Premierul Ilie Bolojan a transmis că apreciază antreprenorii care, prin efort și competență, reușesc să dezvolte afaceri, să creeze locuri de muncă și să plătească corect taxele și impozitele, considerându-i coloana vertebrală a economiei românești. El a menționat Unicarm din Satu Mare, producător român din industria alimentară, drept exemplu de companie de acest tip, vizitată recent.

„Am un mare respect pentru antreprenorii care, prin munca şi priceperea lor, reuşesc să dezvolte afaceri, să ofere locuri de muncă şi să plătească corect taxele şi impozitele. Ei sunt coloana vertebrală a economiei româneşti. O astfel de companie este Unicarm, din Satu Mare, producător român din industria alimentară, pe care am vizitat-o recent”, afirmă premierul Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că a purtat discuții cu familia Lucuț, fondatoarea afacerii, despre modalitățile de susținere a sectorului agroalimentar și a industriei de procesare, pentru a asigura românilor produse de calitate și pentru ca firmele naționale să rămână competitive pe piețele externe.

„Mulţumesc familiei Lucuţ şi tuturor angajaţilor pentru modul în care au dezvoltat acest proiect de afaceri reprezentativ pentru regiune şi pentru întreaga industrie naţională agroalimentară”, mai afirmă Ilie Bolojan.

Premierul României, Ilie Bolojan, a vizitat sâmbătă unitățile de producție ale companiei Unicarm din județul Satu Mare, unul dintre liderii industriei alimentare autohtone.

La sosire, oficialul a fost întâmpinat cu tradiționala pâine și sare, simbol al ospitalității românești, și a asistat la un moment artistic oferit de membrii Ansamblului Folcloric GESO, îmbrăcați în costume oșenești autentice.

Premierul a fost însoțit de fondatorul și proprietarul companiei, Vasile Lucuț, care i-a prezentat principalele secții ale fabricii. Ilie Bolojan a discutat cu angajații și s-a interesat de procesele tehnologice, evidențiind modul în care Unicarm contribuie la dezvoltarea economică a zonei.

Compania Unicarm activează în prelucrarea cărnii, producția de lactate și panificație, având o rețea de distribuție care acoperă întreg teritoriul național. Premierul a lăudat nivelul tehnologic al fabricii și rolul firmei în susținerea economiei locale, subliniind că investițiile private reprezintă motorul principal al creării de locuri de muncă și al consolidării producției românești.

Vizita a inclus și un moment artistic susținut de copiii Ansamblului GESO, care au interpretat cântece tradiționale din Țara Oașului. Premierul a apreciat entuziasmul și autenticitatea micilor interpreți, felicitându-i pentru efortul de a păstra și transmite tradițiile locale.

Cu o experiență de peste trei decenii, Unicarm s-a dezvoltat dintr-o afacere locală într-o companie de top, cu mii de angajați și o prezență puternică pe piața românească. Premierul Bolojan a evidențiat că firme precum Unicarm reprezintă modele de dezvoltare sustenabilă și spirit antreprenorial autentic.

Evenimentul s-a desfășurat în contextul Zilei Armatei României, ocazie dedicată curajului și dăruirii celor care apără țara. Prezența premierului la Satu Mare a fost interpretată ca un gest de recunoaștere a valorilor și muncii românești, într-o zi în care tradiția și respectul pentru țară s-au împletit armonios.