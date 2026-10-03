Adunări generale online și vot electronic la bloc. Avizierul de hârtie ar putea dispărea din România: Gata cu „plicul vieții”

Deși aplicațiile mobile și videoconferințele fac parte din viața cotidiană, asociațiile de proprietari rămân captive în birocrație, avizierul de hârtie și votul prin ridicare de mâini. Avocatul Gelu Pușcaș avertizează că legislația actuală favorizează metodele învechite, izolând proprietarii plecați în străinătate și îndepărtându-i pe locatari de adunările generale. Pentru a rezolva aceste blocaje, specialistul anunță elaborarea unor propuneri legislative de digitalizare.

În ciuda evoluției tehnologice recente, precum existența aplicațiilor mobile, a videoconferințelor, a semnăturilor electronice și a canalelor de comunicare instantanee, asociațiile de proprietari continuă să se bazeze pe metode tradiționale de gestionare, precum tipărirea documentelor, afișarea la avizier, convocările fizice și numărarea voturilor prin ridicare de mâini.

Această stare de fapt a fost evidențiată de Gelu Pușcaș, avocat specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și litigii privind administrarea proprietăților, într-o analiză publicată pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”.

Avocatul Gelu Pușcaș explică faptul că avizierul fizic rămâne norma reglementată în prezent, în timp ce comunicarea electronică sau avizierul digital reprezintă doar opțiuni opționale. Potrivit acestuia, un președinte de asociație poate refuza solicitarea unui proprietar de a primi actele pe adresa de e-mail, deoarece legea nu impune o astfel de obligație în sarcina sa.

Specialistul arată că cererea scrisă pe hârtie rămâne regula generală, întrucât legiuitorul nu a reglementat posibilitățile electronice ca o obligație pentru asociații. În timp ce o asociație are obligația legală de a deține un cont bancar unic, aceasta nu este obligată să aibă o adresă oficială de corespondență electronică și nici să implementeze un sistem digital de comunicare.

Gelu Pușcaș arată că toate informațiile și deciziile administrative sunt afișate la avizier, procedura fiind însoțită de întocmirea unui proces-verbal de afișare pentru a dovedi informarea locatarilor. În schimb, transmiterea electronică a deciziilor comitetului sau a hotărârilor adunării generale nu beneficiază de o reglementare clară.

Această situație generează anomalii pentru proprietarii care lucrează în străinătate. Avocatul menționează că conducerea asociației afișează zeci de pagini pe pereți, iar din punct de vedere legal se consideră că și proprietarii plecați în țări precum Italia sau Spania au luat la cunoștință de aceste documente, chiar dacă aceștia nu au mai trecut de ani de zile pe la proprietate.

Specialistul subliniază că corespondența electronică ar fi o metodă rapidă și transparentă de informare în timp real, însă este nevoie de o reglementare completă pentru ca aceasta să devină o practică standard.

Referitor la procesul decizional, Gelu Pușcaș remarcă faptul că votul prin corespondență a fost reglementat în numeroase alte sectoare, în timp ce asociațiile de proprietari au fost omise. Din acest motiv, proprietarii sunt nevoiți să participe fizic la adunările generale, care adesea degenerează în conflicte și discuții neproductive, fără a se mai ajunge la votarea proiectelor.

Avocatul atrage atenția că mulți proprietari au devenit nemulțumiți și dezamăgiți de aceste întâlniri fizice, lucru demonstrat de prezența tot mai scăzută, uneori de sub 20 de participanți la blocuri cu sute de apartamente. Specialistul susține că s-ar putea reglementa desfășurarea adunărilor generale în sistem online sau într-un format mixt, dacă ar exista voință legislativă în acest sens.

În ceea ce privește administrarea propriu-zisă, Gelu Pușcaș arată că multe asociații utilizează în continuare liste de plată redactate manual pe hârtie, în loc să folosească liste și fișe lunare transmise electronic și recunoscute legal. Deși există platforme digitale pe piață, păstrarea fizică a documentelor rămâne principala cerință legală aflată în sarcina comitetului executiv.

Această dependență de formatul fizic se reflectă și în eventualele procese judiciare, unde instanțele solicită dovezile afișate la avizier, determinând reprezentanții asociațiilor să fotocopieze și să tipărească arhive întregi. De asemenea, avocatul menționează că accesul locatarilor la platformele digitale existente depinde exclusiv de voința administratorului sau a președintelui. În lipsa unei obligații legale, proprietarii pot fi eliminați din grupurile sau platformele de comunicare fără posibilitatea juridică de a solicita reprimirea.

Un alt punct critic semnalat de avocat vizează eventuala decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) prin recursul în interesul legii. Dacă ICCJ va stabili că fiecare asociație are obligația de a înregistra președintele ales la instanță după fiecare modificare decisă în adunarea generală, acest lucru va genera mii de dosare pe rolul judecătoriilor.

Gelu Pușcaș compară situația asociațiilor de proprietari cu cea a asociațiilor și fundațiilor nonguvernamentale, pentru care s-a creat o platformă electronică dedicată încărcării documentelor și înregistrării modificărilor, oferind o soluție modernă care lipsește în domeniul locativ.