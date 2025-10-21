Soțul Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă, și alți administratori ai grupului de firme Nordis sunt urmăriți penal. Prejudiciul din acest dosar ajunge la 75 de milioane de euro.

Pe 13 octombrie 2025, procurorul a decis să extindă urmărirea penală împotriva administratorilor grupului Nordis și a firmelor Nordis Management și Nordis Mamaia, pentru înșelăciune cu consecințe foarte grave. Decizia vine după ce au fost depuse peste 300 de plângeri suplimentare, care adaugă un prejudiciu de aproape 36 de milioane de euro.

Firmele Nordis sunt conduse de Vladimir Ciorbă, Gheorghe Emanuel Poştoacă (principal acționar), Cristian Nicolae Poştoacă (acționar și administrator la mai multe firme din grup) și Florin Poştoacă.

Până acum, au fost înregistrate aproximativ 700 de plângeri penale, cu 850 de victime. Prejudiciul total pentru înșelăciune gravă se ridică la aproximativ 75 de milioane de euro, bani plătiți de oameni pentru locuințe care nu au fost construite și livrate.

Procurorii DIICOT au decis să extindă urmărirea penală împotriva administratorilor grupului Nordis și a firmelor Nordis Management și Nordis Mamaia, care sunt și ele urmărite penal. Aceștia sunt cercetați pentru înșelăciune gravă, legată de noi fapte, în urma a peste 300 de plângeri penale noi, cu un prejudiciu suplimentar de aproape 36 de milioane de euro.

Până acum, în total, au fost depuse aproximativ 700 de plângeri, 850 de persoane fiind victime, iar prejudiciul total pentru înșelăciune gravă ajunge la circa 75 de milioane de euro. Acești bani au fost plătiți de oameni pentru locuințe care nu au fost construite și livrate.

DIICOT a anunțat că, în dosarul Nordis, în ultimele luni, au fost audiate peste 2.000 de persoane, dintre care peste 600 sunt victime. Dosarul este foarte mare: are peste 400 de volume, zeci de mii de documente și informații de pe 230 de dispozitive electronice.

Săptămâna trecută, patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, a scăpat definitiv de controlul judiciar, printr-o decizie a Curții de Apel București. În același timp, s-a ridicat sechestrul de pe proprietățile imobiliare ale Nordis.

Emanuel Poștoacă, administratorul special al companiei, a spus că DIICOT pusese sechestre pe active de peste 100 de milioane de euro. Ridicarea lor ar permite companiei să termine blocurile și să semneze contractele de vânzare cu persoanele care au făcut ante-contracte, adică victime în dosar.

Potrivit administratorului, acuzațiile penale nu ar trebui să oprească activitatea firmei. În cadrul legal al insolvenței, compania poate să finalizeze construcțiile deja începute și să încheie toate contractele de vânzare.