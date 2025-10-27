În acest an agricol, România se află pe cale să atingă o recoltă record de grâu, estimată la milioane de tone, ceea ce reprezintă unul dintre cei mai buni ani din ultimele decenii. Aceasta ar trebui să însemne beneficii semnificative pentru fermieri, însă prețurile grâului sunt surprinzător de mici.

Grâul de panificație se vinde în prezent cu 80-85 bani pe kilogram, aproape la fel cu grâul furajer, iar acest lucru generează nemulțumiri în rândul cultivatorilor care se așteptau ca recolta abundentă să le aducă venituri mai mari.

Potrivit domnului Aurel Popescu, președintele ROMPAN, morile cumpără grâul la prețul pieței, indiferent dacă acesta este mai mic sau mai mare. În trecut, grâul a ajuns și la 2 lei pe kilogram, iar achizițiile s-au făcut în aceleași condiții dictate de cerere și ofertă. Acum, prețul variază în jurul valorii de 800-850 lei/tonă.

Reprezentanții industriei de morărit subliniază că prețurile nu sunt stabilite de mori, ci de comercianții care achiziționează cea mai mare parte din grâu. Morile cumpără o mică parte direct de la fermieri în perioada recoltei, iar restul îl achiziționează ulterior de la traderi, ceea ce reduce influența producătorilor asupra prețului final.

Chiar dacă producția este una record, calitatea grâului pentru panificație nu este uniformă. Umiditatea, greutatea boabelor și nivelul de proteină se încadrează în limite normale, însă calitatea proteinei este mai slabă decât în alți ani, ceea ce afectează potențialul de panificație.

Indicele W, care indică calitatea aluatului obținut din făină, se situează sub valoarea optimă de 180 în multe loturi analizate. Aceasta înseamnă că grâul este mai puțin potrivit pentru pâine, chiar dacă pentru export poate fi acceptabil dacă are 12,5% proteină.

Scăderea calității este pusă pe seama variațiilor climatice din timpul anului, care au afectat dezvoltarea plantelor. Schimbările bruște de temperatură și lipsa unei stabilități climatice au dus la rezultate bune cantitativ, dar mai slabe din punct de vedere calitativ.

Pe piața cerealelor, prețurile grâului pentru panificație variază în funcție de locație și modalitatea de livrare:

DAP Constanța – 189 EUR/tonă

Baza Dragalina – 860 RON/tonă

FOB Constanța – 1.068 RON/tonă

BRM Vest – 937 RON/tonă

BRM Est – 1.000 RON/tonă

BRM Sud – 880 RON/tonă

Aceste variații reflectă diferențele regionale și rolul intermediarilor în stabilirea prețurilor. Morile achiziționează doar o parte mică din grâu direct de la fermieri, restul fiind cumpărat de la traderi în perioadele ulterioare.

Chiar dacă prețul făinii este în scădere, costul pâinii pentru consumatori continuă să crească. Motivele invocate de producători includ scumpirea energiei și a combustibililor, dar și costurile legate de utilități, manoperă și chirii.

O franzelă clasică de 300 de grame, cu preț de 3 lei, are următoarea structură a costurilor: 70 de bani pentru făină, un leu pentru plata personalului și 60 de bani pentru utilități, chirie și alte ingrediente. Cei 70 de bani reprezintă profitul producătorului.

Viorel Marin, președintele Asociației Naționale de Morărit și Panificație, explică impactul importurilor:

„Ajung aproape de prețul la care morarii români cumpără grâul din România. Și cantitățile sunt suficient de importante, astfel încât să blocheze capacitățile de morărit aproape pe întreaga zonă de est a țării. Au ajuns până la Pitești astfel de transporturi de făină, care au pus multe fabrici de morărit să își reducă sau să își suspende activitatea pe moment”, a spus el la televiziune.

Chiar dacă prețul grâului și al făinii a scăzut în urma recoltei record din 2025, prețul pâinii pentru consumatori rămâne ridicat. Acest lucru se datorează în mare parte costurilor fiscale și operaționale care nu au scăzut.

TVA-ul aplicat produselor de panificație, cheltuielile cu energia electrică și combustibilul necesar pentru producție și transport, precum și plata personalului și a chiriei spațiilor de producție reprezintă o parte semnificativă din costul final al pâinii.

În brutării și supermarketuri, prețurile pentru pâine diferă semnificativ în funcție de sortiment și gramaj:

Pâine țărănească cu cartofi la tavă, 700 g – 10,00 lei, la Bunexim, Oradea

Franzelă albă 1 kg – 11,00 lei, la Bunexim, Oradea

Franzelă albă 500 g – 6,00 lei, la Bunexim, Oradea

Pâine țărănească cu cartofi pe vatră, 1 kg – 12,00 lei, la Bunexim, Oradea

Pâine 7 semințe feliată, 700 g – 14,27 lei/kg, la Mega Image

Pâine feliată „Boierească” albă, 700 g – 8,49 lei, la Mega Image

Pâine Pave cu ceapă, 500 g – 5,59 lei, la Carrefour

Pâine țărănească, 1 kg – 6,09 lei, la Carrefour

Pâine Granatur cu două maiele, 600 g – 7,99 lei, la Carrefour

Pâine franțuzească, 400 g – 3,99 lei, la Carrefour

Pâine ardelenească, 800 g – 5,49 lei, la Carrefour

Aceste exemple arată clar că, deși prețul făinii scade, costul final al pâinii rămâne ridicat din cauza altor componente ale producției și distribuției.