Protestele pentru Călin Georgescu continuă la Arestul Central. Mesajul transmis de George Simion din Polonia

Susținătorii lui Călin Georgescu continuă să protesteze în fața Arestului Central din București, după apelurile lansate de liderul AUR, George Simion. Sâmbătă seară, acesta a transmis un nou mesaj prin care le cere oamenilor să se mobilizeze și să protesteze, inclusiv în afara țării.

Simion se află în Polonia, unde participă la un eveniment politic organizat la Chelm. Potrivit unei postări publicate pe pagina de X a Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), liderul AUR a fost prezent la un Congres de Tineret.

Din Polonia, George Simion a transmis un mesaj adresat susținătorilor și românilor din diaspora. Liderul AUR spune că a discutat cu participanții internaționali despre situația lui Călin Georgescu și despre arestarea acestuia.

„Vă rog mobilizați-vă toți! E nevoie de fiecare, în special românii din Franța și Statele Unite! Sunt în Polonia unde spun participanților internaționali cum a fost arestat Călin Georgescu. Marți de la ora 20:00 sunt în direct la TVR iar apoi live cu Mario Nawfal”, a scris George Simion, sâmbătă seară, pe Facebook.

În același mesaj, liderul AUR a făcut referire la protestele organizate în România și în alte zone și le-a cerut celor care cunosc români dispuși să se implice în Statele Unite și Franța să îi transmită datele de contact.

„De la ultimul cătun până la marile capitale, e nevoie să protestăm și să vorbim. Dacă știți români care se pot implica în Statele Unite și Franța, scrieți-mi în privat numerele lor de telefon și locația”, a conchis liderul AUR.

Apelul vine după ce, cu o zi înainte, Simion le ceruse susținătorilor AUR să iasă în stradă și să se adune inclusiv în fața Arestului Central, unde se află Călin Georgescu. Liderul partidului a indicat, de asemenea, și alte orașe drept locuri în care susținătorii să se mobilizeze.

Simion a anunțat și un miting de susținere în fața Parlamentului European, în contextul protestelor generate de arestarea lui Călin Georgescu. În zona Arestului Central, mai mulți susținători ai fostului candidat s-au adunat în ultimele zile și au continuat să scandeze.

Potrivit informațiilor publicate sâmbătă de Antena 3 CNN, protestele din apropierea Arestului Central au devenit tot mai tensionate, iar locuitorii din zonă au fost deranjați de zgomotul produs de scandări. În acest context, autoritățile iau în calcul mutarea lui Călin Georgescu într-un alt centru de detenție, aflat într-o zonă mai puțin populată.

În paralel, ancheta în care este vizat Călin Georgescu continuă. Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, la începutul săptămânii viitoare acesta ar putea fi scos din arest și dus în fața anchetatorilor pentru efectuarea unor percheziții informatice.

Nu ar fi prima dată când Călin Georgescu este scos din Arestul Central. Într-un alt dosar, omul de afaceri Ionel Rusen, arestat preventiv în aceeași cauză, a fost deja dus la sediul DIICOT pentru percheziții informatice, iar procurorii analizează datele preluate de pe telefoane și alte dispozitive electronice.

Călin Georgescu mai este vizat și în alte două dosare menționate în informațiile furnizate de Antena 3 CNN. Unul dintre acestea are termen la 12 octombrie și se referă la acuzațiile privind instigarea la tentativă de lovitură de stat. Termenul stabilit anterior în acest dosar a fost amânat.

Avocații lui Călin Georgescu susțin că în dosarul referitor la tentativa de lovitură de stat există un volum clasificat la care nu ar fi avut acces până în prezent. Apărătorii au depus cereri scrise prin care solicită clarificări privind conținutul volumului și accesul la informațiile incluse în acesta.

Călin Georgescu mai are stabilit un termen și pentru 13 octombrie, la Judecătoria Sectorului 1. Cauza respectivă vizează acuzația de propagandă legionară, potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial.

Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu a fost decisă de Curtea de Apel București, care a stabilit o perioadă de 30 de zile. Măsura îl vizează și pe omul de afaceri Ionel Rusen, în dosarul în care sunt cercetate acuzații legate de o sumă de aproximativ 1,1 milioane de euro.

În paralel cu procedurile judiciare, susținătorii lui Georgescu au continuat să se adune în apropierea Arestului Central, iar George Simion și-a intensificat apelurile publice pentru mobilizare. Mesajul transmis sâmbătă din Polonia extinde apelul și către românii aflați în Franța și Statele Unite, în timp ce liderul AUR a anunțat și participări la emisiuni televizate și online în zilele următoare.