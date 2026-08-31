Pasajul Basarab se redeschide complet circulației. Revin și tramvaiele de luni

Lucrările de pe Pasajul Basarab intră în etapa finală, iar circulația urmează să fie reluată de luni pe ambele artere. Tot de la începutul săptămânii viitoare vor reveni și tramvaiele, a anunțat Primăria Municipiului București. Intervențiile majore programate în această etapă ar urma să fie încheiate până duminică.

Primăria Capitalei anunță că au fost finalizate lucrările de frezare, asfaltare și trasare a marcajelor rutiere și pe sensul Șoseaua Grozăvești – Bulevardul Titulescu.

Asfaltarea acestui sens a fost realizată în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar marcajele rutiere au fost trasate duminică.

„Pasajul Basarab. Terminăm tot săptămâna aceasta, așa cum am promis! Deja am frezat, asfaltat și trasat marcajele rutiere și pe cel de-al doilea sens, Șos. Grozăvești – Bd. Titulescu”, a transmis Primăria Municipiului București.

Luni, muncitorii intervin la rosturile de dilatație și la tablierul metalic. În paralel, este frezat asfaltul vechi de pe bretelele de urcare și coborâre, unde urmează să continue asfaltarea.

După această etapă vor fi realizate marcajele rutiere pe bretele. Sunt programate, de asemenea, lucrări de curățare, reparare a fisurilor și vopsire a stâlpilor de susținere.

Intervențiile vor continua și la intradosul podului, unde sunt prevăzute lucrări de sablare, reparare a fisurilor, curățare și vopsire.

„Până duminică terminăm tot. De luni, dăm drumul circulației pe ambele artere ale pasajului. Revin și tramvaiele”, a anunțat Primăria Capitalei.

După redeschiderea completă a pasajului, vor mai fi executate marcajele definitive pe bretelele celuilalt sens, unde în prezent există marcaje provizorii.

Intervențiile la Pasajul Basarab nu se încheie însă definitiv odată cu reluarea circulației. Primăria precizează că lucrările vor continua până la sfârșitul anului.

Pentru realizarea acestora vor exista opriri temporare ale traficului în timpul zilei, iar pe timpul nopții vor fi instituite restricții pe câte o bandă de circulație.