listate au beneficiat de o evoluție favorabilă.

Cele mai mari pierderi dintre titlurile menționate în datele bursei au fost înregistrate de Aeta SA. Acțiunile companiei au coborât cu 7,50%.

Prefab a încheiat ședința cu o depreciere de 7,27%, în timp ce titlurile Comelf au pierdut 4,96%.

Ședința de miercuri s-a încheiat astfel cu un tablou general pozitiv pentru piața de capital românească, în condițiile în care toți indicii BVB au avansat, iar valoarea tranzacțiilor a depășit pragul de 100 de milioane de lei.