UE reduce drastic prognoza pentru producția de porumb. România este una dintre puținele excepții pozitive

Comisia Europeană a redus joi, în raportul lunar privind perspectivele agricole, estimarea producției utilizabile de porumb a Uniunii Europene pentru sezonul 2026/27 cu 1,8 milioane de tone, până la 50,1 milioane de tone. Este un nou minim al ultimilor 19 ani, în condițiile în care culturile europene au fost afectate puternic de seceta și valurile de căldură din această vară.

Perspectivele ar putea deveni și mai dificile. Analiștii se așteaptă la o nouă scădere a producției, iar Argus estimează recolta de porumb a Uniunii Europene la doar 46,9 milioane de tone, ceea ce ar reprezenta cel mai redus nivel din acest secol, potrivit informațiilor publicate de Agrointel.

Porumbul este considerat cea mai afectată cultură europeană în 2026. În contextul scăderii producției interne, Comisia Europeană a majorat cu 1 milion de tone estimarea privind importurile de porumb ale Uniunii pentru sezonul 2026/27.

Noua estimare este de 25 de milioane de tone, cel mai ridicat nivel începând din sezonul 2022/23. Evoluția indică o dependență tot mai mare a Uniunii Europene de sursele externe pentru acoperirea necesarului intern de porumb.

Pentru grâul moale, principala cultură cerealieră a Uniunii Europene, Comisia a redus ușor estimarea producției pentru sezonul 2026/27. Prognoza a coborât la 124,2 milioane de tone, față de 124,4 milioane de tone, cât era estimarea de la sfârșitul lunii iulie.

În schimb, prognoza privind exporturile de grâu moale ale UE a rămas neschimbată, la 29 de milioane de tone.

Stocurile finale estimate pentru sfârșitul sezonului, în iunie 2027, au fost însă reduse cu 1,6 milioane de tone, până la 11,3 milioane de tone. Potrivit datelor prezentate, această ajustare reflectă în principal revizuirea în sus cu 1 milion de tone a exporturilor din sezonul precedent.

La orz, evoluția este opusă celei înregistrate la porumb și grâu. Comisia Europeană a majorat estimarea producției pentru sezonul 2026/27 cu 1,9 milioane de tone, până la 52,9 milioane de tone.

Și pe segmentul oleaginoaselor au apărut ajustări negative. Producția de rapiță estimată pentru sezonul 2026/27 a fost redusă la 19,4 milioane de tone, de la 19,8 milioane de tone, cât indica prognoza de luna trecută.

În același timp, Comisia Europeană a majorat estimarea privind importurile de rapiță ale Uniunii pentru sezonul actual. Acestea sunt estimate acum la 6,4 milioane de tone, față de 5,7 milioane de tone în prognoza precedentă.

În timp ce perspectivele europene sunt marcate de corecții negative, în special în cazul porumbului, România se află într-o poziție mai favorabilă pentru mai multe culturi.

Producția totală de cereale a României este estimată la 22,52 milioane de tone. Din acest total, grâul reprezintă 11,84 milioane de tone.

Producția românească de grâu este astfel semnificativ peste media ultimelor cinci sezoane, care este de 9,55 milioane de tone.

Și orzul confirmă un sezon agricol foarte bun pentru România. Producția este estimată la 3,24 milioane de tone, mult peste media ultimelor cinci sezoane, de 2,06 milioane de tone.

Porumbul reprezintă însă excepția și în cazul României.

Producția românească este estimată la 6,84 milioane de tone, sub media ultimelor cinci sezoane, de 8,18 milioane de tone. Scăderea se înscrie în tendința observată la nivelul întregului continent, unde seceta a afectat puternic această cultură.

Cu toate acestea, declinul estimat pentru România este considerat mult mai puțin sever în comparație cu situația de ansamblu a Uniunii Europene.

România are rezultate favorabile și pe segmentul oleaginoaselor.

Producția totală de oleaginoase este estimată la 4,88 milioane de tone, iar principalul motor de creștere este rapița.

Pentru această cultură este estimată o producție de 2,49 milioane de tone. Nivelul este cu mult peste media ultimelor cinci sezoane, de numai 1,46 milioane de tone.

Rezultatul este cu atât mai important cu cât, la nivel european, producția de rapiță a fost revizuită în scădere.

În cazul florii-soarelui, România este aproape de media ultimilor cinci ani. Producția este estimată la 2,17 milioane de tone, comparativ cu media de 2,06 milioane de tone.

Soia este singura cultură oleaginoasă românească prezentată în datele analizate cu o producție sub așteptările medii. Estimarea este de doar 209.000 de tone, față de media ultimelor cinci sezoane, de 285.000 de tone.

Datele evidențiază un contrast puternic între evoluția agriculturii europene și situația României. La nivelul Uniunii Europene, producția de porumb este estimată la cel mai redus nivel din ultimii 19 ani, iar prognozele indică posibilitatea unei scăderi și mai mari. În paralel, importurile de porumb au fost majorate la 25 de milioane de tone, cel mai ridicat nivel din sezonul 2022/23.

Și producția europeană de rapiță a fost redusă, în timp ce importurile au fost majorate.

România se află într-o situație diferită la mai multe culturi importante. Grâul, cu 11,84 milioane de tone, orzul, cu 3,24 milioane de tone, și rapița, cu 2,49 milioane de tone, depășesc confortabil mediile ultimelor cinci sezoane.

Singura evoluție negativă importantă este cea a porumbului, a cărui producție de 6,84 milioane de tone se situează sub media de 8,18 milioane de tone.