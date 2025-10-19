S-au reluat plățile către fermieri
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a comunicat că a reluat efectuarea plăților către fermierii și beneficiarii care au depus cereri de finanțare prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014–2020, extins în perioada de tranziție 2021–2022, precum și prin Planul Strategic al Politicii Agricole Comune pentru 2023–2027.
După ce bugetul a fost rectificat, a devenit posibilă reluarea plăților către fermierii care derulează proiecte finanțate din fonduri europene.
Au fost procesate cereri de plată de peste 200 de milioane de euro
Adrian Chesnoiu, directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a declarat că în ultimele luni s-a depus un efort intens pentru a accelera plățile către beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală și pentru a elimina blocajele care încetineau decontările.
El a menționat că, odată cu rectificarea bugetară, au fost deblocate plățile, fiind procesate cereri de plată de peste 200 de milioane de euro și reluate transferurile către beneficiari. Chesnoiu a precizat că, între 14 și 17 octombrie, au fost efectuate plăți totale de 105 milioane de euro și că săptămâna viitoare va fi realizată o nouă tranșă de 102,2 milioane de euro către fermieri, procesatori, antreprenori și autorități locale.
Eliminarea obligativității depunerii avizelor de mediu și sanitar-veterinare la momentul ultimei cereri de plată
El a explicat că ritmul plăților este constant și că, în curând, toate solicitările depuse la AFIR vor fi acoperite. Performanța a fost posibilă prin simplificarea procedurilor, inclusiv eliminarea obligativității depunerii avizelor de mediu și sanitar-veterinare la momentul ultimei cereri de plată, acestea putând fi transmise în termen de 12 luni.
De asemenea, a fost revizuit fluxul de rambursare pentru ca analiza documentelor și procesarea plăților să fie mai rapidă și predictibilă. Chesnoiu a adăugat că beneficiarii PNDR 2020 pot depune ultima cerere de plată chiar dacă tranșa anterioară nu a fost încă decontată, asigurând astfel continuitatea proiectelor fără întârzieri sau riscul pierderii finanțării.
În final, el a subliniat că prin aceste măsuri AFIR demonstrează că răspunde prompt, lucrează transparent și sprijină concret dezvoltarea mediului rural, facilitând accesul rapid al fondurilor europene în ferme, comunități și economie locală.
