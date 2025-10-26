Conform unui comunicat al Comisiei Europene, în perioada 27-28 octombrie, comisarul european pentru economie, productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, va efectua o vizită oficială în România. Temele discuțiilor vor include evoluțiile bugetare și economice ale țării, implementarea PNRR și principalele priorități politice ale Uniunii Europene.

Luni, Dombrovskis va vizita proiecte finanțate prin PNRR împreună cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și se va întâlni cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Marți, programul include întâlniri cu președintele României, Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și cu membri ai Comisiilor reunite pentru buget, finanțe și afaceri europene din Parlament. La ora 11:30, comisarul va participa la o conferință de presă comună cu premierul Bolojan la Palatul Victoria.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a purtat negocieri cu Comisia Europeană și a reușit să înlocuiască vechiul obiectiv privind reducerea diferenței la TVA cu unul nou, axat pe întărirea instituțională a ANAF și pe modificarea legislației pentru o colectare și administrare mai eficientă a taxelor.

Nazare a subliniat că acest rezultat este esențial pentru România, deoarece previne pierderea unor fonduri importante din PNRR și consolidează credibilitatea țării în fața Comisiei Europene. Reforma ANAF va continua prin măsuri concrete, menite să reducă diferența de TVA treptat, dar sigur.

În următorii doi ani, ANAF se va transforma într-o instituție complet digitalizată, cu o cultură orientată spre performanță, nu pe vechime. Ministrul a evidențiat necesitatea unei administrații fiscale moderne, transparente și predictibile, care să respecte atât angajații ANAF, cât și contribuabilii.