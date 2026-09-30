România, între frig și căldură în ultima zi din septembrie. Unde coboară termometrele sub zero grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru miercuri, 30 septembrie. Meteorologii anunță o vreme în general, frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

În vest, valorile termice vor fi mai ridicate decât media specifică sfârșitului de septembrie, în timp ce în zonele din nord și în depresiunile din Carpații Orientali dimineața va fi rece.

Cerul va fi variabil în regiunile sudice și estice, iar în restul teritoriului va fi predominant senin. Pe litoral sunt prognozate perioade cu înnorări și ploi slabe, cantitățile de apă estimate fiind de 1…3 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, însă va avea intensificări pe parcursul zilei în mai multe regiuni. În sudul Moldovei, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, vitezele la rafală vor ajunge, în general, la 40…50 km/h.

Cele mai mari intensificări ale vântului sunt prognozate în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor atinge 55…65 km/h. Pe litoral, vântul va avea viteze la rafală de 45…55 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade în estul Transilvaniei și în zona deluroasă din centrul Moldovei și 26 de grade în Banat. În vest, valorile vor fi peste mediile multianuale caracteristice acestei perioade, în timp ce în restul țării se vor menține apropiate de normal.

Noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie va fi rece, în special în jumătatea de nord a țării. Temperaturile minime vor coborî până la -2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde sunt condiții pentru formarea brumei. La polul opus, pe litoral se vor înregistra minime de până la 14 grade. Izolat, dimineața și noaptea, va fi ceață, în special în zonele depresionare.

În București, vremea va fi frumoasă și se va menține apropiată de normalul termic specific datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare după-amiaza.

În Capitală, vitezele vântului la rafală vor ajunge la 35…40 km/h. Temperatura maximă va fi de 22…23 de grade, iar minima se va situa între 6 și 9 grade.

În zona montană, vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil în masivele estice și mai mult senin în restul regiunilor montane.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în special pe parcursul zilei în Carpații de Curbură. Aici, rafalele vor ajunge la 55…65 km/h.

Valorile termice de la munte vor continua să crească ușor și se vor menține, în general, în limitele caracteristice acestei perioade. În zonele joase și depresionare, diferențele dintre temperaturile de dimineață și cele din timpul zilei vor fi mai evidente, cu minime scăzute și posibilă ceață în intervalele menționate.