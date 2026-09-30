Mașină până în 30 de ani. Cât costă de fapt lunar: rată, RCA, carburant, parcare și întreținere

O mașină cumpărată la 20–25 de ani nu înseamnă doar prețul afișat în anunț sau rata lunară. Pentru un șofer tânăr din București, RCA-ul poate depăși 4.000 de lei pe an, benzina a trecut de 10 lei pe litru, iar parcarea poate adăuga de la câteva zeci până la 500 de lei lunar. Un calcul orientativ arată că o mașină relativ accesibilă poate scoate din buzunar peste 2.000 de lei în fiecare lună atunci când sunt puse la socoteală toate cheltuielile.

Să luăm exemplul unui tânăr de 23 de ani care cumpără o mașină second-hand de aproximativ 40.000 de lei și nu dispune de toată suma.

Dacă achită un avans de 8.000 de lei și finanțează restul de 32.000 de lei pe cinci ani, rata poate ajunge în zona a 650–750 de lei lunar, în funcție de dobândă, DAE, comisioane și produsul de finanțare ales.

Este doar un exemplu de calcul, nu o ofertă bancară. Costul efectiv poate fi mai mic sau mai mare, iar înaintea semnării unui contract trebuie urmărită în special DAE, care reflectă mai bine costul total al creditului decât simpla dobândă.

În cazul unei mașini mai scumpe sau al unui avans mai mic, rata poate trece ușor de 1.000 de lei pe lună.

Vârsta proprietarului devine foarte importantă atunci când ajungem la asigurarea obligatorie.

Cele mai recente tarife RCA de referință publicate de ASF, aferente lunii mai 2026, plasează persoanele de până la 30 de ani în cea mai costisitoare categorie de vârstă pentru numeroase tipuri de autoturisme. Tariful de referință nu reprezintă însă prețul pe care asigurătorul este obligat să îl ofere, ci un reper pentru piață, potrivit Baar

În București și Ilfov, pentru un șofer de cel mult 30 de ani, tariful de referință este de 3.974 de lei pe an pentru o mașină de până la 50 kW și de 4.199 de lei pentru una cu o putere între 51 și 75 kW.

Pentru intervalul 76–100 kW, reperul urcă la 4.760 de lei pe an, iar la 101–125 kW este de 4.281 de lei. Pentru automobilele de 151–200 kW, tariful de referință ajunge la 5.325 de lei.

Dacă luăm un RCA de aproximativ 4.200 de lei și îl împărțim la 12 luni, rezultă echivalentul a 350 de lei pe lună.

Prețul efectiv al poliței poate fi însă diferit. Asigurătorii stabilesc tarifele, iar suma finală este influențată inclusiv de istoricul de daune și sistemul bonus-malus.

O altă cheltuială importantă este combustibilul. La 29 septembrie, benzina standard costă în medie 10,03 lei/litru, iar motorina standard 10,95 lei/litru.

Pentru o mașină pe benzină cu un consum mediu de 7 litri/100 km, un șofer care parcurge 800 km pe lună consumă aproximativ 56 de litri.

La prețul actual, asta înseamnă circa 562 de lei pe lună numai pentru benzină.

La 1.000 km, costul urcă la aproximativ 702 lei, iar la 1.500 km ajunge la peste 1.050 de lei.

Calculul arată cât de mult poate schimba bugetul numărul kilometrilor parcurși. Un tânăr care folosește mașina doar în weekend va avea o situație foarte diferită de cineva care merge zilnic cu ea la facultate sau la serviciu.

În București, locurile albastre administrate de Compania Municipală Parking București au un tarif de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi sau 500 de lei pentru abonamentul lunar.

Pentru riveranii care îndeplinesc condițiile, abonamentul costă 50 de lei pe lună sau 500 de lei pe an. Abonamentul de riveran nu presupune însă rezervarea unui loc și este acordat în anumite condiții, printre care domiciliul sau reședința în apropierea parcajului, potrivit PMB.ro

Prin urmare, un tânăr care beneficiază de abonamentul de riveran poate avea un cost relativ redus. Cine are însă nevoie constant de parcările publice cu plată poate ajunge la 500 de lei lunar numai pentru acest capitol.

La acestea se pot adăuga parcările private de la serviciu, mall, aeroport sau alte destinații.

Uleiul, filtrele, anvelopele, plăcuțele și discurile de frână, bateria sau eventualele reparații nu generează aceeași factură în fiecare lună. Asta nu înseamnă că pot fi ignorate atunci când este calculat costul mașinii.

Pentru o mașină second-hand obișnuită, o variantă prudentă este constituirea unui buget separat de 200–300 de lei pe lună pentru revizii, consumabile și reparații.

Astfel, într-un an se strâng între 2.400 și 3.600 de lei. Banii pot acoperi o parte dintre operațiunile periodice și oferă o rezervă atunci când apare o problemă neprevăzută.

La o mașină mai veche, suma necesară poate fi considerabil mai mare.

Există și cheltuieli care apar o dată sau de câteva ori pe an și sunt ușor de omis atunci când cineva își calculează dacă își permite o mașină.

În această categorie intră impozitul local, ITP-ul, rovinieta dacă mașina este folosită în afara rețelei de drumuri exceptate, schimbarea și depozitarea anvelopelor și eventualele servicii de asistență rutieră.

Dacă automobilul este cumpărat la mâna a doua, prima perioadă de după achiziție poate veni și cu cheltuieli suplimentare pentru înmatriculare, o revizie completă sau înlocuirea unor consumabile.

Cât ajunge să coste mașina într-o lună

Pentru exemplul unui tânăr din București care are o rată de aproximativ 700 de lei, plătește echivalentul a 350 de lei lunar pentru RCA și parcurge aproximativ 800 km cu o mașină pe benzină, calculul ar putea arăta astfel:

Cheltuială Cost lunar orientativ Rată 700 lei RCA 350 lei Benzină 562 lei Parcare riveran 50 lei Fond întreținere/reparații 250 lei Total 1.912 lei

Suma nu include toate costurile anuale și nici o eventuală poliță CASCO. Dacă șoferul are nevoie de abonamentul general de parcare de 500 de lei în locul celui de riveran, același calcul ajunge la aproximativ 2.362 de lei pe lună.

Iar dacă parcurge 1.500 km lunar, numai benzina depășește 1.050 de lei la prețurile actuale. În acest scenariu, costul mașinii poate urca spre 2.400–2.800 de lei lunar, în funcție de parcare și celelalte cheltuieli.

Pentru un tânăr de 20–25 de ani, întrebarea nu este, așadar, numai dacă poate plăti prețul mașinii sau rata. Bugetul trebuie să poată susține și costurile care vin după cumpărare, lună de lună.