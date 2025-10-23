Agenția Națională de Administrare Fiscală lucrează la un proiect de ordin ce stabilește o procedură clară pentru calcularea din oficiu a contribuțiilor de asigurări sociale (CAS) și de sănătate (CASS), datorate de contribuabilii care nu și-au declarat veniturile în termenul prevăzut de lege.

Deși documentul nu a fost încă publicat oficial în dezbatere publică, formele de lucru indică o reglementare detaliată, cu etape distincte de notificare, audiere și decizie de impunere.

Proiectul vine în contextul schimbărilor aduse de Legea nr. 296/2023, care a modificat articole importante din Codul fiscal. Noile reguli, aplicabile din 2024, au introdus plafoane noi pentru contribuții și un sistem diferit de determinare a bazei de calcul pentru persoanele fizice.

Ordinul pregătit de ANAF urmărește să asigure aplicarea unitară a acestor norme și să acopere situațiile în care contribuabilii omisi din sistem nu au depus Declarația unică.

Conform referatului de fundamentare, autoritatea fiscală intenționează să aplice această procedură în cazurile în care există indicii clare că persoana a obținut venituri impozabile, dar nu a declarat sumele în termenul stabilit. Acest mecanism administrativ ar urma să funcționeze similar cu alte proceduri de impunere din oficiu deja existente pentru alte tipuri de taxe și impozite.

Conform proiectului de ordin, procesul de impunere din oficiu a contribuțiilor sociale va parcurge mai multe etape distincte. Prima dintre acestea constă în identificarea contribuabililor vizați, pe baza datelor disponibile în evidențele ANAF – de exemplu, persoane care au înregistrat venituri din activități independente, chirii, drepturi de autor, investiții sau venituri din străinătate, dar nu au depus Declarația unică.

După identificare, ANAF va transmite o notificare oficială contribuabilului, conform unui model standard (Anexa 2). Documentul va informa persoana că nu și-a declarat veniturile și îi va oferi un termen de 15 zile pentru a depune declarația fiscală.

Dacă această notificare nu este urmată de depunerea documentului, autoritatea fiscală poate dispune audierea contribuabilului, într-un termen de 10 zile, pentru clarificarea situației. În lipsa unor explicații sau a unei declarații depuse, ANAF va elabora un referat de estimare (Anexa 3), stabilind baza de calcul pentru CAS și CASS pe baza unor venituri minime prevăzute de lege.

Etapa finală este reprezentată de emiterea deciziei de impunere din oficiu (Anexa 4), act care devine titlu de creanță fiscală. După primirea acesteia, contribuabilul are la dispoziție 45 de zile pentru a contesta decizia sau 60 de zile pentru a depune Declarația unică, situație în care actul emis se anulează automat. Dacă, ulterior, persoana aduce dovezi că nu datorează contribuțiile stabilite, ANAF va emite o decizie de anulare (Anexa 5).

Baza de impunere estimată pentru contribuțiile la pensie (CAS) și sănătate (CASS) va fi stabilită în funcție de plafoanele exprimate în salarii minime brute pe țară, în vigoare la data depunerii Declarației unice.

Pentru contribuția la pensii (CAS), documentele de lucru menționează două praguri:

12 salarii minime brute, dacă venitul total estimat este între 12 și 24 de salarii minime;

24 de salarii minime brute, dacă venitul este cel puțin egal cu acest nivel.

Pentru contribuția la sănătate (CASS), baza de calcul poate varia între 6 și 24 de salarii minime brute, în funcție de categoria de venit – activități independente, chirii, investiții sau alte surse.

În cazul veniturilor provenite din străinătate, estimarea se va face pe baza câștigului brut efectiv obținut, potrivit acordurilor internaționale.

Astfel, în lipsa unei declarații depuse, Fiscul va calcula automat contribuțiile datorate, aplicând aceste plafoane minime și emițând o decizie de impunere corespunzătoare.

Aplicarea noului ordin ar putea avea efecte directe pentru persoanele fizice care întârzie depunerea Declarației unice. În lipsa acestui document, contribuabilul riscă să primească o notificare, iar ulterior o decizie de impunere din oficiu, calculată pe baza estimărilor realizate de ANAF.

Sumele astfel stabilite vor produce efecte fiscale, fiind considerate obligații de plată până la momentul în care persoana depune o declarație corectă. Dacă nu o face în termenul de 60 de zile, contribuabilul trebuie să achite contribuțiile impuse, alături de eventuale accesorii și penalități de întârziere, conform Codului de procedură fiscală.

Pe de altă parte, procedura prevede și o soluție de corectare: în cazul în care contribuabilul depune ulterior declarația și dovedește că nu datora sumele respective, ANAF va emite o decizie de anulare fără efecte suplimentare asupra sa.

Noile reguli se vor aplica pentru anul fiscal 2024 și vor înlocui procedurile anterioare prevăzute de Ordinul ANAF nr. 2547/2019 și Ordinul nr. 2420/2022.

Proiectul face parte din seria de măsuri administrative prin care ANAF încearcă să se adapteze modificărilor fiscale introduse de Legea 296/2023. Actul normativ a schimbat structura articolului 174 din Codul fiscal și a introdus noi plafoane pentru contribuția de sănătate (între 6 și 60 de salarii minime brute), extinzând totodată obligațiile declarative pentru persoanele fizice cu venituri multiple.

Prin noul ordin, ANAF urmărește să îmbunătățească mecanismele de colectare și să reducă numărul contribuabililor care rămân în afara sistemului fiscal din cauza neîndeplinirii obligațiilor declarative. Scopul declarat al instituției este acela de a asigura un tratament uniform între contribuabili și de a limita pierderile bugetare cauzate de veniturile nedeclarate.

Proiectul urmează să fie publicat în consultare publică înainte de adoptare, iar ulterior, după aprobare, va fi aplicat la nivel național pentru toate categoriile de contribuabili persoane fizice vizate de regimul Declarației unice.