 Prognoza meteo, 3 octombrie. Dimineți cu brumă si vânt. Zonele în care termometrele coboară la -5 grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis prognoza pentru sâmbătă, 3 octombrie 2026. Meteorologii anunță o vreme răcoroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi scăzute în special în timpul nopților și al dimineților.

În zonele depresionare, valorile termice vor coborî sub pragul înghețului, iar în estul Transilvaniei sunt prognozate temperaturi minime de până la -5 grade. În unele regiuni se poate forma brumă, în timp ce izolat va fi ceață.

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu perioade mai mult senine în sudul țării. Din a doua parte a zilei, vremea va deveni predominant senină și în celelalte regiuni. Pe litoral, vântul va avea unele intensificări, iar în București și în marile orașe temperaturile diurne se vor menține la valori plăcute pentru această perioadă.

Potrivit prognozei ANM, vremea va fi frumoasă, dar răcoroasă dimineața și noaptea, iar în depresiuni va fi rece. Cerul va avea înnorări temporare, însă în regiunile sudice va fi mai mult senin. În a doua parte a zilei, perioadele cu cer senin se vor extinde și în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării.

Pe litoral, în prima parte a intervalului, vântul va avea intensificări, iar viteza la rafală va ajunge la 40…45 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade pe litoral și 24 de grade în Banat și Crișana.

Noaptea, diferențele dintre regiuni vor fi mai pronunțate. Temperaturile minime se vor situa între -5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 13 grade în dealurile Crișanei. Izolat se va forma ceață, iar în Transilvania, Maramureș, sudul Banatului și nordul Moldovei va apărea bruma.

În București, sâmbătă, 3 octombrie, vremea va fi frumoasă, însă dimineața și noaptea va fi răcoroasă. Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei. Vântul va sufla în general slab, fără intensificări importante. Temperatura maximă prognozată pentru Capitală va ajunge la 20…22 de grade.

Pe timpul nopții, temperaturile vor scădea până la valori cuprinse între 4 și 8 grade. Astfel, diferența dintre temperaturile din timpul zilei și cele nocturne va fi semnificativă.

În orele dimineții, senzația de răcoare va fi mai accentuată, în special înainte de creșterea temperaturilor. Prognoza indică însă condiții predominant senine și fără fenomene meteorologice importante în Capitală.

La munte, valorile termice vor crește ușor față de ziua precedentă. Temperaturile se vor situa ușor peste valorile normale pentru această dată, însă vremea va rămâne răcoroasă. Diminețile și nopțile vor fi reci, în special în zonele unde aerul rece se acumulează. Cerul va fi mai mult senin, iar condițiile de precipitații vor fi reduse.

Vântul va sufla slab și moderat la munte. Pe creste și în zonele expuse pot exista variații ale intensității vântului, însă prognoza indică, în general, un regim de vânt fără intensificări importante.

Temperaturile de la munte vor păstra astfel caracteristicile specifice începutului de octombrie, cu diferențe importante între valorile înregistrate în timpul zilei și cele din timpul nopții.