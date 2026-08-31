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Gheorghe Piperea, atac dur la adresa UE după referendumul din Islanda: Țările prospere și bine guvernate au refuzat în repetate rânduri adeziunea

Gheorghe Piperea, atac dur la adresa UE după referendumul din Islanda: Țările prospere și bine guvernate au refuzat în repetate rânduri adeziunea

SURSA FOTO: Dreamstime - Islanda

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Publicat de Leonard Bădilă la 31 august 2026, 15:15
Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a comentat decizia Islandei privind relația cu Uniunea Europeană, folosind acest subiect pentru a critica atât politica europeană, cât și orientarea României față de blocul comunitar.

Gheorghe Piperea lansează un atac dur la adresa UE după referendumul din Islanda

Piperea a scris pe Facebook că state europene prospere și bine administrate, precum Elveția, Norvegia și Islanda, au refuzat în repetate rânduri aderarea la Uniunea Europeană. În cazul Islandei, acesta afirmă că țara a respins chiar și ideea de a începe negocieri pentru aderare.

În același timp, europarlamentarul AUR susține că state precum Republica Moldova, Ucraina și Albania își doresc insistent să adere la Uniunea Europeană și descrie aceste țări drept state sărace și corupte.

„Țările prospere și bine guvernate ale Europei – mă refer la Elveția, Norvegia și Islanda – au refuzat în repetate rânduri adeziunea la UE. Islanda, ieri, a refuzat până și ideea de a demara negocieri de aderare. În schimb, la poarta UE bat insistent state sărace și corupte, ca Republica Moldova, Ucraina sau Albania”, a scris acesta pe Facebook.

Europarlamentarul critică poziționarea României în raport cu Uniunea Europeană

În mesajul său, Gheorghe Piperea critică și poziționarea României în raport cu Uniunea Europeană. Europarlamentarul consideră că Uniunea Europeană nu mai poate fi descrisă drept pro-europeană și acuză blocul comunitar de eșecuri în domeniul economic și, în special, în ceea ce privește democrația.

„Un stat membru al UE, cel mai sărac și cel mai prost condus din întreaga Uniune – mă refer la România – a făcut un curent politic din “pro-europenism”, deși este deja membru al UE, iar UE nu mai e deloc pro-, ci anti-europeană, prin eșecurile pe linie în materie de economie și, mai ales, de democrație, eșecuri de care Xi și Putin se amuză și care nu au alte explicații decât hoția, corupția, prostia și chiar demența birocraților senili care o conduc în zid, cu 200 km/h”, a mai scris europarlamentarul.

Gheorghe Piperea
SURSA FOTO: Inquam Photos / Codrin Unici – Gheorghe Piperea

Gheorghe Piperea consideră că referendumul din Islanda transmite un mesaj important despre UE

Gheorghe Piperea consideră că referendumul din Islanda transmite un mesaj important despre Uniunea Europeană, nu doar despre societatea islandeză.

„Referendumul din Islanda spune mult mai multe despre UE decât despre islandezi. Mai abitir spune despre România și despre “pro-europenii” care mă acuzau pe mine anul trecut că am vrut să dau o șansă UE prin demiterea prin moțiune de cenzură a Ursulei von der Leyen”, a scris Piperea.

Mesajul europarlamentarului AUR se încheie cu o critică adresată majorităților politice care au guvernat România

Mesajul europarlamentarului AUR se încheie cu o critică adresată majorităților politice care au guvernat România în ultimii 19 ani.

„Referendumul din Islanda spune despre UE că e o gheișă bătrână, prost fardată, de disprețuit, iar nu de dorit. Iar despre România spune că majoritățile elective din ultimii 19 ani au fost populate de niște suferinzi de sindromul Stockholm, de niște victime ale răpitorilor lor politico-birocratici, care ne țin pe toți captivi”, a conchis europarlamentarul.

Mesajul poate fi vizualizat aici.

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Publicat în: Profesioniști

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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