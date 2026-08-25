România dă lovitura cu recolte record la grâu, rapiță și orz. Țara noastră ar putea depăși un gigant agricol al Europei

România înregistrează recolte record la grâu, rapiță și orz în sezonul agricol din 2026. Producțiile raportate de fermieri sunt cele mai ridicate obținute până acum în țară pentru cele trei culturi. Rezultatele au fost favorizate de precipitațiile abundente, rezerva de apă din sol și extinderea suprafețelor însămânțate în toamna anului trecut. Volumele obținute întăresc poziția României pe piața agricolă europeană, deși o parte importantă a grâului nu îndeplinește standardele pentru panificație.

Recoltele record obținute de România în 2026 cuprind trei dintre cele mai importante culturi agricole însămânțate în toamnă. Producția de grâu a ajuns la 13,4 milioane de tone, cea de rapiță a urcat la 3,52 milioane de tone, iar fermierii au recoltat 3,4 milioane de tone de orz, potrivit datelor prezentate de expertul AGRIColumn Cezar Gheorghe și citate de agrobiznes.ro.

Toate cele trei rezultate le depășesc pe cele consemnate în sezonul agricol precedent. În 2025, România a produs aproximativ 13 milioane de tone de grâu, 2,8 milioane de tone de rapiță și 3 milioane de tone de orz.

Diferența cea mai mare a fost înregistrată în cazul rapiței, unde producția a crescut cu aproximativ 720.000 de tone într-un singur an. La grâu, avansul a fost de circa 400.000 de tone, în timp ce recolta de orz a crescut cu un volum similar.

Rezultatele obținute în 2026 au fost favorizate în primul rând de cantitatea de apă acumulată în sol pe parcursul sezonului agricol. Precipitațiile au început în septembrie 2025, iar ninsorile din timpul iernii au contribuit la refacerea rezervei de umiditate necesare culturilor de toamnă.

Ploile au continuat în primăvară și în prima parte a verii, până în jurul datei de 10 iulie. Distribuția precipitațiilor le-a permis plantelor să se dezvolte în condiții mai bune decât în anii marcați de secetă severă.

Fermierii și-au adaptat, de asemenea, strategiile după dificultățile întâmpinate în perioada 2020-2025. Culturile de toamnă au fost însămânțate mai târziu, iar suprafețele alocate grâului, rapiței și orzului au fost extinse. În același timp, porumbul și soia au ocupat suprafețe mai mici.

Reducerea suprafețelor cultivate cu porumb nu exclude obținerea unei producții importante în România, în special în exploatațiile agricole care dispun de sisteme de irigații. Suprafața însămânțată cu această cultură a scăzut la aproximativ 1,6 milioane de hectare, după ce media perioadei 2017-2022 a fost de 2,65 milioane de hectare.

Porumbul a fost menținut cu precădere în fermele care au acces la apă și pot limita efectele perioadelor secetoase. În pofida reducerii considerabile a suprafeței cultivate, producția României este estimată la 7,8-8 milioane de tone.

Aceste volume ar putea plasa România înaintea Franței în clasamentul european al producătorilor de porumb din 2026. Estimarea pentru recolta franceză a fost redusă la aproximativ 7 milioane de tone, în contextul secetei și al temperaturilor ridicate care au afectat culturile.

În cazul florii-soarelui, evoluția suprafețelor a fost diferită. România a cultivat aproximativ 1,17 milioane de hectare în actualul sezon, comparativ cu 1,1 milioane de hectare în sezonul precedent. Producția este evaluată la 2,6-2,7 milioane de tone.

Cantitatea record de grâu obținută în 2026 este însoțită de o scădere a ponderii producției care îndeplinește criteriile necesare industriei de panificație. Aproximativ 58-60% din grâul recoltat în acest an a fost încadrat în această categorie.

Proporția este considerabil mai mică decât cea înregistrată în 2025, când grâul pentru panificație reprezenta aproximativ 78% din întreaga producție. Diferența de calitate înseamnă că restul cantității recoltate în 2026 va fi încadrată drept grâu furajer.

România dispune astfel de un volum total mai mare, dar de o pondere mai redusă de grâu care poate ajunge în fabricile de pâine și în celelalte unități din industria de panificație. Producția totală și calitatea comercială a cerealelor trebuie, prin urmare, analizate separat.

Volumele agricole obținute în 2026 îi permit României să-și mențină capacitatea ridicată de export pe piețele europene și internaționale. Pentru al doilea an consecutiv, țara se află între principalii furnizori din Uniunea Europeană pentru mai multe categorii de produse agricole.

De la începutul actualului sezon agricol, la 1 iulie, România a exportat aproximativ 2,35 milioane de tone de grâu. În același interval, exporturile de orz au ajuns la 1,6 milioane de tone, iar cele de rapiță au însumat aproximativ 800.000 de tone.

Cantitățile livrate în afara țării au fost susținute de producțiile ridicate obținute pe plan intern. Disponibilitatea cerealelor și a oleaginoaselor românești pe piața externă a crescut într-un sezon în care seceta și temperaturile extreme au redus estimările de recoltă în alte regiuni agricole importante ale Europei.