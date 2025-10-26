Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, vine în România
Conform unui comunicat al Comisiei Europene, în perioada 27-28 octombrie, comisarul european pentru economie, productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, va efectua o vizită oficială în România. Temele discuțiilor vor include evoluțiile bugetare și economice ale țării, implementarea PNRR și principalele priorități politice ale Uniunii Europene.
Luni, Dombrovskis va vizita proiecte finanțate prin PNRR împreună cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și se va întâlni cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.
Marți, programul include întâlniri cu președintele României, Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și cu membri ai Comisiilor reunite pentru buget, finanțe și afaceri europene din Parlament. La ora 11:30, comisarul va participa la o conferință de presă comună cu premierul Bolojan la Palatul Victoria.
România obține aprobarea CE pentru modificarea jalonului TVA din PNRR
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a purtat negocieri cu Comisia Europeană și a reușit să înlocuiască vechiul obiectiv privind reducerea diferenței la TVA cu unul nou, axat pe întărirea instituțională a ANAF și pe modificarea legislației pentru o colectare și administrare mai eficientă a taxelor.
Nazare a subliniat că acest rezultat este esențial pentru România, deoarece previne pierderea unor fonduri importante din PNRR și consolidează credibilitatea țării în fața Comisiei Europene. Reforma ANAF va continua prin măsuri concrete, menite să reducă diferența de TVA treptat, dar sigur.
În următorii doi ani, ANAF se va transforma într-o instituție complet digitalizată, cu o cultură orientată spre performanță, nu pe vechime. Ministrul a evidențiat necesitatea unei administrații fiscale moderne, transparente și predictibile, care să respecte atât angajații ANAF, cât și contribuabilii.
„Acesta este un rezultat important pentru România: nu doar că evităm pierderea unei sume semnificative din granturile PNRR, dar consolidăm și credibilitatea noastră în fața Comisiei Europene. Reforma ANAF merge mai departe, cu accent pe măsuri concrete care vor aduce rezultate sustenabile în colectarea veniturilor bugetare, și care vor duce la reducerea gap-ului de TVA într-un orizont realist.
Este un proces gradual, dar ireversibil — și care va face ca în următorii doi ani ANAF să devină o instituție complet digitală, cu o cultură internă bazată pe performanță, nu pe vechime. România are nevoie de o adminitrație fiscală modernă, predictibilă și transparentă. Este ceea ce facem acum, zi de zi, fără să pierdem din vedere că în spatele cifrelor sunt oameni – funcționari care trebuie motivați și contribuabili care merită respectați”, a punctat Nazare, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Finanțelor.