Momente grele în familia lui Călin Georgescu. Soția sa, apel către susținători: Are un rost

Cristela Georgescu a transmis un nou mesaj public în seara zilei de 2 octombrie, în contextul în care soțul său, Călin Georgescu, se află în arest preventiv. Ea s-a adresat susținătorilor familiei și le-a cerut să nu se lase copleșiți de situația actuală, îndemnându-i să rămână uniți și să continue să se roage.

Mesajul a fost publicat la începutul celei de-a patra nopți petrecute de Călin Georgescu în arest. Cristela Georgescu spune că, în ultimele zile, familia a primit mii de mesaje și că a resimțit atât susținerea oamenilor, cât și neliniștea acestora.

„2 octombrie 2026 Începe a patra noapte. Împreună. În aceste zile și nopți am primit mii de mesaje, v-am auzit și v-am simțit dragostea, dar și zbuciumul, neliniștea. Tocmai de aceea vă scriu și vă reamintesc cu toată recunoștința: suntem cu toții într-o Lucrare. Lucrarea lui Dumnezeu, nu a oamenilor! Dacă El ne-a învrednicit de o asemenea cinste, să nu-I zădărnicim nicicum Lucrarea. Nu vă lăsați copleșiți!”, a transmis Cristela Georgescu.

În continuarea mesajului, soția lui Călin Georgescu vorbește despre perioada prin care trece familia sa ca despre o „etapă” căreia îi atribuie un rost și le cere celor care îi susțin să răspundă prin credință și rugăciune.

„Mai puternică decât durerea să ne fie credința. Mai fierbinte decât mâhnirea în fața nedreptății să ne fie rugăciunea. Această etapă are un rost. Dacă nu ne-ar fi fost de folos, Dumnezeu nu ar fi îngăduit-o. Să rămânem tari în credință, căci pe măsura credinței noastre ne va răspunde Dumnezeu!”, a continuat aceasta.

Cristela Georgescu și-a încheiat postarea cu un nou apel adresat susținătorilor, pe care îi numește „familia mea mare”.

„Familia mea mare, sa stăruim în rugăciune. Împreună. Asta e tot ce contează.”, a transmis Cristela Georgescu.

Călin Georgescu se află în arest preventiv după ce Curtea de Apel București a admis, pe 29 septembrie, contestația formulată de DIICOT și a dispus arestarea sa pentru 30 de zile. Aceeași măsură a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen. Hotărârea este definitivă.

Dosarul vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit informațiilor prezentate de Agerpres, ancheta a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost prejudiciat cu aproximativ un milion de euro.

Conform acuzațiilor prezentate în dosar, omul de afaceri l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unei persoane comune, iar fostul candidat la alegerile prezidențiale i-ar fi propus implicarea într-o afacere care presupunea tranzacții cu metale prețioase. Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție, acuzațiile urmând să fie stabilite definitiv în cadrul procedurilor judiciare.

Călin Georgescu fusese reținut inițial pentru 24 de ore de procurorii DIICOT. Tribunalul București a respins însă prima solicitare de arestare preventivă și a decis plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii DIICOT au contestat hotărârea și au cerut din nou arestarea preventivă.

Pe 29 septembrie, cazul a ajuns la Curtea de Apel București. Cei doi judecători care au analizat inițial contestațiile nu au ajuns la aceeași concluzie în privința măsurii preventive, astfel că a fost constituit un complet de divergență, prin intrarea unui al treilea magistrat. În final, instanța a admis contestația DIICOT și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

După pronunțarea hotărârii, Călin Georgescu a fost preluat de polițiști de la locuința sa din Mogoșoaia și dus în arest. Decizia Curții de Apel București privind măsura preventivă este definitivă.