Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a negociat cu Comisia Europeană și a obținut înlocuirea vechiului obiectiv legat de reducerea diferenței la TVA cu unul nou. Noul obiectiv se va concentra pe întărirea instituțională a ANAF și pe modificarea legislației, astfel încât să fie mai ușor de colectat și administrat taxele.

Nazare a spus că acest rezultat este foarte important pentru România, pentru că evităm pierderea unei sume mari din fondurile PNRR și ne consolidăm credibilitatea în fața Comisiei Europene. Reforma ANAF va continua cu măsuri concrete care vor aduce rezultate reale, reducând diferența de TVA treptat, dar sigur.

În următorii doi ani, ANAF va deveni o instituție complet digitală, cu o cultură bazată pe performanță, nu pe vechime. Ministrul a subliniat că România are nevoie de o administrație fiscală modernă, transparentă și predictibilă, care să respecte atât angajații ANAF, cât și contribuabilii.

„Acesta este un rezultat important pentru România: nu doar că evităm pierderea unei sume semnificative din granturile PNRR, dar consolidăm și credibilitatea noastră în fața Comisiei Europene. Reforma ANAF merge mai departe, cu accent pe măsuri concrete care vor aduce rezultate sustenabile în colectarea veniturilor bugetare, și care vor duce la reducerea gap-ului de TVA într-un orizont realist. Este un proces gradual, dar ireversibil — și care va face ca în următorii doi ani ANAF să devină o instituție complet digitală, cu o cultură internă bazată pe performanță, nu pe vechime. România are nevoie de o adminitrație fiscală modernă, predictibilă și transparentă. Este ceea ce facem acum, zi de zi, fără să pierdem din vedere că în spatele cifrelor sunt oameni – funcționari care trebuie motivați și contribuabili care merită respectați”, a punctat Nazare, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor a discutat cu Comisia Europeană despre reformele asumate prin PNRR. Analiza a arătat că, deși s-au făcut progrese în digitalizarea ANAF, rezultatele obținute între 2021 și 2024 nu erau suficiente pentru a atinge ținta inițială de reducere a diferenței de TVA.

Negocierile au vizat înlocuirea acestui obiectiv nerealist cu unul mai realist, care să rezolve problemele și să atingă ținta stabilită în 2021. Dacă obiectivul vechi nu era îndeplinit, România risca să piardă între 800 de milioane și 1 miliard de euro din granturile PNRR în 2026.

Noul obiectiv se concentrează pe măsuri structurale, care vor întări capacitatea ANAF și a Vămii Române pe termen lung, evitând pierderea fondurilor europene. Aceasta asigură că reformele fiscale continuă într-un mod sustenabil, cu efecte pozitive asupra bugetului și credibilității României.

Jalonul este important pentru că reprezintă un angajament-cheie al reformei ANAF și urmărește creșterea colectării TVA, cu impact semnificativ asupra bugetului de stat.

Noua formulare a jalonului se concentrează pe:

Reorganizarea ANAF și introducerea de indicatori care să arate cât de bine se colectează taxele;

Îmbunătățirea legilor privind insolvența pentru ca ANAF să poată recupera mai ușor datoriile;

Modernizarea sistemelor IT și legarea bazelor de date pentru o analiză și control fiscal mai bun;

Creșterea capacității ANAF de a face inspecții legate de prețurile de transfer;

Modificări legislative pentru a combate mai eficient evaziunea fiscală;

Mai multă transparență, prin publicarea de rapoarte despre diferențele la TVA și activitatea ANAF.

Prin acest acord, România își reafirmă angajamentul pentru o administrație fiscală modernă și pentru întărirea sănătoasă a finanțelor publice.