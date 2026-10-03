Triunghiul Bermudelor, în centrul unei noi dispariții misterioase. Un avion medical cu șase persoane a dispărut pur și simplu

Un avion medical cu șase persoane la bord a dispărut sâmbătă în timpul unui zbor din Insulele Bermude către Boston. Aeronava se afla în largul coastei de nord-est a Statelor Unite atunci când autoritățile au pierdut contactul cu aceasta.

Informația a fost anunțată de Garda de Coastă a SUA și de compania care a închiriat aeronava, potrivit informațiilor publicate de The New York Times. Avionul de transport medical plecase de pe Aeroportul Internațional LF Wade din Bermuda și se îndrepta spre Massachusetts.

Administrația Federală a Aviației a notificat Garda de Coastă după ce semnalul aeronavei a fost pierdut în jurul orei 2 dimineața. Operațiunile de căutare au fost declanșate în largul coastei insulei Nantucket.

La operațiuni participau mai multe aeronave și ambarcațiuni, potrivit Gărzii de Coastă a SUA. Echipajele căutau avionul în zona de coastă din apropierea orașului Nantucket.

Aeronava dispărută este un Gulfstream G100 operat de compania Latitude Air Ambulance. Avionul este înmatriculat în Canada, iar numărul de înmatriculare furnizat de Garda de Coastă indică faptul că aeronava aparține operatorului cu sediul în această țară.

Potrivit datelor FlightAware, citate de CBS News, avionul a decolat vineri seara, la ora 23:40, ora de Est. După aproximativ o oră și 45 de minute de zbor, aeronava a dispărut de pe radar.

Datele disponibile indică faptul că avionul a coborât rapid de la o altitudine de aproximativ 24.000 de picioare la 11.000 de picioare înainte ca semnalul să fie pierdut. Ulterior, echipele de intervenție au început operațiunile de căutare în zona aflată în largul coastei orașului Nantucket.

Garda de Coastă a SUA din Districtul Nord-Est a prezentat o parte dintre mijloacele folosite pentru operațiuni. Printre acestea se numără un avion HC-144 Ocean Sentry, un avion HC-130 Hercules și un elicopter MH-60 Jayhawk.

La căutări participa și o ambarcațiune de salvare cu motor, cu o lungime de 47 de picioare, echivalentul a aproximativ 14,2 metri. În operațiuni era implicată și nava FRC William Sparling, o navă de intervenție rapidă din clasa Sentinel.

Operatorul aeroportului din Bermuda, Skyport, a precizat într-un comunicat transmis Associated Press că aeronava a plecat peste noapte de pe Aeroportul Internațional LF Wade pentru zborul către Massachusetts. Avionul ambulanță, înmatriculat în Canada, avea la bord patru membri ai echipajului și doi pasageri.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, toate cele șase persoane aflate la bord erau căutate de echipele de intervenție. Operațiunile se desfășurau în zona maritimă din apropierea insulei Nantucket.

Guvernul din Bermuda a anunțat că a luat legătura cu familiile persoanelor aflate în avion. „Ne rugăm ca toate cele șase persoane să fie găsite în siguranță și le mulțumim echipelor de căutare și salvare pentru eforturile lor continue”, a declarat premierul David Burt.

Datele FlightAware indică o decolare vineri, în jurul orei 23:40, ora de Est. Aeronava a continuat zborul către Boston timp de aproximativ o oră și 45 de minute, după care datele de urmărire au încetat să mai indice poziția avionului.

Potrivit acestor date, aeronava a început să piardă rapid din altitudine înainte de dispariția semnalului. Avionul se afla inițial la aproximativ 24.000 de picioare și a coborât până la circa 11.000 de picioare.

Aeronava urma să ajungă pe Aeroportul Internațional Logan din Boston în jurul orei 1:30 dimineața, ora locală. Zborul fusese efectuat cu un avion medical operat de Latitude Air Ambulance.

La momentul anunțului, Garda de Coastă continua operațiunile de căutare în largul coastei insulei Nantucket, folosind aeronave, un elicopter și mai multe nave și ambarcațiuni de intervenție.