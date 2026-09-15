Producția industrială a României, în scădere. Industria prelucrătoare a înregistrat un declin puternic, potrivit INS

Producția industrială din România a continuat să scadă în 2026. În primele șapte luni ale anului, aceasta s-a redus cu 3,7% ca serie brută și cu 3,8% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele publicate luni, 15 septembrie, de Institutul Național de Statistică (INS) arată că industria prelucrătoare a avut cea mai importantă contribuție la declin.

Datele pentru luna iulie indică o deteriorare semnificativă în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.

Producția industrială, exprimată ca serie brută, a fost în iulie 2026 cu 6,3% mai mică decât în iulie 2025. Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, declinul a fost de 6,1%.

Scăderea anuală a seriei brute a fost determinată în principal de industria prelucrătoare, unde producția s-a redus cu 7,3%. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a scăzut cu 3%.

În schimb, industria extractivă a înregistrat o creștere de 1,7% față de iulie anul trecut.

În cazul seriei ajustate, industria prelucrătoare a scăzut cu 7,2%, iar sectorul energiei cu 2,6%. Industria extractivă a avansat cu 1,2%.

Declinul se vede și în datele cumulate pentru perioada ianuarie-iulie.

Producția industrială, ca serie brută, a scăzut cu 3,7% comparativ cu primele șapte luni din 2025. Evoluția a fost determinată de reducerea cu 4,8% a producției din industria prelucrătoare și de scăderea cu 1% a industriei extractive.

Sectorul energetic a avut însă o evoluție pozitivă. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au crescut cu 2,3%.

În termeni ajustați în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, producția industrială a coborât cu 3,8% în primele șapte luni. Industria prelucrătoare a înregistrat un declin de 5%, iar industria extractivă de 1,2%. Sectorul energetic a crescut cu 1,9%.

Raportarea lunară oferă o imagine diferită. În iulie, producția industrială ca serie brută a crescut cu 0,7% față de iunie.

Avansul a fost susținut de industria extractivă, care a crescut cu 7,1%, și de producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, cu un plus de 6,4%. Industria prelucrătoare a scăzut cu 0,5%.

După ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, situația se inversează însă. Producția industrială a scăzut cu 1,4% față de iunie.

Industria prelucrătoare a înregistrat o reducere de 2,1%, iar sectorul energiei a coborât cu 0,1%. Industria extractivă a crescut cu 3,7%.

Indicele producției industriale măsoară evoluția rezultatelor activităților cu caracter industrial de la o perioadă la alta și acoperă industria extractivă, industria prelucrătoare și sectorul de producție și furnizare a energiei electrice și termice, gazelor, apei calde și aerului condiționat.

INS precizează că următorul comunicat referitor la indicii producției industriale va fi publicat pe 15 octombrie 2026. Datele comparative cu celelalte state membre ale Uniunii Europene urmează să fie publicate de Eurostat pe 16 septembrie.