Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că evaziunea fiscală nu reprezintă doar o încălcare a legii, ci un furt direct din veniturile cetăţenilor. El a spus că doar prin instrumente digitale moderne, prin analiză de risc avansată şi prin voinţă reală se poate curăţa piaţa de jucători neloiali.

„Prin instrumente digitale, analiză de risc avansată şi, mai ales, prin voinţă, vom reuşi curăţarea pieţei de jucători neloiali. Evaziunea fiscală nu este doar o infracţiune, ci un furt direct din buzunarul cetăţeanului. De aceea, este şi obiectivul numărul 1 al ANAF şi singura cale spre un stat corect, care îşi respectă cu adevărat cetăţenii”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor a reacţionat după ce Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a descoperit un prejudiciu de peste 29 de milioane de lei, reprezentând TVA datorat bugetului de stat, la o companie care comercializa autoturisme second-hand.

Verificările au arătat că firma a aplicat în mod nelegal regimul special de marjă pentru toate vânzările, deşi autoturismele nu fuseseră achiziţionate în acelaşi regim, încălcând astfel prevederile legale. Prin declararea unor marje artificiale de aproximativ 100 de euro pentru fiecare maşină, compania a diminuat semnificativ TVA-ul plătit către stat.

Nazare a explicat că schema de fraudă a fost una repetată, aceeaşi reţea de persoane înfiinţând mai multe firme pentru a acumula datorii şi a solicita ulterior insolvenţa, evitând plata obligaţiilor fiscale.

„Azi, o nouă schemă de fraudă a ieşit la lumină. Antifrauda ANAF şi DNA au descoperit o fraudă de 29 milioane lei în comerţul cu autoturisme second-hand, printr-o schemă repetată de înşelăciune fiscală. Firma implicată a folosit abuziv regimul special de marjă, declarând valori fictive şi evitând astfel plata taxelor datorate statului. Mai mult decât atât, reţeaua nu era la prima abatere: prin mai multe firme înfiinţate succesiv, aceiaşi reprezentanţi acumulau datorii, apoi solicitau insolvenţa pentru a se sustrage de la plată”, a spus Nazare.

Ministrul a adăugat că verificările continuă în două judeţe, în colaborare cu DNA, iar direcţiile regionale ale Antifraudei monitorizează în paralel transporturile intracomunitare de autoturisme la frontiera de vest a ţării.