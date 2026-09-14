Investițiile din economia României au depășit 100 de miliarde de lei. Construcțiile și utilajele au înregistrat creșteri puternice

Investițiile nete realizate în economia României au depășit 100 de miliarde de lei în prima jumătate a anului 2026, potrivit datelor provizorii publicate luni, 14 septembrie, de Institutul Național de Statistică (INS). În termeni reali, investițiile au crescut cu 11,9% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, avansul fiind susținut de lucrările de construcții noi și de investițiile în utilaje și mijloace de transport.

În primele șase luni ale anului, investițiile nete realizate în economia națională au însumat 100,515 miliarde de lei, la prețuri curente. În primul semestru din 2025, valoarea acestora fusese de 83,198 miliarde de lei.

Datele INS arată că lucrările de construcții noi au reprezentat cea mai mare componentă a investițiilor. Valoarea acestora a ajuns la 66,09 miliarde de lei în primul semestru, comparativ cu 52,23 miliarde de lei în perioada similară a anului trecut.

În termeni reali, investițiile în lucrări de construcții noi au crescut cu 16,9%. Ponderea acestora în totalul investițiilor a urcat de la 62,8% în primul semestru din 2025 la 65,8% în aceeași perioadă din 2026.

O evoluție importantă a fost consemnată și în cazul utilajelor, categorie în care INS include și mijloacele de transport. Valoarea investițiilor din această zonă a ajuns la 25,93 miliarde de lei în primele șase luni ale anului.

Comparativ cu semestrul I din 2025, investițiile în utilaje și mijloace de transport au crescut, în termeni reali, cu 18,5%. Ponderea lor în totalul investițiilor a avansat de la 24,8% la 25,8%.

În schimb, categoria „alte cheltuieli” de investiții a înregistrat o scădere de 25,4% în termeni reali. Valoarea acestora s-a situat la aproximativ 8,49 miliarde de lei, față de 10,3 miliarde de lei în primul semestru al anului trecut.

Această categorie cuprinde, potrivit metodologiei INS, cheltuieli pentru lucrări geologice și de foraj, achiziționarea animalelor de muncă, producție și reproducție, plantații, împăduriri, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, precum și cheltuieli pentru studii de cercetare și proiectare legate de obiectivele de investiții și servicii aferente transferului de proprietate.

Distribuția investițiilor pe activități economice arată o creștere a ponderii construcțiilor. În primul semestru din 2026, acest sector a concentrat 44,9% din totalul investițiilor nete, față de 39,8% în aceeași perioadă din 2025.

Industria a reprezentat 18,1% din total, în creștere de la 17,3% cu un an înainte. Agricultura și-a majorat, de asemenea, ponderea, de la 3,8% la 4,4%.

În schimb, ponderea comerțului și serviciilor a coborât de la 21,6% la 17,2%. Categoria „alte ramuri”, care include administrația publică și apărarea, învățământul, sănătatea și asistența socială, precum și activitățile de spectacole, culturale și recreative, a reprezentat 15,4% din investiții, față de 17,5% în primul semestru din 2025.

Evoluția din trimestrul II a fost mai puternică decât cea înregistrată la nivelul întregului semestru. Investițiile nete realizate în economia națională au însumat 59,7 miliarde de lei între aprilie și iunie 2026.

În termeni reali, valoarea a crescut cu 17,8% față de trimestrul II din 2025, când investițiile nete însumaseră aproximativ 46,5 miliarde de lei.

Lucrările de construcții noi au ajuns la 41,15 miliarde de lei în trimestrul II, de la 30,9 miliarde de lei în perioada corespunzătoare a anului trecut. În termeni reali, creșterea a fost de 21,5%.

Investițiile în utilaje, inclusiv mijloace de transport, au însumat 13,73 miliarde de lei și au crescut cu 18,1% în termeni reali. În schimb, alte cheltuieli de investiții au scăzut cu 6,9%, până la aproximativ 4,82 miliarde de lei.

Lucrările de construcții noi au reprezentat 68,9% din totalul investițiilor nete realizate în trimestrul II din 2026, în creștere de la 66,5% în perioada similară din 2025.

Ponderea utilajelor și mijloacelor de transport a scăzut ușor, de la 23,5% la 23%, în pofida creșterii înregistrate în termeni reali. Categoria altor cheltuieli și-a redus ponderea de la 10% la 8,1%.

INS precizează că investițiile nete includ cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării și reconstrucției celor existente, precum și valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe și terenurilor achiziționate de la alte unități sau de la populație.

Începând din 2026, colectarea datelor pentru cercetările statistice realizate în întreprinderi se face potrivit noii clasificări CAEN Rev.3. Pentru menținerea consistenței seriilor de date, INS precizează că va calcula și publica, pentru perioada 2026-2027, și seriile referitoare la investițiile nete potrivit CAEN Rev.2.