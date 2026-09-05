Cristian Rizea, în centrul unei povești controversate la Chișinău. Cum a reuşit să estorcheze bani de la unul din cei mai temuţi mafioţi din Republica Moldova

Potrivit unei anchete publicate de Evenimentul Zilei (EVZ), fostul deputat PSD Cristian Rizea, aflat la Chișinău în perioada în care se ascundea de justiția română, ar fi ajuns să obțină bani de la omul de afaceri și interlopul Vladimir Mardari, cunoscut anterior sub numele Vladimir Tătăroi și cu porecla Vova Băcioiskii. EVZ îl prezintă pe Mardari drept unul dintre cei mai temuți oameni din lumea interlopă din Republica Moldova și relatează că acesta a fost cunoscut și sub apelativul de lord al contrabandei.

Conform informațiilor prezentate de EVZ, Mardari și-ar fi construit reputația prin modul dur în care își îndepărta foștii parteneri sau persoanele pe care le considera neloiale. Sursele publicației relatează despre amenințări și despre acte de intimidare care includeau inclusiv amenințarea cu agresiuni fizice sau incendierea locuințelor.

EVZ relatează că, într-o primă etapă, Cristian Rizea l-a atacat public pe Vladimir Mardari în cadrul emisiunii online Realitatea din Moldova. Fostul deputat anunța dezvăluiri și susținea că deține dovezi privind activitățile de tip mafiot atribuite lui Mardari.

În noaptea de 5 aprilie 2022, în curtea locuinței lui Rizea de pe strada Cireșilor din Chișinău au fost aruncate cocktailuri Molotov. După incident, Rizea i-a mulțumit public ministrului de Interne de la acea vreme, Ana Revenco, pentru protecție. Potrivit informațiilor prezentate de EVZ, însă, polițiști nu au fost trimiși pentru a asigura protecția acestuia.

La următoarea emisiune, Rizea a susținut că știa cine a atacat locuința și l-a indicat pe Vladimir Tătăroi-Mardari. El a făcut apel la sprijin și a transmis că, dacă va fi redus la tăcere, situația din Republica Moldova va deveni și mai dificilă.

„Ei îmi vor capul cu orice preț, de asta vă spun: Fiți alături de Rizea și nu vă lăsați călcați în picioare. Dacă reușesc să-mi închidă mie gura, Moldova nu mai are nicio șansă. Ce să facem? Să ne luăm țara înapoi”, declara atunci fostul deputat.

Ulterior, Rizea l-a acuzat pe omul de afaceri Vitalie Perciun că s-ar fi aflat în spatele atacului cu cocktailuri Molotov. Relația dintre cei doi s-a schimbat însă, după ce inițial Rizea îl atacase verbal pe Perciun. Cei doi s-au împăcat, iar Perciun a început să apară în emisiunile lui Rizea și să îi furnizeze informații.

Potrivit relatării EVZ, Perciun a fost ulterior arestat după ce mai mulți oameni de afaceri au reclamat că acesta le cerea bani pentru a nu fi incluși în dezvăluirile lui Rizea. Fostul deputat l-a acuzat pe Perciun că i-a folosit numele și că a mințit atunci când a susținut că atacul cu cocktailuri Molotov fusese comandat de Tătăroi.

O filmare în care Vova Băcioiskii îi oferă bani lui Cristian Rizea a fost făcută publică de omul de afaceri controversat și pro-rus Pavel Grigorciuc. Acesta este cunoscut pentru relațiile sale bune cu fostul procuror general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo.

Sursele EVZ susțin că banii oferiți de Mardari lui Rizea nu ar fi reprezentat doar o plată pentru ca numele interlopului să nu mai fie menționat în emisiuni. Potrivit surselor publicației, între momentul atacului cu cocktailuri Molotov și arestarea lui Vitalie Perciun, Mardari i-ar fi oferit bani lui Rizea în schimbul continuării atacurilor publice împotriva unor politicieni și oameni de afaceri, la indicațiile sale.

În această variantă prezentată de EVZ, Mardari ar fi ajuns astfel să îl înlocuiască pe Perciun ca sursă de informații pentru Rizea.

Sursele EVZ din Chișinău susțin, de asemenea, că întâlnirea surprinsă în filmare nu a fost singura întâlnire dintre cei doi. Potrivit acestora, Vladimir Mardari l-ar fi vizitat pe Cristian Rizea și în Monaco.

Potrivit informațiilor prezentate de EVZ, Vladimir Tătăroi, devenit ulterior Mardari, și-a început activitatea în jurul vârstei de 23-24 de ani. Împreună cu frații săi, acesta transporta colete și pasageri către și dinspre Italia.

