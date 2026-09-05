Elena Udrea, mesaj dur pentru clasa politică. Fostul ministru cere demisii în lanț și noi alegeri: De data asta, respectați voința cetățenilor

Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a lansat un mesaj critic la adresa clasei politice, pe care o consideră incapabilă să ofere o soluție pentru funcția de prim-ministru.

Într-o postare publicată pe Facebook, Udrea susține că o clasă politică ce ajunge să caute soluții în rândul oamenilor de afaceri sau al reprezentanților organizațiilor neguvernamentale își pierde rolul în procesul de conducere a țării.

Fostul ministru pune sub semnul întrebării utilitatea politicienilor și a alegerilor în situația în care reprezentanții partidelor nu reușesc să formeze un guvern și să desemneze un premier. În opinia sa, situația reflectă un eșec al clasei politice de a-și îndeplini responsabilitățile rezultate din mandatul primit prin vot.

Elena Udrea consideră că blocajul politic poate avea mai multe explicații. Printre acestea se numără calculele politice legate de păstrarea funcțiilor deja obținute și teama de a pierde sprijinul electoral în urma unei guvernări care, în actualele condiții, ar putea avea rezultate slabe.

Fostul ministru indică, de asemenea, incompetența și incapacitatea politicienilor de a negocia între ei drept posibile cauze ale situației. În evaluarea sa, aleșii actuali sunt depășiți de problemele politice, economice și sociale pe care România le traversează.

Udrea susține că aceste probleme au fost generate chiar de clasa politică aflată în prezent la conducere, ceea ce amplifică responsabilitatea acesteia pentru situația existentă.

„Falimentul clasei politice! O clasă politică ce nu e în stare să dea un premier și caută soluții “salvatoare” la oameni de afaceri sau ONG-iști, nu își mai are rostul! La ce mai sunt necesari politicienii, la ce mai folosesc alegerile, dacă aceștia nu sunt capabili să dea un prim-ministru și un guvern țării??? Fie din calcule meschine de a nu-și pierde funcțiile deja obținute, sau electoratul ca urmare a unei guvernări cel mai probabil neperformante în actualele condiții, fie din incompetenta sau din incapacitatea de a negocia unii cu alții, aleșii de azi sunt complet depășiți de situația politică, economică și socială dezastruoase, pe care chiar ei înșiși le-au generat!”, a scris Udrea pe Facebook.

În mesajul său, Elena Udrea face referire și la principiul democratic potrivit căruia țara este condusă de o clasă politică rezultată din voința cetățenilor, exprimată prin vot în cadrul alegerilor.

Fostul ministru pune problema existenței unui politician capabil să ocupe, în prezent, funcția de premier. În cazul în care nu există o astfel de persoană în rândul clasei politice, Udrea consideră că actualii politicieni ar trebui să își dea demisia și să permită cetățenilor să aleagă din nou.

În încheierea mesajului, Elena Udrea insistă asupra respectării voinței cetățenilor. Ea leagă situația actuală de momentele în care opțiunea exprimată prin vot de populație nu este respectată și susține că actualul context demonstrează consecințele unei astfel de abordări.

„Ideea de democrație presupune ca tara e condusă de o clasă politică derivata din voința cetățenilor, exprimată prin vot, în alegeri! Nu mai există niciun om politic capabil să fie azi Premier? Atunci dați-vă toți demisia și lăsați poporul să aleagă din nou! P.S. Și de data asta, respectați voința cetățenilor, ca uite unde ajungeți când o călcați în picioare!”, a conchis fostul ministru.

Postarea poate fi vizualizat aici.