Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a comunicat că a reluat efectuarea plăților către fermierii și beneficiarii care au depus cereri de finanțare prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014–2020, extins în perioada de tranziție 2021–2022, precum și prin Planul Strategic al Politicii Agricole Comune pentru 2023–2027.

După ce bugetul a fost rectificat, a devenit posibilă reluarea plăților către fermierii care derulează proiecte finanțate din fonduri europene.

Adrian Chesnoiu, directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a declarat că în ultimele luni s-a depus un efort intens pentru a accelera plățile către beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală și pentru a elimina blocajele care încetineau decontările.

El a menționat că, odată cu rectificarea bugetară, au fost deblocate plățile, fiind procesate cereri de plată de peste 200 de milioane de euro și reluate transferurile către beneficiari. Chesnoiu a precizat că, între 14 și 17 octombrie, au fost efectuate plăți totale de 105 milioane de euro și că săptămâna viitoare va fi realizată o nouă tranșă de 102,2 milioane de euro către fermieri, procesatori, antreprenori și autorități locale.

„În ultimele luni am lucrat intens pentru a accelera plățile către beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală și pentru a elimina toate blocajele care îngreunau procesul de decontare a sumelor cuvenite. Odată cu rectificarea bugetară am reușit să deblocăm plățile, având procesate cereri de plată în valoare de peste 200 de milioane de euro și să reluăm în ritm susținut transferurile financiare către beneficiari. Astfel, începând cu data de 14 octombrie am efectuat plăți în valoare totală de 31 de milioane euro, iar astăzi, 17 octombrie, sunt alimentate conturile beneficiarilor cu încă 74 milioane de euro. În cursul săptămânii viitoare, vom efectua o nouă tranșă de plată în conturile fermierilor, procesatorilor, antreprenorilor și autorităților publice locale, în valoare totală de 102,2 milioane de euro. În prezent, ritmul de efectuare al plăților este constant, iar săptămâna viitoare vom ajunge la zi cu toate solicitările de plată depuse la AFIR de către beneficiarii FEADR”, spune acesta.

El a explicat că ritmul plăților este constant și că, în curând, toate solicitările depuse la AFIR vor fi acoperite. Performanța a fost posibilă prin simplificarea procedurilor, inclusiv eliminarea obligativității depunerii avizelor de mediu și sanitar-veterinare la momentul ultimei cereri de plată, acestea putând fi transmise în termen de 12 luni.

De asemenea, a fost revizuit fluxul de rambursare pentru ca analiza documentelor și procesarea plăților să fie mai rapidă și predictibilă. Chesnoiu a adăugat că beneficiarii PNDR 2020 pot depune ultima cerere de plată chiar dacă tranșa anterioară nu a fost încă decontată, asigurând astfel continuitatea proiectelor fără întârzieri sau riscul pierderii finanțării.

În final, el a subliniat că prin aceste măsuri AFIR demonstrează că răspunde prompt, lucrează transparent și sprijină concret dezvoltarea mediului rural, facilitând accesul rapid al fondurilor europene în ferme, comunități și economie locală.