După aproximativ patru ani, Tătăroi ar fi intrat în afacerile cu țigări de contrabandă, într-o grupare de crimă organizată condusă de Nicu Gușan, cunoscut sub numele de Patron. EVZ îl descrie pe Gușan drept un basarabean care deținea cel mai înalt titlu din lumea criminală a fostului spațiu sovietic, cel de hoț în lege, și care a terorizat timp de mai mulți ani România și alte state europene.

În 2008, Tătăroi a fost reținut de autoritățile române pentru contrabandă cu țigări, însă a fugit în Republica Moldova. Autoritățile române au transmis dosarul de inculpare către Procuratura Generală de la Chișinău, iar justiția moldovenească l-a achitat.

În legătură cu această perioadă, EVZ menționează informații potrivit cărora Tătăroi ar fi beneficiat de ajutorul lui Constantin Țuțu, fost deputat și apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, ambii provenind din aceeași localitate. Potrivit materialului, Tătăroi i-ar fi mulțumit ulterior lui Țuțu oferindu-i teren și o casă aflată în construcție într-un cartier ridicat de acesta în apropierea fâșiei forestiere de pe strada Grenoble din Chișinău, în spatele Ambasadei Poloniei.

Pentru a-și ascunde urmele, Tătăroi a preluat numele de familie al soției și a devenit Vladimir Mardari.

EVZ relatează că Mardari și-ar fi extins ulterior activitatea de la contrabanda cu țigări către traficul de droguri și de anabolizante.

În 2012, Vova Băcioiskii și un complice au fost reținuți de Serviciul de Securitate al Ucrainei, la Odesa, într-un dosar privind traficul de droguri. Potrivit relatării, Mardari a reușit din nou să scape, în timp ce complicele său a rămas în închisoare.

Ulterior, Tătăroi-Mardari ar fi încercat să înființeze fabrici de țigări în România, avându-l ca partener pe Nicu Gușan. Planurile au fost împiedicate de autoritățile române.

După aceea, activitatea s-ar fi mutat în Ungaria, Slovacia, Cehia, Belgia, Italia și Germania. În aceste state, de-a lungul anilor, au fost înființate mai multe fabrici ilegale de țigări, în timp ce afacerea era coordonată de la Chișinău, potrivit informațiilor prezentate de EVZ.

Numele lui Mardari a apărut și în presa din 2024 în legătură cu un dosar privind traficul de cocaină deschis de autoritățile italiene. În acest caz a fost menționată și influencerul moldovean Felicia Sîrbu.

În mai 2026, autoritățile italiene au efectuat percheziții la mai multe fabrici clandestine de țigări atribuite lui Mardari.

La începutul lunii iunie 2026, în Italia a fost descoperită una dintre cele mai mari fabrici clandestine de țigări din istoria recentă a țării. O operațiune desfășurată pe timpul nopții s-a soldat cu șapte arestări, printre persoanele reținute aflându-se și un cetățean moldovean. Acesta a fost prins în timp ce demonta două linii de producție pentru a le muta într-o altă locație.

EVZ relatează și o experiență trăită de jurnaliști în primăvara anului 2018, în perioada guvernării lui Vladimir Plahotniuc. Jurnaliștii s-au deplasat pentru a documenta casa lui Constantin Țuțu de pe strada Grenoble, fără să știe că în același cartier se afla și zona rezidențială asociată lui Mardari-Tătăroi, unde erau construite locuințe luxoase pentru mai mulți dintre apropiații săi.

Prezența jurnaliștilor a provocat o reacție ostilă. O poartă ridicată ilegal pe un drum public a fost închisă, iar jurnaliștii au fost amenințați cu arme și li s-a cerut să predea imaginile filmate. Aceștia au fost, potrivit relatării EVZ, umiliți și huiduiți. Mama soției lui Mardari ar fi ajuns chiar să scuipe în direcția jurnaliștilor.

Într-un parc din apropiere se aflau numeroși tineri îmbrăcați în echipamente sportive, având emblema clubului de lupte al lui Constantin Țuțu.

Jurnaliștii l-au întâlnit atunci și pe Nicolae, cunoscut drept Colea Baciu, prezentat la momentul respectiv drept mâna dreaptă a lui Vova Băcioiskii. Ulterior, jurnaliștii au aflat că Baciu intrase într-un conflict cu Mardari și că își pierduse casa din cartierul aflat în spatele Ambasadei Poloniei.

Situația s-a încheiat după ce mai multe posturi de televiziune și politicieni aflați în cursa pentru funcția de primar al Chișinăului au ajuns la fața locului. Jurnaliștii au fost eliberați.

Potrivit EVZ, polițiștii și procurorii au refuzat ulterior să deschidă un dosar penal pentru privare ilegală de libertate, amenințări cu moartea și împiedicarea activității jurnalistice.

Cazul a ajuns între timp la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a comunicat recent plângerea jurnaliștilor Guvernului Republicii Moldova.