Uniunea Europeană arată unde ajung banii investiți în Republica Moldova. Investițiile vor fi prezentate direct pe teren prin proiecte concrete

Întrebarea „Unde-s banii?”, devenită cunoscută după ce a fost lansată de Alexandr Stoianoglo în urmă cu doi ani și s-a viralizat pe rețelele sociale, primește acum un răspuns printr-o campanie dedicată investițiilor realizate în Republica Moldova cu sprijinul Uniunii Europene.

În perioada septembrie-octombrie, Centrul de Informare al Uniunii Europene „Europe CAFE” va desfășura campania în nouă raioane și un municipiu, pentru a arăta direct în comunități unde ajung banii europeni și ce schimbări au produs investițiile, conform TV8.

Campania se adresează în special persoanelor care au întrebări sau îndoieli cu privire la sprijinul oferit de Uniunea Europeană Republicii Moldova. Răspunsurile vor fi prezentate prin proiecte concrete, investiții, afaceri, inițiative locale, dar și prin experiențele și poveștile oamenilor și comunităților care au beneficiat de acest sprijin.

Organizatorii au recunoscut că denumirea campaniei a fost inspirată de celebra întrebare lansată de fostul candidat la alegerile prezidențiale. Prin intermediul proiectului, aceasta va primi un răspuns oficial, bazat pe ceea ce poate fi văzut și verificat direct pe teren.

În centrul campaniei se vor afla creatorii de conținut Doina Danielean, Alexandru Ghețan și Dmitrii Leontiev, notează publicația menționată. Aceștia vor porni în localitățile incluse în proiect pentru a descoperi investițiile realizate cu sprijin european și pentru a vedea cum s-au schimbat comunitățile în urma acestor proiecte.

Doina Danielean va merge în toate cele 10 zone incluse în campanie și va avea întâlniri cu oamenii în timp ce vor fi realizate filmările. Abordarea sa va fi una de observare directă, fără intenția de a convinge sau de a aduce argumente în favoarea integrării europene. Ea va urmări să afle, asemenea unui om obișnuit, ce proiecte au fost realizate și cum acestea au influențat viețile oamenilor.

„Eu voi merge în toate raioanele -10 la număr, vom avea acolo și întâlniri cu oamenii în timp ce vom filma. Eu nu sunt obligată să conving pe nimeni, să aduc argumente, eu doar merg ca și orice om de rând și aflu, îmi satisfac curiozitatea pentru a vedea ce proiecte s-au făcut și cum acestea au schimbat viețile oamenilor”, a declarat prezentatoarea radio.

Alexandru Ghețan a explicat că proiectul urmărește să se detașeze de componenta politică și să prezinte lucrurile prin perspectiva comunităților. Astfel, oamenii vor putea vedea de ce integrarea în Uniunea Europeană este importantă pentru comunitățile lor și cum beneficiază acestea de sprijinul european. Printre exemple se află grădinițe renovate cu fonduri europene, drumuri din localități sau activitatea unor antreprenori care au beneficiat de sprijin.

„Ne detașăm de tot ce înseamnă politic și încercăm prin prisma comunității să înțeleagăoamenii de ce ei este important să ne integrăm în UE. Cum beneficiazăcomunitatea lor, de exemplu o anumită grădiniță a fost renovată din fonduri UEși poate ei nu știau despre asta, sau un drum din localitate, sau un antreprenor”, a menționat Alexandru Ghețan.

Pentru Dmitrii Leontiev, campania va reprezenta și o experiență personală. Acesta va ajunge pentru prima dată în Găgăuzia și la Briceni, cele două destinații urmând să reprezinte o descoperire pentru el în cadrul acestui drum. Creatorilor de conținut li se vor alătura artiștii Gabriel Nebunu, Mariana Mihăilă, Maria Iliuț și Vitalii Manjul, precum și artiști locali.

Gabriel Nebunu a explicat că spectacolele vor avea rolul de a le oferi oamenilor un moment de relaxare și de a-i ajuta să uite, pentru o perioadă, de griji, probleme, nevoi, credite și alte lucruri care le afectează starea de bine.

Vizitele și discuțiile cu localnicii vor fi documentate prin materiale video, interviuri și povești scurte ale persoanelor care au beneficiat de sprijinul Uniunii Europene. Materialele vor fi publicate atât în limba română, cât și în limba rusă, astfel încât informațiile să ajungă la cât mai mulți oameni.

Campania va ajunge în Hîncești, Telenești, Orhei, Rezina, Briceni, Călărași, Florești, Cimișlia, UTA Găgăuzia și municipiul Bălți. În aceste localități vor fi prezentate investițiile europene și modul în care acestea au contribuit la schimbările din comunități.

Uniunea Europeană este prezentată drept cel mai important partener de sprijin al Republicii Moldova. În perioada 2021-2025, Uniunea Europeană a alocat Republicii Moldova peste 1,2 miliarde de euro sub formă de granturi.

La această sumă se adaugă Planul de Creștere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro. Acesta reprezintă cel mai mare pachet de sprijin oferit până acum Republicii Moldova de Uniunea Europeană.