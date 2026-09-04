Gheorghe Piperea spune că avertismentele despre austeritate s-au adeverit: Guvernul stă acolo ca să fie sigur că România cade ireversibil în prăpastie

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a reluat un mesaj publicat în urmă cu exact un an, în care analiza efectele politicilor de austeritate și avertiza asupra consecințelor economice și sociale ale acestora. În noua postare, acesta susține că toate evoluțiile anticipate în urmă cu un an s-au produs, la care s-ar fi adăugat un curs valutar de 5,3 lei pentru un euro și o perioadă de 120 de zile de la demiterea unui guvern care nici în prezent nu a plecat de la Palatul Victoria.

În analiza reluată de europarlamentar pe Facebook, acesta făcea referire la Ursula von der Leyen și la felicitările adresate lui Nicușor Dan pentru măsurile de austeritate, între care se număra și majorarea TVA. Piperea amintește că această creștere a TVA fusese anterior exclusă de Dan, în scris, în timpul campaniei electorale, pentru mandatul său.

Potrivit analizei sale de acum un an, felicitările pentru măsurile de austeritate veneau într-un context în care acestea nu ar fi dus la reducerea deficitului bugetar, ci, dimpotrivă, l-ar fi adâncit, în pofida solicitărilor Comisiei Europene.

Piperea amintește și promisiunea lui Bolojan privind eliminarea a trei puncte procentuale din deficit până în luna decembrie și susține că, în schimb, deficitul urma să ajungă la 8,5%.

„Iată ce scriam acum fix un an, pe Facebook. “Ursula von der Leyen l-a felicitat pe Dan pentru măsurile de austeritate, printre care și majorarea tva, majorare despre care Dan dădea în scris asigurări, în campania electorală, că nu se va întâmpla în mandatul său. Logic, nu? Felicitările, masa și dansul vin în condițiile în care măsurile de austeritate nu au scăzut, ci au adâncit deficitul bugetar, așa cum a solicitat imperativ Comisia Europeană. Bolojan promitea eliminarea a trei ppt din deficit, până în decembrie. Au contraire, deficitul se va situa la 8,5%… Logic, nu?”, a scris acesta pe Facebook.

În mesajul reluat, Gheorghe Piperea enumera mai multe efecte pe care le anticipa ca urmare a măsurilor de austeritate. Printre acestea se număra apariția unei perioade caracterizate prin inflație galopantă, recesiune și șomaj, pe care o descria drept stagflație.

O altă consecință anticipată era reducerea drastică a consumului și, implicit, diminuarea veniturilor bugetare provenite din taxarea consumului. Piperea lega această evoluție de majorarea TVA, creșterea accizelor, majorarea taxelor pe proprietate și a impozitelor, dar și de introducerea unei contribuții de asigurări sociale de sănătate, CASS, de 10% pentru pensiile considerate mari și pentru indemnizațiile de creștere a copiilor foarte mici.

Europarlamentarul avertiza și asupra scăderii nivelului de trai al clasei de mijloc și chiar asupra sărăcirii acesteia, dar mai ales asupra adâncirii sărăciei în rândul persoanelor deja sărace.

În aceeași analiză, Piperea vorbea despre fenomenul de dumping social, pe care îl definea drept o scădere artificială a salariilor pentru alinierea acestora la cele mai reduse niveluri, comparând fenomenul cu situația din feudalismul timpuriu.

„Ce se va întâmpla, cu siguranță: – inflație galopantă, recesiune, șomaj = stagflație;

– reducerea drastică a consumului, deci a veniturilor bugetare din taxarea consumului, ca urmare a creșterii tva, a creșterii accizelor, a taxelor pe proprietate și a impozitelor, precum și ca urmare a apariției unui CASS de 10% pe pensiile “mari” și pe indemnizațiile de creștere a copiilor foarte mici;

– scăderea nivelului de trai al clasei de mijloc și chiar sărăcirea, dar mai ales, adâncirea sărăciei săracilor;

– dumpingul social (=scăderea artificială a salariilor, pentru a se alinia celor mai de jos niveluri, ca în feudalismul timpuriu)”, a mai scris acesta.

Potrivit previziunilor reluate de europarlamentar, aceste evoluții urmau să determine și mai mulți români cu o anumită calificare să plece la muncă în străinătate.

Piperea își argumenta această concluzie prin ideea că România nu pierde doar resurse naturale, ci și resursa umană. În opinia sa, drenarea și secătuirea acestei resurse se desfășoară de 30 de ani, în condițiile în care aproximativ 5 milioane de români au părăsit definitiv România.

„Ca o consecință, și mai mulți români cu o calificare oarecare vor pleca la muncă în străinătate. Colonia nu doar de resurse naturale este drenată. Colonia este secată mai ales de “resursa” umană. Drenarea și secătuirea se întâmplă de 30 de ani, iar noi încă ne mirăm și ne lamentăm că 5 milioane de români au părăsit definitiv România. Este o politică deliberată a metropolei. Este ceea ce se întâmplă cu coloniile așa-zis independente și suverane: calificarea în munca, pregătirea profesională și academică, plătite din taxele și impozitele noastre, ale colonizaților, sunt în mare parte în beneficiul metropolei, care racolează continuu resursa umană din colonii și care nu mai trebuie să iși facă griji relative la propria involuție demografică și la îmbătrânire populației proprii, căci se primenește cu fluxul de migranți din colonii, inclusiv din România. Din acest punct de vedere, este chiar logic că Ursula von der Leyen l-a felicitat pe Dan pentru politica de austeritate”, a scris europarlamentarul în postarea de acum un an.

În noua postare, Gheorghe Piperea afirmă că toate evoluțiile pe care le anticipase cu un an înainte s-au produs. La acestea adaugă însă și o evoluție pe care nu o menționase în analiza inițială: un curs valutar pe care îl califică drept halucinant, de 5,3 lei pentru un euro.

Europarlamentarul mai face referire la o perioadă de 120 de zile de la demiterea unui guvern care, subliniază el, nici în prezent nu a părăsit Palatul Victoria. Piperea susține că acest guvern a rămas acolo pentru a se asigura că România ajunge într-o situație din care nu mai poate reveni.

„Absolut tot ce anticipam ca să va întâmpla, s-a întâmplat. Plus un curs valutar halucinant: 5,3 lei/euro. Plus o perioadă de 120 de zile de la demiterea unui guvern care nici acum nu a plecat de la Palatul Victoria, stând acolo ca să fie sigur că România cade ireversibil în prăpastie…”, a încheiat Gheorghe Piperea mesajul publicat recent.

Postarea poate fi vizualizată aici.