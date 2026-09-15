Românii se așteaptă la vremuri mai grele. 78% cred că nivelul de trai va scădea, iar 85% anticipează noi creșteri de prețuri, potrivit IRSOP

Românii devin tot mai pesimiști în privința situației economice și a nivelului lor de trai. Aproape opt din zece respondenți cred că peste un an vor avea un nivel de viață mai slab, 85% se așteaptă ca prețurile să continue să crească, iar 78% anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, arată Sondajul Economic Lunar realizat de IRSOP pentru august 2026.

Percepția asupra situației financiare personale s-a deteriorat în august. 66% dintre respondenți consideră că situația lor financiară este mai puțin bună decât în urmă cu un an, față de 63% în iulie.

În același timp, doar 9% spun că situația lor financiară este mai bună decât în urmă cu un an, în scădere de la 11% în luna precedentă.

Pesimismul este și mai vizibil atunci când românii sunt întrebați despre viitor.

78% dintre respondenți cred că nivelul lor de viață va fi mai puțin bun peste un an, procent în creștere de la 75% în iulie. Numai 10% se așteaptă la o îmbunătățire, comparativ cu 13% în luna precedentă.

Nici perspectiva pe termen mai lung nu este optimistă. 58% cred că nivelul lor de viață va fi mai slab peste cinci ani, iar numai 24% anticipează o situație mai bună.

Prețurile rămân una dintre principalele surse de îngrijorare. 85% dintre persoanele intervievate consideră că acestea vor crește în următoarele 12 luni.

Procentul este ceva mai redus decât cel de 88% înregistrat în iulie, însă arată că o majoritate covârșitoare a populației continuă să anticipeze scumpiri. Doar 9% cred că prețurile vor rămâne la același nivel.

IRSOP subliniază că, deși datele oficiale indică o reducere a inflației cu două puncte în august față de iulie, rezultatele sondajului sugerează că populația nu resimte o creștere a puterii de cumpărare și nu are încredere că scăderea prețurilor se va menține.

Presiunile asupra bugetelor gospodăriilor se văd și în comportamentul de consum.

62% dintre respondenți spun că achiziționează mai puțin pentru consumul curent decât în urmă cu un an. Procentul a crescut de la 58% în iulie. Doar 12% spun că achiziționează mai mult, pondere neschimbată față de luna precedentă.

În privința cheltuielilor planificate pentru acest an, 49% intenționează să aloce bani pregătirii profesionale proprii sau a copiilor, față de 43% în iulie.

47% vor să pună bani deoparte pentru situații neprevăzute, iar 33% intenționează să cheltuiască pentru o vacanță în străinătate.

15% iau în calcul cumpărarea unei mașini noi sau second-hand, 13% investiții în propria firmă și 12% achiziționarea de titluri de stat sau acțiuni la bursă.

Doar 7% intenționează să cumpere o locuință, iar același procent ia în calcul deschiderea unei afaceri. Ponderea celor care intenționează să cumpere teren a coborât puternic, de la 13% în iulie la 6% în august.

Așteptările privind moneda națională s-au deteriorat semnificativ.

78% dintre respondenți cred că leul va scădea în următoarele 12 luni, față de 70% în iulie. Numai 7% se așteaptă ca moneda națională să crească, față de 12% în luna precedentă.

Pesimismul se extinde și asupra costului banilor. 80% dintre respondenți consideră că dobânzile vor fi mai mari în următoarele 12 luni, în creștere de la 76% în iulie. Doar 5% anticipează dobânzi mai mici.

IRSOP arată că prognoza monetară a populației reflectă „pesimismul general”, majoritatea respondenților așteptându-se la deprecierea leului și la creșterea dobânzilor.

Situația de pe piața muncii oferă totuși un semnal mai bun. Dintre persoanele angajate, 76% consideră că locul lor de muncă este în siguranță, față de 73% în iulie. Proporția celor care cred că propriul job este în pericol a coborât de la 27% la 24%.

În același timp, 82% dintre angajații cu un loc de muncă aflat în pericol consideră că joburile se găsesc greu în localitatea lor.

IRSOP concluzionează că august confirmă persistența a trei dezechilibre economice: așteptările privind continuarea creșterii prețurilor, reducerea consumului curent și percepția unei piețe a muncii relativ blocate.

Potrivit institutului, aceste dezechilibre „agravează starea actuală a economiei aflată la limita contracţiei”.

Sondajul IRSOP a fost realizat telefonic pe un eșantion reprezentativ de 500 de persoane adulte. Respondenții sunt selectați aleatoriu, iar structura eșantionului reflectă populația adultă din România în funcție de vârstă, sex, domiciliu urban sau rural, mărimea localității și regiunea geografică.

Interviurile pentru ediția din august au fost realizate în perioada 25-31 august 2026, iar toleranța de eșantionare este de plus/minus 4,4%.