Gigi Becali, dezvăluire neașteptată despre Ionel Rusen: l-am înșelat eu pe el
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Gigi Becali
Gigi Becali a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Ionel Rusen, afaceristul arestat în dosarul în care este cercetat și Călin Georgescu. Deputatul susține că îl cunoaște pe Rusen de pe vremea când acesta intenționa să cumpere Uzina Mecanică Drăgășani.
Dezvăluirea lui Gigi Becali despre Ionel Rusen: ce s-a întâmplat cu cei 100.000 de euro
Becali a relatat, la România TV, că între el și Ionel Rusen a existat un contract legat de vânzarea fabricii de armament. Potrivit relatării sale, Rusen i-ar fi oferit 100.000 de euro drept garanție, urmând să achite ulterior suma necesară pentru preluarea uzinei.
Omul de afaceri spune că Rusen trebuia să vină cu 13 milioane de euro pentru a finaliza tranzacția, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. În aceste condiții, suma de 100.000 de euro oferită inițial a rămas la Becali, care a descris situația folosind termenul de „înșelat”.
„Eu am avut un contract cu Rusen, care mi-a dat 100.000 si a pierdut banii, că n-a venit cu banii la termen, deci l-am înșelat eu pe el. I-am luat 100.000, trebuia să cumpere fabrica de armament. (…) Rusen a venit vreau fabrica, bine, îmi dai 100.000, când vii cu 13 milioane îți iei fabrica.”, arată afaceristul.
Ce spune Becali despre Călin Georgescu
Gigi Becali a vorbit și despre situația lui Călin Georgescu, afirmând că acesta ar fi ajuns într-un anturaj în care se aflau persoane pe care le descrie drept „tâlhari” și „escroci”. Deputatul susține că Georgescu ar fi fost implicat alături de astfel de persoane și pune sub semnul întrebării justificarea măsurilor luate împotriva sa.
Potrivit lui Becali, situația lui Georgescu trebuie privită și prin prisma relațiilor pe care acesta le-ar fi avut cu persoanele implicate în dosar. El susține că suma de 100.000 de euro menționată în cazul lui Rusen ar fi putut apărea și în relația cu Georgescu.
„Georgescu a căzut și el între tâlhari, între unii care sunt escroci și el a căzut între ei. I-o fi dat și lui 100.000, cu celelalte lucruri, a luat și el, după 5 ani îl arestezi că a luat și el 100.000?”, mai afirmă Gigi Becali.
Poziția exprimată de Becali vine după ce acesta spune că, în trecut, l-a criticat pe Călin Georgescu și că nu s-a considerat susținător al acestuia. Deputatul afirmă însă că percepția sa s-a schimbat după ce a văzut ceea ce consideră a fi abuzuri în situația în care se află Georgescu.
Becali face referire și la propria experiență cu autoritățile, amintind că a fost arestat de acasă dimineața, în timp ce copiii săi mergeau la școală. El compară această experiență cu situația lui Georgescu și contestă oportunitatea unor măsuri luate la mai mulți ani după presupusele fapte.
Gigi Becali spune că și-a schimbat poziția
Patronul FCSB afirmă că, deși anterior s-a poziționat critic față de Călin Georgescu, în prezent se află de partea acestuia. Becali susține că aceeași schimbare ar exista și în cazul unor persoane care nu l-au simpatizat inițial pe Georgescu.
În declarația sa, deputatul vorbește despre momentul în care Georgescu ar fi fost vizat de măsuri după o perioadă de aproximativ cinci ani de la faptele la care face referire. Becali pune în discuție și motivul pentru care Georgescu nu ar fi trebuit să părăsească țara, în condițiile în care, potrivit relatării sale, acesta putea fi monitorizat și putea fi menținut sub control judiciar.
„Eu nu sunt georgist și am mai dat în el și am vorbit cum am vorbit. Dar acum când văd, păi eu care am fost arestat de acasă la 6 dimineața și copiii mei mergeau la școală și să vină să te ia cu mascații și când văd ce i se întâmplă lui Georgescu că a făcut o faptă de acum 5 ani și după 5 ani vin eu să te arestez că voiai să părăsești țara? De ce să nu părăsească, îl ține cineva? Îl monitorizăm și îl ținem aici să-i dăm control judiciar după 5 ani de zile? Eu care eram împotriva lui Georgescu sunt acum de partea lui. Așa sunt și foarte mulți oameni care nu l-au simpatizat, sunt mulți care nu au fost de partea lui și nu l-au simpatizat, acum oamenii sunt implicați și de partea lui”, a declarat Gigi Becali.
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