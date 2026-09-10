Republica Moldova accelerează drumul spre UE. Comisia Europeană își redirecționează resursele pentru a ține pasul

Republica Moldova avansează rapid în procesul de aderare la Uniunea Europeană, iar ritmul reformelor de la Chișinău a determinat Comisia Europeană să redirecționeze resurse interne pentru monitorizarea progreselor. În plan politic, însă, parcursul european al Republicii Moldova rămâne legat de cel al Ucrainei, iar autoritățile moldovene și-au propus să fie pregătite pentru încheierea negocierilor până la începutul anului 2028.

Potrivit unor oficiali europeni citați de Euronews, Comisia Europeană realocă resurse existente către procesul de extindere care vizează Republica Moldova. Măsura vine în condițiile în care guvernul de la Chișinău a implementat reformele necesare într-un ritm mai rapid decât putea administrația europeană să le evalueze.

Departamentul Comisiei Europene responsabil de extindere este deja solicitat de progresele înregistrate simultan de mai multe țări candidate, astfel că resursele sunt orientate în prezent și către statele care avansează cel mai rapid.

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a apreciat progresele realizate de Chișinău și a anunțat că a discutat cu noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, despre următoarele etape ale procesului de aderare.

„Bilanțul impresionant al Republicii Moldova în ceea ce privește reformele pentru UE dă rezultate. Am avut o discuție telefonică bună cu noul prim-ministru Vasile Tofan, în cadrul căreia am discutat despre următorii pași pe calea aderării Republicii Moldova la UE”, a transmis Marta Kos.

Republica Moldova a accelerat reformele solicitate de Bruxelles după ce Maia Sandu a devenit președinte, în 2020, iar la Chișinău a fost instalat un guvern proeuropean susținut de o majoritate parlamentară confortabilă.

Cristina Gherasimov, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, susține că amploarea schimbărilor realizate în ultimii ani este fără precedent.

„Reformele pe care le întreprindem în ultimii cinci ani sunt cu adevărat fără precedent”, a declarat aceasta.

„Formula noastră pentru ca aceste reforme să aibă succes este voința politică și hotărârea oamenilor noștri de a munci intens pentru a valorifica actuala fereastră de oportunitate care există în Uniunea Europeană”, a adăugat Cristina Gherasimov.

Ritmul rapid al Chișinăului nu înseamnă însă că etapele procesului de aderare pot fi eliminate. Comisia Europeană trebuie să verifice dacă reformele cerute statelor candidate sunt implementate corespunzător și să aloce expertiza necesară în funcție de viteza cu care fiecare țară poate avansa.

În paralel, și Ucraina continuă implementarea reformelor necesare aderării. Procesul a primit un nou impuls după preluarea funcției de premier de către Serhii Koretskyi, în luna iulie. Războiul și presiunile asupra bugetului ucrainean continuă însă să îngreuneze parcursul Kievului.

Fondul Monetar Internațional a publicat recent un raport privind potențialele beneficii economice ale aderării la UE pentru statele din Balcanii de Vest și Republica Moldova. Ucraina nu a fost inclusă în analiză din cauza „dimensiunii sale mult mai mari și a conflictului militar în desfășurare”.

În ciuda progreselor tehnice înregistrate la Chișinău, există și un obstacol politic. În cadrul Consiliului Uniunii Europene, procesele de aderare ale Republicii Moldova și Ucrainei continuă să fie legate informal.

Cele două state și-au început parcursul european împreună în 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina. În decembrie 2023, liderii UE au decis deschiderea simultană a negocierilor de aderare cu ambele țări.

Procesul Ucrainei a fost ulterior blocat timp de doi ani de veto-ul Ungariei conduse de Viktor Orbán, pe fondul disputelor dintre Budapesta și Kiev privind situația minorității maghiare din Transcarpatia.

Situația s-a schimbat după ce partidul Tisza, condus de Péter Magyar, l-a înlăturat pe Orbán de la putere în aprilie. Budapesta și Kievul au început ulterior negocieri pentru soluționarea disputelor bilaterale, iar în iunie Ungaria a ridicat veto-ul asupra primului cluster de negociere.

Al doilea dintre cele șase clustere a fost deschis în iulie. Ulterior, însă, Ungaria a încetinit din nou procesul.

Deși disputele sunt între Ucraina și Ungaria, efectele se răsfrâng și asupra Republicii Moldova deoarece cele două candidaturi sunt în continuare tratate împreună din punct de vedere politic.

Legarea celor două procese are în spate inclusiv considerente geopolitice. Republica Moldova se confruntă de mult timp cu prezența trupelor ruse în Transnistria, iar după declanșarea războiului din Ucraina s-a regăsit în imediata apropiere a frontului.

Pentru Kiev, perspectiva aderării la UE reprezintă, la rândul său, o ancoră strategică pentru menținerea țării în afara sferei de influență a Rusiei.

Statele baltice, printre principalii susținători ai aderării Ucrainei, au pledat pentru menținerea legăturii dintre cele două candidaturi pe parcursul etapei de deschidere a clusterelor de negociere.

Acest lucru nu împiedică însă Republica Moldova să continue reformele necesare aderării. Oficialii europeni se așteaptă ca cele două procese să rămână legate până la deschiderea tuturor clusterelor rămase. Ulterior, situația s-ar putea schimba rapid, dacă autoritățile de la Chișinău mențin actualul ritm al reformelor.

Republica Moldova și-a stabilit deja un termen ambițios pentru finalizarea negocierilor.